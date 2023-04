En un nuevo aniversario del 1° de mayo insistimos con una despiadada crítica del trabajo. Sin dudas se trata de una provocación. Pero una provocación justificada, necesaria y revolucionaria

que sostenemos desde hace al menos veinte años en cada conmemoración de

esta fecha de memoria y lucha. La primera vez que lo hicimos público

fue la mañana del 1° de mayo de 2004 en la Plaza de la Cooperación

(Rosario):

«El trabajo no dignifica, mortifica.

Gastar sueldo dignifica, competir dignifica, sobre esforzar el cuerpo

dignifica, sobre esforzar la mente dignifica, no estar con los seres

queridos dignifica, no tener vidas fuera del trabajo dignifica, madrugar

para trabajar dignifica, dormir para volver a trabajar dignifica,

arriesgar la vida en el trabajo dignifica, ver como se nos fue la vida

dignifica, renunciar a los sueños dignifica. ¡¿Estamos dispuestxs a

seguir siendo dignxs de esa manera?! No celebremos el trabajo. El trabajo nos somete y nos mata. El trabajo no dignifica.»

Pensamos que podría

causar rechazo, pero sucedió todo lo contrario. Es que cualquier persona

que trabaja y quiere cambiar el mundo puede sentir suyas estas

palabras.

Con los años la crítica del trabajo de la

cual nos hacíamos eco, que ya venía de larga data y desde diferentes

puntos del globo, fue gozando de cierta popularidad, o al menos fue

creciendo. Esa popularidad en no pocas ocasiones la desligó de su

aspecto revolucionario, transformador. Así, comprensiblemente, se

critica al trabajo desde los pesares personales, muchas veces para

enaltecer el ocio o para suponer que esta crítica significaría abandonar

el trabajo ahora, individual o grupalmente. Una propuesta inobjetable,

pero buscamos ir más allá. Por nuestra parte, insistimos en la crítica del trabajo como parte del nuevo mundo que queremos:

«Mientras las mayorías

festejan el “día del trabajador” o peor aún el “día del trabajo”,

algunos seguimos convencidos de la necesidad de librarnos de este. Es

decir, de liberarnos de la forma que ha adquirido la actividad humana

bajo el capitalismo. (…) Miseria material, pero

también afectiva, social. La realidad son las terribles condiciones de

trabajo, las tareas sumamente alienantes, asquerosas y repetitivas que

nos vemos obligados a realizar. La realidad es que no decidimos qué

producir, ni disponemos de lo que producimos. Sean gigantescas empresas

públicas o privadas, o pequeños productores, siempre se trata de

unidades de producción aisladas, unidas únicamente por el intercambio

mercantil, basándose en la obtención de la mayor ganancia posible. (…) Mientras quieren

convencernos de las virtudes del trabajo asalariado y que si trabajamos

duro podremos disfrutarlas, parecieran olvidar las incesantes guerras,

la contaminación, los accidentes laborales, los suicidios, los problemas

psíquicos y físicos, la explotación infantil y un largo etcétera. Se

dirá que todos estos son “detalles” a eliminar, sin embargo son parte

constitutiva del mundo del trabajo asalariado, de su normalidad, y sin

estos elementos no sería lo que es.» (La Oveja Negra nro. 8, El trabajo no dignifica, 2013)

Ser trabajador no es una

identidad escogida, es una imposición de este modo de producción. Por

eso comprendemos la crítica al trabajo como una cuestión social y no

meramente como un padecimiento individual:

«El ciudadano, en su frenesí

de consumo, consume ideología, consume identidad y tarda en comprender

que hay realidades impuestas que no ha adquirido en el mercado. Ser proletario no es una identidad elegida, es una realidad social. Y sentir orgullo por esta condición es como enorgullecerse por ser esclavo. No

amamos ser proletarios. Y revolución no significa, de ninguna manera,

expandir la condición de los trabajadores a toda la humanidad.» (Cuadernos de Negación nro. 4, 2010)

Criticamos el trabajo y aún hablamos de

proletariado, porque justamente criticamos lo que nos condena a ser

parte de esta clase social. Por proletariado, una vez más, no se trata

del trabajador hombre, fabril, sindicalizado y padre de familia:

