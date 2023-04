–

1º MAIO ROMPE AS CADEAS

O estado e os axentes sociais festexan este dia coma de unha festa se tratase,

esquencendo o carácter reivindicativo e de clase do 1ª de Maio.

No 2022 aumentaron os accidentes laborais e foron case que novecentas as

mortes en accidentes de traballo; non temos nada que festexar, o primeiro de

Maio non é un dia para lanzar soflamas reivindicativas nen autocomplacentes

acerca das loitas e logros da clase traballadora. A iso se adica a esquerda

reformista e quenes serven de sostén ao parlamentarismo burgués e

desclasado, pero son moitas as persoas que, día a día, abren os ollos ante a

evidencia do fracaso dun sistema que tan só serve aos intereses do capital

mais salvaxe e violento.

A meirande parte da nosa xuventude, mulleres, migrantes, e persoas

empregadas, viven as consecuencias da farsa democrática e dun sistema que

esta deseñado para cosificarnos, clasificarnos e xulgarnos en base a un

código de valores obsoleto, caótico e autodestructivo.

E por iso que seguemos a reivindicar a organización social autoxestionaria e

radicalmente emancipadora, pois sen principios non é posible construir un

futuro liberador e solidario que se faga eco das necesidades das nosas iguais.

A guerra é global e trascende os falsos límites xeográficos das nacións e os

sentimentos identitarios cos que nos manipulan e engaiolan a nosa vontade.

A CNT-Vigo fai da práctica do anarcosindicalismo a súa razón de ser. Cando a

CNT-Vigo entra en conflicto cunha empresa, é para gañar, pois coñecemos

moi ben cales son as problemáticas e abusos que padecen as nosas

compañeiras e compañeiros. Fixemos da rebeldia e da organización social

unha ferramenta de loita incombustible, pois na loita pola xustiza social non ha

lugar para triunfalismos baratos e pasaxeiros.

Fagamos do primeiro de Maio unha data digna de recordar e máis cercana á

súa orixe anarquista e asamblearia. Queren roubarnos a memoria, pero o noso

berro pasará de xeración en xeración, coma o das milleiros de persoas que en

1886 plantaron cara ao capital, á precariedade laboral e ao traballo infantil.

¡Nen un paso atrás. Anarcosindicalismo e revolución social!

