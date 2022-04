El que s鈥檋avia prom猫s com la soluci贸 als problemes de la classe treballadora no ha suposat res m茅s que una nova decepci贸 i enorme frac脿s: la nova reforma laboral suposa la definitiva legitimaci贸 i consagraci贸, per part de l鈥檃utodenominat govern m茅s progressista de la hist貌ria, dels aspectes m茅s lesius que ja es van avan莽ar a les reformes laborals de 2010 (govern Zapatero) i 2021 (govern Rajoy).

Entre altres q眉estions continuen els mecanismes que facilitaven els acomiadaments (no es recuperen indemnitzacions ni els salaris de tramitaci贸), es queden les raons intangibles de les previsions econ貌miques (p猫rdues previstes o futures) per poder dur a terme acomiadaments col路lectius o la no intervenci贸 de l鈥檃utoritat laboral als ERO.

Dels convenis d鈥檈mpresa nom茅s es garanteix la igualtat salarial, per貌 no la resta. I en mat猫ria de subcontractaci贸 caldr脿 lluitar-la als jutjats, sense cap dubte, ja que no es dona una soluci贸 clara als que fan la mateixa feina, per貌 no reben el mateix salari.

Mentrestant, el cost de la vida continua encarint-se a tota velocitat, sense que les rendes de la classe treballadora creixin al mateix ritme. En alguns casos, amb la complicitat activa dels sindicats majoritaris. En altres, per culpa d鈥檜na passivitat estudiada per part del que governen. B茅ns de primera necessitat arriben al seu preu r猫cord un mes darrere l鈥檃ltre. Ni els salaris ni les rendes b脿siques tenen una actualitzaci贸 que s鈥檈quipari a l鈥檈ncariment del cost de la vida. A tots els fronts podem observar el mateix: pensions que no es revaloren, convenis que es queden congelats鈥

Ara, a m茅s, quan tot just hem comen莽at a pagar les conseq眉猫ncies de la Covid-19 s鈥檃costen les de la guerra d鈥橴cra茂na. El sistema capitalista ja ha posat a funcionar la seva maquin脿ria perqu猫 de nou siguem les treballadores i treballadors els qui assumim els sacrificis i ho faran com sempre, amb la complicitat dels sindicats majoritaris, que sens dubte ens vendran una vegada m茅s, com ja ho han fet amb les reformes laborals, amb l鈥檃nomenat Pacte de Rendes.

A la CGT ni la faran creure ni la faran callar, per m茅s operacions propagand铆stiques que duguin a terme el que prometien assaltar el cel. Les conquestes socials s鈥檃consegueixen al carrer i no a les urnes. Les veritables conquestes socials, les que suposen una veritable transformaci贸 no han sorgit mai d鈥檜n pacte entre oligarquies.

Els drets es conquisten lluitant!

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2022/04/Manifest-1-Maig-2022-Barcelona-catalan.pdf