«Teniendo en cuenta la

importancia que tenía el obrero en los comienzos de las grandes luchas

proletarias, es comprensible que muchos hayan buscado el “sujeto

revolucionario” en los obreros y que “proletariado” haya sido, en muchos

casos, interpretado como un sinónimo. (…) se veía al proletario en

tanto trabajador y reproductor del Capital, y no como su enterrador, a

la vez que se desestimaba, en muchos casos, la importancia de los

campesinos y se fortalecía la ideología del progreso capitalista con sus

monstruosas ciudades y fábricas, en oposición al “atraso” del campo.

Muchos obreros se sentían parte de ese desarrollo y a lo sumo querían

quitar a los burgueses del medio para gestionar y “disfrutar” ellos

mismos del progreso capitalista. (…) El obrerismo venera el

trabajo manual, el “trabajo con martillos”. Su visión del proletariado

es el “hombre musculoso”. Mediante el rechazo del trabajo comercial y de

oficinas, rechaza a una gran parte de trabajadoras asalariadas,

revelándose a sí mismo también como sexista.» (Cuadernos de Negación nro. 3, 2010)

¡Abajo el trabajo!

Sin duda, no todo lo que hacemos es trabajo. Hacer no es sinónimo de trabajar. El trabajo es una forma de actividad específica en una sociedad específica. Nuestros órganos no hacen su trabajo, ni trabajan un motor u otras máquinas:

«“Trabajo” suena hoy a los

oídos de todo el mundo como el perfecto sinónimo de “actividad”, puesto

que para la mayoría de los seres humanos el trabajo ha llegado a ser,

lamentablemente, la totalidad de su vida. Y no hablamos solo de la forma

de conseguir dinero para subsistir, todo es vivido como trabajo: los

quehaceres domésticos, la creatividad artística, tener relaciones

sexuales, la militancia política, criar un hijo o salir con amigas.» (Cuadernos de Negación nro. 3)

La crítica del trabajo va dirigida principalmente a la crítica de la explotación.

En cuanto a la noción de explotación no vamos a emprender una discusión

de orden moral. La reproducción de la sociedad capitalista está

orientada hacia la máxima obtención de ganancia posible. Y la principal

fuente de ganancia es el plusvalor, que se produce a través de la

explotación del trabajo asalariado:

«Por “explotación”, se

entiende casi siempre un trabajo precario y mal pagado, lo que

efectivamente es el caso de la inmensa mayoría de los asalariados del

planeta. Pero esta definición restrictiva implica que crear durante seis

horas diarias software educativo a cambio de un buen salario y en un

ambiente que respete el entorno, sin ninguna discriminación étnica,

sexual o de género, en conexión con los habitantes del barrio y las

asociaciones de consumidores, ya no sería explotación. En una palabra,

una sociedad en la que cada uno se lo pasa bien yendo al mercado el

domingo por la mañana, pero sin que nadie sufra la ley de los mercados

financieros. En suma, el sueño de las clases medias asalariadas

occidentales extendido a seis mil millones de seres humanos…» (Gilles

Dauvé, Declive y resurgimiento de la perspectiva comunista)

¡Abajo el ocio!

Trabajo y ocio son las dos caras de la misma moneda.

El salario no paga por el trabajo hecho sino por la reproducción de la

fuerza de trabajo, la cual precisa algo de esparcimiento: fútbol,

netflix, música. Si el “tiempo de ocio” existe es porque existe un “tiempo de trabajo” que lo define.

«Destinamos cierta

cantidad de horas a lo que definimos como esparcimiento, para

recuperarnos del estrés generalizado en que vivimos diariamente.

Pausamos nuestro rol de productores de objetos y servicios, para darle

paso a nuestro rol de consumidores de productos y servicios. Realizar nuestros

momentos de ocio y diversión en la sociedad mercantil generalizada tiene

similitudes con el trabajo asalariado: hay que hacerlo rápido y bien,

se vuelve repetitivo y obligatorio, no hay tiempo para descansar, se

rechazan las pasiones, se cumple con la norma de la ideología dominante. Divertirse parece ser

directamente proporcional al dinero gastado, por eso se pasea por

shoppings y centros comerciales, por eso se paga para hacer deportes,

música o tener sexo, o se paga para ver a otros hacer deportes, música o

tener sexo.» (Cuadernos de Negación nro. 3)

¡Abajo el desempleo!

