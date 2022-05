May 1, 2022

En Argentina, Rusia o Ucrania, en Cuba o

en Suecia, en “Oriente” u “Occidente” hay explotadores y hay

explotados, hay gobernantes y hay gobernados. Nuestra clase, el

proletariado, es una clase mundial. Las condiciones para su explotación o

la condena al hambre y la escasez son tan mundiales como la necesidad

de destruirlas.

Asumir la lucha internacionalista es

solidarizarse con las luchas de los proletarios de otros países,

asumirla como nuestra y luchar también en “nuestro” país, contra

“nuestro” Estado, contra “nuestra” burguesía; en tiempos de guerra y en

tiempos de paz, inseparables para el funcionamiento de la sociedad

capitalista. La guerra no es algo extraordinario, es constante, y se

prepara en la paz social. ¡Para terminar con las guerras hay que destruir el capitalismo!

En Ucrania, al igual que en todas las

demás “zonas en conflicto” como Palestina, Siria, Etiopía, Afganistán o

Yemen, las consecuencias de la guerra son sufridas de manera brutal por

la clase explotada. Las demás naciones implicadas, como es el caso de

Rusia, los miembros de la OTAN y demás gendarmes, también depositan

sobre los proletarios los costos y consecuencias de la guerra. Aquellos

que habitan en Rusia, además de sufrir más duramente las consecuencias

económicas debido al papel del país en el conflicto, son reprimidos

frente a cualquier intento de oponerse o criticarla. Incluso al margen

de los Estados protagonistas, se hace sentir sobre nuestras espaldas el

impacto de las disputas interburguesas, con sus sanciones económicas y

su correspondiente aumento de precios, o sus medidas de “excepción” en

materia de control social que la guerra “justifica”. Nos hablan de paz y

nos hacen la guerra, aunque por otros medios. Nuestra paz es la

sumisión al dinero.

En épocas de globalización, de empresas

multinacionales, de desterritorialización del Capital, el nacionalismo

parecía en vías de extinción. Sin embargo, continúa vivo y fuerte. El nacionalismo dejó de ser cosa exclusiva de los conservadores y se convirtió en credo de la izquierda y los progresistas,

incluso como falsa salida a los malestares del capitalismo mundial.

Este es el marco que comparten con las nuevas derechas que temen y dicen

combatir.

Como señala Fredy Perlman en El persistente atractivo del nacionalismo,

los nacionalistas izquierdistas insisten en que sus nacionalismos no

tienen nada que ver con el nacionalismo de los fascistas o los

nacionalsocialistas, y que el suyo es un nacionalismo de los oprimidos

que ofrece no solo la liberación individual sino también cultural. Para

refutar estas pretensiones es necesario comprender la división de clase

de la sociedad capitalista, que mientras exista trabajo o dinero jamás

habrá suficiente para todos y que en nombre de la patria se cometen las

peores aberraciones.

A 40 años de la guerra de Malvinas vale la

pena recordar cómo los milicos torturadores y asesinos, junto a la

ciudadanía cómplice, estaban de acuerdo con la izquierda argentina,

prácticamente en su totalidad, en que se trataba de una guerra justa.

Las diferencias estaban en cómo y quiénes llevarían adelante esa guerra,

siendo de este modo responsables de sus consecuencias y –por acción o

aval– de la muerte de más de 600 jóvenes.

Este año también seremos censados por el

Estado. Según palabras oficiales, esta información estadística sirve

para diseñar políticas públicas y para que las empresas planifiquen y

lleven adelante proyectos. En la publicación oficial del primer censo,

allá por 1869, cuando se erguía esta nación sobre el genocidio indígena,

se puede leer: «el indio arjentino [sic] es tal vez el enemigo más

débil y menos temible de la civilización; bárbaro, supersticioso,

vicioso, desnudo». Hoy el censo contempla a los “pueblos originarios”:

la “patria inclusiva” reconoce a los descendientes de aquellos pueblos

que habitan este país, aunque sólo de palabra. En incontables ocasiones,

dicho reconocimiento no equivale siquiera al acceso a lo requerido por

las necesidades más básicas.

Como si fuera poco, este año habrá que

soportar el mundial de fútbol. Otra fiesta empresarial de la burguesía

que entretiene con nacionalismo, competencia y contemplación

no-participativa. Se trata de exaltaciones del más básico nacionalismo y

se trata del mundial de fútbol más infame hasta la fecha. Según cifras

del informe «Detrás de la pasión», publicado en mayo del año pasado, ya

había más de 6.500 trabajadores muertos para la construcción de los

estadios y la infraestructura necesaria. Denuncias actuales por parte de

diferentes organismos internacionales estiman que esa terrible cifra ya

asciende a 10.000. En Qatar hay más de dos millones de migrantes

provenientes principalmente de India, Bangladesh, Nepal, Egipto,

Pakistán, Filipinas y Sri Lanka que constituyen el 95% de los

trabajadores en el país. Alrededor del 40% trabaja en el sector de la

construcción, que ha repuntado por el mundial. Trabajando entre 16 y 18

horas diarias, 7 días a la semana, soportando temperaturas de hasta 50°.

