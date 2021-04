O 1潞 de Maio 茅 o d铆a de todos nos, non 茅 un d铆a festivo calquera, e o d铆a da loita obreira no que rememoramos a folga que comezou nun d铆a como hoxe de 1886 en Chicago, na que o sindicalismo m谩is consciente e combativo, como sempre o de tendencia anarcosindicalista, tentaba conquistar a xornada de 8 horas de traballo, e que rematar铆a coa detenci贸n e posterior asasinato por parte do goberno dos EEUU dos 5 compa帽eiros sindicalistas e anarquistas, sendo desde ent贸n o s铆mbolo da loita da clase traballadora.

Para a CNT-Vigo este 1潞 de Maio ten se cabe m谩is importancia, non so pola situaci贸n de precariedade, baixos salarios e permanente crise que vive a clase traballadora, que xa 茅 suficiente para sa铆r hoxe e pelexar o 364 d铆as restantes, se non porque este ano a explotaci贸n, o paro e a miseria multipl铆case pola pandemia, cos de sempre, a clase traballadora, por iso este 1潞 de maio se cabe e a铆nda m谩s importante que nunca sa铆res a berrar que xa estamos fartos e que non pararemos coa nosa teima, que 茅 a das traballadoras e traballadores, para organizarnos e conseguir unha sociedade m谩s xusta.