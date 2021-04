–

De parte de Indymedia Argentina April 27, 2021 38 puntos de vista

Esta semana se cumple 1 a帽o de la desaparici贸n seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 a帽os oriundo de la localidad bonaerense de Pedro Luro que fue visto por 煤ltimo vez el pasado 30 de abril, cuando sali贸 de su casa con destino a la ciudad de Bah铆a Blanca.

El abogado de la familia Castro, Luciano Paretto, neg贸 la hip贸tesis del accidente y ratific贸 que en la causa s贸lo hay pruebas de una desaparici贸n forzada seguida de muerte con participaci贸n de la Polic铆a de la provincia de Buenos Aires.

鈥淪in lugar a dudas, a lo largo de todo este tiempo de investigaci贸n y al cumplirse casi un a帽o de su desaparici贸n, no ha hecho otra cosa la causa que hablar en un 煤nico sentido al contrario de lo que cierto sector de poder pol铆tico, policial, judicial y de los medios respecto a la hip贸tesis de un supuesto accidente o suicidio鈥, manifest贸 el letrado en comunicaci贸n con Radio Encuentro, de Viedma.

Al contrario 鈥 resalt贸 Paretto -, la investigaci贸n s铆 aport贸 鈥減ruebas confirmatorias de la hip贸tesis de la desaparici贸n forzada seguida de muerte con un protagonismo y una hiperactividad policial por parte del personal de la Polic铆a de la provincia de Buenos Aires, tanto de Villarino como de Bah铆a Blanca鈥.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2021/04/1-A脩O-FACUNDO-ASTUDILLO-CASTRO-Luciano-Paretto-01.mp3

Escuchar/Descargar la entrevista completa a Luciano Paretto.

Facundo sali贸 de su casa con el fin de llegar a la casa de su exnovia. En ese momento reg铆an las restricciones para circular debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que dict贸 el Gobierno nacional como medida para frenar el aumento de casos de coronavirus en el pa铆s y fue demorado por polic铆as de la localidad Mayor Buratovich por violar las disposiciones del Gobierno nacional. Ese es el 煤ltimo registro que se tiene de 茅l. Incluso, las primeras investigaciones encontraron una foto que muestra al muchacho de espaldas, al lado de un efectivo de la bonaerense. Tambi茅n hubieron varios rastrillajes y pericias vinculadas al rol que tuvieron los miembros de la fuerza policial, entre ellas, a un autom贸vil Chevrolet Corsa y una camioneta Toyota Hilux.

En el veh铆culo Corsa, la Teniente, Siomara Ayel茅n Flores, habr铆a trasladado a Facundo el pasado 30 de abril, en horas del mediod铆a, desde Mayor Buratovich hasta Teniente Origone. Por su parte, el Teniente Primero, Alberto Gonz谩lez, utiliz贸 la Toyota Hilux y, seg煤n su relato, se habr铆a entrevistado con Facundo despu茅s de recibir un llamado alrededor de las 15 horas que indicaba que un ciudadano caminaba a la vera de la Ruta N煤mero 3, en direcci贸n a Bah铆a Blanca.

En agosto pasado, unos pescadores que estaban en Villarino Viejo, una zona rural cercana a Bah铆a Blanca, encontraron restos humanos que pertenec铆an a Facundo, seg煤n confirm贸 despu茅s la autopsia que realizaron el Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense y el Cuerpo M茅dico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n.

Adem谩s, el informe determin贸 que el joven muri贸 ahogado y en forma violenta, no natural. Tambi茅n aclara que no se puede determinar si fue asesinato, suicidio o muerte accidental aunque expresa que no hab铆a lesiones vitales ni otras previas a la muerte. Dice textualmente: 鈥淟os restos 贸seos analizados no presentaban lesiones vitales, de origen traum谩tico, ni otras previas a la muerte鈥.

Despu茅s de varios meses de investigaci贸n, la causa sum贸 a la fiscal, Iara Silvestre, prometi贸 鈥渓a investigaci贸n m谩s profunda que pueda haber鈥 para esclarecer el caso鈥.

Ver tambi茅n:

鈥Cristina Castro: 鈥淣o nos cabe duda, a Facundo lo mat贸 la Polic铆a bonaerense de Villarino鈥

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/noticias/1-ano-sin-facundo-astudillo-castro-para-la-familia-la-desaparicion-forzada-seguida-de-muerte-es-la-principal-hipotesis/