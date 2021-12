–

No dude en llenar el formulario de preinscripci贸n (no es obligatorio).

驴Por qu茅 hacer obras en 芦 la estaci贸n 禄?

La estaci贸n de tren de Lum茅ville es un lugar estrat茅gico en la lucha contra el proyecto de enterramiento de residuos nucleares en Bure (Cig茅o).

Est谩 amenazada de expropiaci贸n por parte de Andra porque se encuentra en el trazado de la l铆nea ferroviaria que traer铆a equipos de construcci贸n y residuos radiactivos (2 trenes de castores a la semana) si se lleva a cabo el proyecto.

Mejorar el edificio permitir谩 que m谩s personas puedan venir a luchar en el lugar en buenas condiciones. Actualmente, la estaci贸n est谩 mal aislada y, por tanto, es dif铆cil de calentar. Las condiciones de vida en el lugar en invierno son duras y las obras se dedicar谩n principalmente a mejorar el aislamiento del edificio.

Obras planificadas

Organizamos una semana de obras en la estaci贸n de Lum茅ville. Estos son las principales obras de trabajo del programa:

* Aislamiento del techo (mamposter铆a, aislamiento, revestimiento),

* Aislamiento de las paredes de piedra de la cocina (aislamiento y revestimiento),

* rehacer el techo de la librer铆a para convertirlo en un espacio utilizable,

* Aislamiento del dormitorio sin hombres cisg茅nero.

Si tenemos tiempo y motivaci贸n, tambi茅n podemos terminar el ba帽o, trabajar en el sistema el茅ctrico, mejorar el aislamiento de las puertas (y poner unas nuevas), hacer un piso nuevo, etc.

Informaciones pr谩cticas

Las obras tendr谩n lugar en la antigua estaci贸n de Lum茅ville (a 6 km de Bure, entre las localidades de Lum茅ville en Ornois y Mandres en Barrois). M谩s informaci贸n en bureburebure.info para saber c贸mo venir: https://bureburebure.info/venir-a-bure-y-alrededores-y-vivir-aqui/

En la estaci贸n, s贸lo habr谩 un dormitorio disponible para dormir. Tambi茅n existe la posibilidad de dormir en la Casa de la resistencia, en Bure, a 6 km, habr谩 un transporte organizado. El dormitorio est脿 calentado, y hay una parte sin hombres cisg茅nero. Hay mantas y colchones, pero no dudes en traer un saco de dormir.

Las comidas veganas se cocinar谩n en la Estaci贸n a la hora del almuerzo y por la noche y habr谩 tambi茅n desayuno. Habr谩 un horario de autogesti贸n para cocinar.

Habr谩 agua potable en tanques de agua, electricidad limitada (paneles solares y generador) y acceso a Internet.

Hay un formulario de preinscripci贸n. No es obligatorio, pero nos permite prever cu谩ntas personas vendr谩n y tambi茅n conocer sus necesidades / deseos / peticiones / propuestas. Est谩 aqu铆: https://framaforms.org/chantier-a-la-gare-1639127785

Invierno en la estaci贸n de Lum茅ville

La semana de trabajo tiene lugar en pleno invierno en la Estaci贸n. Es un edificio mal aislado. La mayor parte del trabajo se realizar谩 en el interior y se utilizar谩n estufas de le帽a. Estas estufas permitir谩n mantener el calor en varios puntos de la casa.

Sin embargo, se espera que haga bastante fr铆o en general, especialmente por la noche en el dormitorio (el dormitorio de la casa de la resistencia tiene calefacci贸n y est谩 bien aislado). Por lo tanto, lleva ropa caliente.

Inclusi贸n

El trabajo ser谩 a煤n m谩s hermoso si tod@s nos sentimos leg铆timos y c贸mod@s para trastear, preguntar, equivocarnos, hacer cualquier cosa, aprender y trastear a煤n mejor. As铆 que, aunque no te sientas especialmente competente en materia de aislamiento, etc., no dudes en venir.

Queremos dedicar tiempo a compartir nuestras habilidades y a transmitir herramientas y obras de construcci贸n si hay gana.

Programaci贸n provisional

Las obras tendr谩n lugar todos los d铆as de 9.30 a 17.30 para trabajar con la luz del d铆a.

Habr谩 puntos diarios de obra a las 14:00 horas.

Martes 1 de febrero

El primer d铆a se dedicar谩 al aprendizaje de las herramientas, a la preparaci贸n-descubrimiento de los lugares de trabajo y a un momento importante de apropiaci贸n del lugar. Tambi茅n habr谩 una discuci贸n sobre la inclusi贸n en las obras.

Del 2 al 6 de febrero

D铆as de campo de trabajo. Tambi茅n nos gustar铆a que la gente viniera a proponer lo que le gusta. Tambi茅n est谩n previstos varios debates y talleres:

* Presentaci贸n de la lucha en Bure y de la Estaci贸n

* Proyecci贸n

* Noche de juegos

* Todas las propuestas son bienvenidas

Lunes 7 de febrero

El 煤ltimo d铆a se dedicar谩 a limpiar la estaci贸n, poner orden y documentar lo que se ha hecho y lo que queda por hacer.

Es posible llegar antes y quedarse despu茅s.

