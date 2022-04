O 1潞 de Maio 茅 o d铆a da memoria da loita obreira, pero sobre todo, sempre ser谩 o d铆a que simboliza a forza da verdade que hai nas palabras que definIron 谩 Asociaci贸n Internacional dos Traballadores, 鈥渁 emancipaci贸n ser谩 obra dos traballadores mesmos ou non ser谩鈥, 鈥渜ue o sometimento do traballador ao capital 茅 a fonte de toda servidume: moral, pol铆tica e material 鈥. Por todo isto, a folga xeral que comezou 1潞 de Maio de 1886 en Chicago, na que as sociedades obreiras anarcosindicalistas, tentaba conquistar a xornada de 8 horas, e que rematar铆a coa detenci贸n, e posterior, asasinato perpetrado polo goberno dos EEUU dos 5 compa帽eiros sindicalistas anarquistas, foi desde aquela s铆mbolo da loita da clase traballadora internacional, na que lembramos que a loita polos noso dereitos e un medio de preparaci贸n e concienciaci贸n da nosa forza e lograr un mundo m谩is xusto e humano.

Para a CNT-Vigo, neste 1潞 de Maio somos m谩is conscientes que as crises c铆clicas econ贸micas e a eterna precarizaci贸n das nosas vidas, son a punta de lanza dun sistema, na que o pobo 茅 un pe贸n nos xogos xeopol铆ticos das multinacionais, os grupos de inversi贸n, a banca e os estados, cos intereses das burocracias que as conforman, e que son capaces de inmolar a poboaci贸ns enteiras en guerras, namentres eles ga帽an cartos coa destrucci贸n e a reconstrucci贸n, controlan mercados e destruen o planeta. Pero nos, non vamos morrer polos seu intereses, nin polo estado (fillo do capital e o nacionalismo), por茅n, si vamos a loitar por nos, o pobo, que quere ser dono de seu, individuos conscientes do bando ao que pertencen, a clase traballadora, nin clase media, nin media baixa, nin trapalladas, porque na CNT-Vigo seguiremos coa nosa teima, a raz贸n pura da constataci贸n da realidade, ou tragas ou loitas. 隆隆隆ATA O TRINFO TOTAL DA CLASE TRABALLADORA!!!

隆隆隆VIVA O 1潞 DE MAIO!!!

隆隆隆VIVA A CNT-VIGO!!