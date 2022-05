–

El passat diumenge 1 de maig es va commemorar l’1 de maig a Vinaròs. Els actes van ser convocats per la CGT ( Confederació General del Treball) . Enguany aquesta data ha tingut en Vinaròs un motiu afegit : el record i homenatge a Carlos Martin . A les 12h , abans de sortir la manifestació, es va fer una xicoteta lectura on es recordava al company :

“Enguany , els actes que ací comencen de commemoració de l’1 de maig van per tu , Carlos Martín. Trobem a faltar la teua presència física però segueix amb nosaltres tota la teua força compromesa amb la defensa dels drets de la classe treballadora en aquest dia i en qualsevol altre dia de l’any , la teua rebel·lia que es negava a admetre com a inevitables injustícies socials de tota mena . el teu coratge en discursos de denúncia i arguments precisos , la prà ctica del suport mutu com a eina que ens acosten a una vertadera transformació social.

Grà cies Carlos , grà cies per ser i per estar.”

A continuació es va posar en marxa la manifestació de camí a la Plaça Primer de Maig on va tindre lloc l’homenatge a Carlos Martín amb intervencions de CGT i familiars . Seguidament vindrien la lectura de manifestos per part de CGT i d’algunes de les entitats que es van sumar a l’esdeveniment. Com a cloenda quedava una magnífica actuació del grup SOLK amb una selecció de cançons especialment pensada per aquest dia . Agrair-los a ells la seua participació en aquest acte i el mateix a totes les entitats i persones que hi van participar convocats amb la consigna “1 de maig i sempre, lluita obrera” . És clar que els temps convulsos que vivim fan que aquest lema estiga vigent. Ja són massa vegades que les crisis ( financeres , pandèmia o l’actual derivada del conflicte a Ucraïna) recauen de manera injusta i desproporcionada en la població treballadora . És per tant fonamental la defensa dels drets laborals i socials si no volem que la precarietat es cronifique . Mirar cap a un altre costat , tancar el ulls o fer com si amb nosaltres no anés , no evita el problema.