Mientras existan el dinero y la propiedad privada nunca alcanzarán para todos. Bien, lo mismo podemos decir del trabajo:

«En un mundo con trabajo jamás habrá suficiente para todos. El desempleo es una condición del mundo del trabajo.

El desempleo es un rasgo permanente y estructural de la sociedad

capitalista, que precisa de una masa de desocupados para garantizar

bajos salarios y condiciones laborales siempre deficientes. En otras

palabras, si todos estuviésemos empleados o tuviésemos la posibilidad de

cambiar de un empleo a otro podríamos exigir siempre mejores sueldos o

mejores condiciones laborales sin el fantasma del desempleo pisándonos

los talones. (…) Es a partir de nuestras

condiciones de existencia que sacamos las lecciones para “hacer teoría” y

no tenemos “principios” previos a los hechos. El malestar y la

necesidad que padecemos quienes trabajamos, las situaciones de

precariedad y peligro a las que nos vemos sometidos, nos fuerzan a tomar

conciencia de la sociedad en la que estamos y a la cual contribuimos

día a día a mantener. De nosotros depende ampararnos en personajes que

nos quieren dirigir y nos llevan a diversos callejones sin salida o

comenzar a pensar y explorar otras posibilidades. Para esto es

importante que no confundamos la defensa de la fuerza de trabajo con la

defensa de la fuente de trabajo. Ni defendamos la ganancia de los

explotadores. Ni confiemos en quienes viven de nuestro esfuerzo.» (La Oveja Negra nro. 70, El trabajo es la peste, 2020)

¡Abajo el trabajo doméstico!

Las sociedades de clase, a lo largo de

su historia y en pos de su reproducción, debieron controlar cuatro

elementos fundamentales e inseparables de la vida de la especie: el

cuerpo, la sexualidad, la reproducción y la crianza de los hijos. En

este punto, la división sexual y la dominación específica sobre quienes tienen la capacidad de gestar hijos se vuelve esencial. Lo que conocemos como mujer y hombre se

basa en esa característica anatómica (la capacidad de gestar hijos) y

la división social creada a partir de la misma en las sociedades de

clase por la necesidad de crecimiento poblacional.

El control de las mujeres (su cuerpo, su

sexualidad, su capacidad reproductiva) permite controlar al mismo tiempo

al resto de la población. A su vez, es determinante en la crianza de

niñas y niños, así como en el sostenimiento de la familia o al menos de

la reproducción de la fuerza de trabajo en la sociedad actual.

El trabajo

asalariado requiere de una esfera específica dedicada a ciertas tareas

necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo: el trabajo

doméstico, cuya asignación reproduce la división sexual construida a través de las diferentes sociedades de clase.

La asignación de ciertas labores a un

determinado grupo de personas definido según su capacidad reproductiva

es lo que ha constituido históricamente a las mujeres, y a quienes no la

tienen como hombres. Es esta división social en dos sexos la que ha

creado lo que conocemos como sexo biológico que naturaliza lo que se ha

construido socialmente.

Se supone, además, que las mujeres están

naturalmente inclinadas hacia el cuidado y a las labores domésticas. Así

como se supone que los hombres están naturalmente inclinados a los

trabajos rudos y peligrosos, por los cuales mueren a montones todos los

años en los mal llamados “accidentes laborales”.