Sin embargo parece no importar demasiado, porque son pobres, porque

están lejos, porque son extranjeros…

Los partidos de la selección nacional son

televisados hasta en las escuelas, institución donde se nos inculca

desde bien chicos no solo una rutina de trabajo –o teletrabajo durante

los pasados dos años–, sino la identidad nacional, marcadamente ficticia

en una región con una historia de fuerte inmigración y aniquilamiento

de los nativos. Aunque nos hemos acostumbrado generación tras

generación, no podemos dejar de señalar lo ridículo de saludar una

bandera todas las mañanas y tardes, jurarle lealtad, y someternos a

infinitos actos patrios desde los primeros años de vida.

Incluso al 1° de mayo que estamos conmemorando se lo pretende reducir a un feriado patrio:

como día del trabajador, con banderitas argentinas, locro y empanadas.

Se intentan borrar así sus orígenes y su significado actual, el de una

conmemoración de reflexión y de lucha: internacionalista,

anticapitalista y revolucionaria. En las resistencias actuales el

nacionalismo pareciera proporcionar cierto amparo comunitario o ligazón,

algo común entre quienes se disponen a desobedecer y reunirse para

bloquear, hacer asambleas, construir proyectos o simplemente destruir.

En no pocas ocasiones muchos lo hacen con la bandera de su país en las

manos, que no es más que el símbolo del exterminio en la región, e

incluso fuera de sus fronteras. Pero los proletarios rebeldes no se

disponen a luchar gracias a su patriotismo, sino a pesar de él. Es la

propia lucha en actos la que aplasta esos símbolos de mierda impuestos

por los poderosos para hacernos creer que dentro de unas fronteras

delimitadas artificialmente coincidimos en nuestros intereses, que todos

somos “el pueblo” más allá de las diferencias de clase. Sin embargo,

pese a las acciones antipatrióticas, ese patriotismo persiste y es un

peligro para la extensión y profundización de la revuelta. Y es un

peligro también fuera de las revueltas cuando, para salvaguardar a la

burguesía nacional, nos dicen por derecha que el inmigrante nos roba el

trabajo y por izquierda que el problema son los ricos, pero de otro

país.

No lo olvidemos: a la hora de atacarnos, la burguesía actúa como una fuerza internacional,

al contrario de los nacionalismos y regionalismos. Comprender la

dimensión internacional del capitalismo nos ayuda a combatir las

limitaciones que nos impiden accionar desde una perspectiva que no se

restrinja al lugar donde vivimos.

Hablamos de proletariado o burguesía

porque nos parecen categorías precisas, mientras otros rebeldes

prefieren hablar de oprimidos y opresores, o pueblo y élite. No nos

preocupan tanto las terminologías, pero sí nos importa comprender la

dimensión internacional y de clase de esta sociedad. Por motivos de este

tipo es que insistimos en hablar de

capitalismo y no simplemente de neoliberalismo, mucho menos de soberanía

o liberación nacional, o siquiera de suma de liberaciones nacionales.

Nuestra consigna de agitación y de

provocación «El proletariado no tiene patria» no puede olvidar que

mientras exista capitalismo sí tendremos patria tal cual la conocemos.

Mientras tanto, habitaremos en un país, incluso a pesar de nuestros

deseos. La nacionalidad escrita en nuestras identificaciones es una

imposición entre tantas otras. Tristemente, hemos naturalizado tanto el

modo de vida que llevamos como asalariados que nos olvidamos de que

también somos desposeídos, que nuestros ancestros fueron separados de

sus tierras, de sus formas de vida y de producir, que fueron llevados a

ciudades y barrios marginales para cubrir las necesidades de la vida

mercantil. Esto es así, tanto seamos descendientes de “pueblos

originarios”, nietos de inmigrantes de cualquier rincón del planeta,

mestizos, o mezcla de inmigrantes e indios.

La patria es la organización que se dieron

ricos y opresores en sus competencias: ellos crearon Naciones y Estados

a costa de miles y miles de vidas proletarias que sucumbieron en

trincheras, campos de trabajo, defendiendo fronteras que no eran las

suyas. La patria no es más que la excusa para separarnos y oponernos,

porque mientras no estemos luchando contra el Capital estaremos luchando

entre nosotros y contra nosotros mismos.