«El modo de producción

capitalista, pese a su imagen racionalista y científica también produce

mitos. Uno de ellos es que el trabajo es ajeno a la historia, que existe

desde siempre y que, por tanto, no podría dejar de existir. (…)

cuando miles de proletarios en el mundo insistimos con la consigna

“¡Abajo el trabajo!” no estamos proponiendo que haya que dejarse morir

de frío e inanición, sino que debemos luchar para constituir una

comunidad donde nuestras necesidades de alimento y techo, así como de

goce y creatividad sean puestas en común sin ser una coartada para

cuantificarlas y generar ganancias. (…) Otro mito necesario para

apuntalar la normalidad capitalista es exponer el trabajo doméstico como

un atributo natural de las mujeres, quienes se supone que, por

naturaleza, serían buenas cocineras, lavanderas, amantes, sensibles,

débiles y, por sobre todo, dependientes. No es ninguna casualidad, el

primer paso para la domesticación es la creación de dependencia. Una dependencia que es

tanto económica como ideológica, basada en el mito de que siempre fue el

trabajador asalariado hombre el que llevó el pan a la mesa. Y en el

pobre imaginario social –¡y aunque estaba a simple vista!– este

trabajador habría carecido de la necesidad de cuidados, porque se

trataba de un adulto sano que se valía por sí mismo. Esta falacia no

sólo invisibilizó –e invisibiliza– esos cuidados, sino que además

produce un modelo, especialmente masculino o masculinizante, que se

caracteriza por su pretensión de no necesitar de nadie. Un individuo que

rechaza la interdependencia humana en nombre de la fuerte y prominente

independencia típica del capitalismo. Tal como sucede con

cualquier trabajo, la función de la ideología dominante es que el

trabajo doméstico sea naturalizado, amalgamado a cualquier actividad

humana, cuando en verdad se trata de un fenómeno social determinado e

histórico. El trabajo doméstico de las

mujeres se encuentra bajo mayores sombras aún que el trabajo asalariado,

por ser considerado, erróneamente, un atributo natural de la

personalidad femenina, una aspiración del “ser mujer”. Pero lo

que se olvida es que para crear la imagen de ese supuesto atributo

natural fueron necesarios siglos enteros de desposesión y de persecución

misógina.» (La Oveja Negra nro. 46, ¡Abajo el trabajo doméstico!, 2017)

Lo que proponemos es

indagar y asumir la implicancia entre clase y género desde una

perspectiva de abolición del trabajo. No se trata de sumar la “cuestión”

de la mujer a la “causa de la clase obrera” en tanto luchas paralelas,

tal como suele comprender el reformismo.

¡Abajo el proletariado!

La crítica y el rechazo del trabajo

expresados en luchas, reflexiones teóricas y en la vida cotidiana están

estrechamente vinculados al declive del obrerismo, del orgullo y la

identidad obrera. Evidentemente, algo cambió en la sociedad capitalista:

precarización y flexibilización del trabajo, globalización y

deslocalización de los centros productivos, financiarización creciente

de la economía en general y un destacado papel del Estado en la

reproducción de la fuerza de trabajo (subsidios, ayudas sociales).

Producto de estas transformaciones, el

proletariado no ha desaparecido ni mucho menos, pero las posibilidades

de su lucha han cambiado drásticamente. Ya no hay una preocupación

predominante en las luchas proletarias acerca de la gestión del mundo

del trabajo. Aquello estaba necesariamente ligado a un imaginario de la

revolución donde se mantenían muchos de los rasgos fundamentales del

modo de producción capitalista y su sociabilidad: gestión de los medios

de producción sin cuestionarlos, desarrollo de la industria, crecimiento

poblacional, familia y, en los sectores más reformistas, incluso el

nacionalismo y el Estado.

Analizamos las luchas recientes y en curso

advirtiendo sus límites, pero no en relación a un pasado idealizado que

no fue, sino en función de las posibilidades actuales:

«Las revueltas desatadas en

diferentes partes del mundo en las últimas décadas, así como los “nuevos

movimientos sociales”, a pesar del carácter interclasista y

ciudadanista que observamos en muchas ocasiones, dejan en claro la

persistencia de la lucha de clases. Al mismo tiempo nos advierten del

carácter diverso que el proletariado tiene y ha tenido. La

centralidad de la reproducción social en las luchas nos recuerda que la

revolución debe implicar bastante más que la certeza de tener techo y

comida. Debe atender, no solo como punto de llegada sino de

partida, la denominada cuestión de género, lo racial, la sexualidad, la

familia, la naturaleza de la cual formamos parte.» (La Oveja Negra nro. 76, 1° de mayo: Memoria y perspectivas, 2021)

La lucha de clases de las últimas décadas no se ha centrado en luchas obreras ni en los lugares de trabajo.

Se manifiestan nuevos protagonistas. Nos referimos a las luchas y

protestas de proletarios desempleados, al movimiento de mujeres y

disidencias sexuales, a las denominadas luchas medioambientales, a las

antirrepresivas, o contra el narcotráfico y otras mafias. Que se

manifiestan en las calles, las rutas, fuera de las ciudades y hasta en

los hogares. Que necesariamente deben frenar la circulación más que la

producción y que suelen enfrentarse o dirigirse al Estado más que a una

empresa o un patrón (y de ahí la posibilidad de su carácter

interclasista y ciudadanista que mencionábamos anteriormente). Esto no

significa que la explotación y el trabajo hayan perdido centralidad en

la sociedad capitalista, justamente sus transformaciones han modificado y

puesto de relieve diferentes aspectos de la reproducción de la fuerza

de trabajo.

Esto no sólo ha permitido criticar el obrerismo, sino el cuestionamiento de nuestra existencia como clase:

«Quienes no buscan

convertirse en una potencia más entre todas las potencias de este mundo,

quienes aspiran a destruir todas esas potencias, podrían resumir su

programa así: “Abajo el proletariado”. Evidentemente, no en el sentido

de una oposición a los proletarios en cuanto seres humanos. (…) Los

revolucionarios no proponen la mejora de la condición proletaria.

Proponen su supresión. La revolución será proletaria por quienes la realicen y antiproletaria por su contenido. Proletarios, un esfuerzo más para dejar de serlo…» (Abajo el proletariado. Viva el comunismo, Les amis du potlatch, 1979)

¡Viva la revolución social!

La historia no es solamente el pasado, y mucho menos un pasado mitificado. Podemos hacer historia, no sólo estudiarla:

«Si damos un vistazo a la

sociedad moderna, es evidente que para vivir, la gran mayoría de las

personas están obligadas a trabajar, a vender su fuerza de trabajo. El

conjunto de las facultades físicas e intelectuales que poseen los seres

humanos, sus personalidades, que deben ser puestas en movimiento para

producir cosas útiles, no pueden emplearse más que a condición de

venderse a cambio de un salario. La fuerza de trabajo generalmente es

percibida como una mercancía que se compra y se vende, al igual que las

demás. La existencia del intercambio y del trabajo asalariado nos

parece algo normal, inevitable. Sin embargo, la introducción del

trabajo asalariado implicó conflictos, resistencias y masacres. La

separación del trabajador de los medios de producción, lo que hoy ha

llegado a ser una cruda realidad aceptada como tal, tomó un largo tiempo

y no pudo llevarse a cabo más que por la fuerza. (…) A través de su sistema

educacional como por su vida política e ideológica, la sociedad

contemporánea oculta la violencia pasada y presente sobre la que

descansa la situación actual. Oculta tanto su origen como la mecánica de

su funcionamiento. Pareciera que todo es resultado de un contrato libre

en que el individuo, como vendedor de su fuerza de trabajo, se

encuentra con la fábrica, la oficina o la tienda. La existencia de la

mercancía parecería ser lo más obvio y natural del mundo, y los

desastres que causa periódicamente a diferentes escalas, a menudo son

vistos como catástrofes cuasi naturales. (…) Lo que en esencia mantiene

oculto es que la insubordinación y la revuelta podrían ser lo

suficientemente grandes y profundas como para acabar con esta relación y

hacer realidad otro mundo. Las relaciones de

producción en las que participan las personas son independientes de su

voluntad: cada generación se ve confrontada a las condiciones técnicas y

sociales legadas por las generaciones precedentes. Pero puede

alterarlas. Aquello que llamamos “historia” está hecho por personas.»

(Gilles Dauvé, Capitalismo y Comunismo, Lazo Ediciones, 2020)

En cada época, la lucha del proletariado expresa y enfrenta nuevas preguntas: