De parte de Vamos Hacia La Vida May 5, 2022 185 puntos de vista

Hemos insistido en varios an谩lisis sobre el car谩cter estructural de la crisis de valorizaci贸n del capital como relaci贸n hegem贸nica que domina el conjunto de la humanidad y la naturaleza. Hoy en d铆a nos encontramos en una vor谩gine de conflictos que aparentemente no tienen relaci贸n, sin embargo, todos y cada uno de ellos parten del agotamiento de la relaci贸n capital/trabajo, y de la s铆ntesis social en base a la mercanc铆a y el trabajo abstracto .

Este agotamiento es producto de relaciones sociales de producci贸n y distribuci贸n 鈥攏uestro metabolismo como organismo social鈥 que se realizan de forma separada entre distintas unidades, en permanente competencia entre s铆, siendo la relaci贸n capital/trabajo , la que se encuentra en una reestructuraci贸n que, por un lado, pierde validez en cuanto fundamento de la acumulaci贸n de valor para la clase capitalista, minando la fuente de valor al desplazar a l@s trabajadore@s del proceso de producci贸n (industria 4.0 y, anteriormente, la automatizaci贸n de los procesos de producci贸n), mientras que por otro, converge con una sobreacumulaci贸n de capital productivo y financiero, consecuencia de la explotaci贸n de la plusval铆a social que hist贸ricamente hizo posible el despliegue del capital como relaci贸n social hegem贸nica, y que hoy encuentra sus l铆mites, disminuyendo las ganancias capitalistas, generando diversos fen贸menos cuyos efectos recaen por entero en la humanidad proletarizada y el entorno natural.

Podemos enumerar los siguientes :

1-Ciclo de revueltas en distintos pa铆ses desde hace m谩s de una d茅cada (con la crisis del 2008 marcando su hito inicial), la mayor铆a de car谩cter insurreccional. A medida que las condiciones materiales vitales de nuestra clase entran en una espiral de precarizaci贸n, m谩s expresiones de resistencias proletarias surgen, con sus contradicciones y l铆mites.

2-Agudizaci贸n del calentamiento global y la dram谩tica perturbaci贸n de los ciclos clim谩ticos y ecol贸gicos en los que se asienta la vida sobre la Tierra. El capital en su crisis de valorizaci贸n intensifica la producci贸n de mercanc铆as para contrarrestar la disminuci贸n del valor individual de cada una de ellas.

3-Aceleraci贸n del cambio tecnol贸gico, que no hace m谩s que agravar la crisis de valorizaci贸n e incrementar la explotaci贸n de los 鈥渞ecursos naturales鈥, haciendo m谩s hostiles nuestras condiciones de existencia.

4-Financiarizaci贸n de la econom铆a, que no est谩 desligada de la 鈥渆conom铆a real鈥, y que hoy en d铆a se presenta como una sobreacumulaci贸n de capital dinerario en el sector financiero, lo que genera grandes perturbaciones en la 鈥渆conom铆a real鈥, al financiar solo aquellos sectores productivos donde pueden obtener mayor rentabilidad, por ejemplo, los GAFAM .

5-Colapso ps铆quico de las personas, problemas sobre la salud mental que afectan a gran parte de la poblaci贸n mundial, originadas en el hecho de que nuestra actividad humana se encuentra mediada por relaciones mercantiles, fomentando una individualizaci贸n de tipo narcisista y una fragmentaci贸n siempre creciente.

6-Recrudecimiento de la violencia patriarcal contra las mujeres y las disidencias, producto de la subsunci贸n de la esfera reproductiva a la l贸gica irracional capitalista. Este fen贸meno del incremento de la violencia en todas sus aristas, expresado en su forma m谩s brutal en el aumento de los femicidios, tiene relaci贸n con el car谩cter autodestructivo que nuestra especie atraviesa en la crisis del capital, y est谩 anclada en la necesaria jerarquizaci贸n sexual de las sociedades de clase, particularmente la capitalista.

7-Estado de excepci贸n permanente y global. A medida que las condiciones materiales que hicieron posible el 煤ltimo ciclo de acumulaci贸n del capital 鈥攅l 鈥渘eoliberalismo鈥, desde los a帽os 70 hasta su resquebrajamiento actual (2008 en adelante)鈥 comienzan a entrar en crisis, los Estados capitalistas rearman sus fichas para enfrentar procesos de revueltas cada vez m谩s frecuentes. En particular, en la regi贸n chilena el estado de excepci贸n ha estado presente, declarado o no, durante la revuelta, la pandemia, en el Wallmapu (debido a la guerra social desarrollada desde hace a帽os) y por la crisis migratoria en el norte; la actual gesti贸n estatal progresista no lo derog贸, sino que incluso evalu贸 como mantenerlo.

8-Guerra intercapitalista y 鈥渞eordenamiento geopol铆tico鈥. Este 煤ltimo punto es necesario comprenderlo como el intento de contrarrestar las tendencias de la crisis de valorizaci贸n a trav茅s del aseguramiento del dominio de facciones capitalistas sobre territorios y sus recursos energ茅ticos, materias primas, mercados, etc .

9-Incremento de la deuda soberana de distintos pa铆ses. Esta no ha hecho m谩s que incrementarse en los 煤ltimos a帽os , consecuencia del desmantelamiento de los Estados de bienestar en la zona euro, pa铆ses como Espa帽a, Portugal, Irlanda y Grecia, se han visto en la obligaci贸n de hacer recortes presupuestarios 鈥攅ducaci贸n, salud, vivienda, etc.鈥 , acabando con las 鈥渃onquistas鈥 del viejo movimiento obrero, y creando un escenario propicio para el desarrollo de movimientos neo y post-fascistas en muchos pa铆ses de Europa y Estados Unidos, al identificar el problema no en el agotamiento de la relaci贸n capital/trabajo sino en la separaci贸n entre un proletariado aut贸ctono y un proletariado extranjero que llegar铆a a competir por el trabajo y las prestaciones sociales.

La crisis de valorizaci贸n del capital es al mismo tiempo la crisis del trabajo, puesto que la unidad capital/trabajo es una relaci贸n que no tiene soluci贸n dentro del marco de las relaciones capitalistas. Solo su superaci贸n y una nueva din谩mica de metabolismo social en que la actividad humana quede liberada de las coacciones del capital nos da la posibilidad de sobrevivir a la crisis socio-ecol贸gica a la que nos vemos enfrentad@s. Esto es, superar las relaciones de dominaci贸n en nuestra especie y sobre la Tierra o, dicho de otra forma, una comunidad humana mundial integrada a los ciclos ecol贸gicos del entorno natural.

Inflaci贸n como s铆ntoma de la crisis

Durante las 煤ltimas semanas hemos presenciado un alza de precios de nuestros medios de subsistencia sin precedentes. Combustibles y alimentos se han encarecido s煤bitamente durante los 煤ltimos 12 meses , poniendo en jaque las proyecciones de crecimiento. Mientras que algun@s le echan la culpa a los retiros de los fondos de las AFP y otr@s tant@s a la guerra en Ucrania, los precios siguen su propia naturaleza contradictoria dentro de la crisis de valorizaci贸n del capital, y es que una de las formas que tiene la clase capitalista de disminuir la tendencia a la ca铆da de sus tasas de ganancias es el traspaso del aumento de los costos de producci贸n, causado por el aumento de los recursos energ茅ticos y de materias primas, hacia sus compradores 鈥攕ean estos otras empresas o consumidor@s comunes y corrientes鈥.

Tanto la guerra, como anteriormente la crisis del COVID-19, solo aceleran procesos m谩s profundos de la crisis que est谩 azotando a todo el mundo (al mismo tiempo que son manifestaciones extremas de la misma), y que tiene repercusiones terribles sobre nuestra reproducci贸n como humanidad proletarizada. La crisis que se est谩 desarrollando genera una lucha tanto intercapitalista, donde los peque帽os y medianos capitales tienen las de perder generando una mayor centralizaci贸n de capitales grandes, como tambi茅n una renovada lucha de clases. Las revueltas de los 煤ltimos a帽os son la expresi贸n misma del agotamiento del mundo del capital. Con todas sus contradicciones nuestra clase manifiesta de forma clara que lucharemos por nuestras vidas.

Dentro de este marco de disputas entre capitalistas, el aumento del precio de las mercanc铆as no son m谩s que una expresi贸n de la relaci贸n 鈥攃ontradictoria鈥 capital/trabajo; por un lado la expulsi贸n de trabajador@s de los procesos de producci贸n disminuye la masa de plusval铆a social que bombea al mundo en su conjunto, y por el otro los capitalistas no hacen m谩s que disputarse esta masa de plusval铆a social, volviendo cada vez m谩s dif铆cil expandir sus negocios por la disminuci贸n de su rentabilidad, y necesitando de forma creciente acceso a cr茅ditos. La expansi贸n del sistema financiero responde a esta din谩mica, en donde los bancos inyectan liquidez para la expansi贸n de la econom铆a real, pero al hacerlo sobre una rentabilidad futura 鈥攊ncierta鈥 se generan fen贸menos indeseados como la depreciaci贸n del dinero 鈥攗na de las fuentes de inflaci贸n鈥. Por otra parte, la ca铆da de la tasa de ganancia de l@s capitalistas aumenta la presi贸n sobre estos para subir los precios y sacarle una tajada mayor al proletariado de sus salarios reales, frenando as铆 esta tendencia a la baja rentabilidad, pero al aumentar los precios de las mercanc铆as con salarios estancados o creciendo desfasados, el consumo se orientar谩 hacia las ramas productivas de los medios de subsistencia, mientras que har谩 disminuir el consumo de otras mercanc铆as no esenciales, creando un problema mayor para otr@s capitalistas que tendr谩n que 鈥渁brocharse el cintur贸n鈥 鈥攄espidos, endeudamiento y reestructuraci贸n鈥 o quebrar. Como se puede observar, estos aumentos de los precios tienen un componente estructural 鈥攍a contradicci贸n capital/trabajo鈥 que ninguna pol铆tica monetaria puede solucionar de forma aislada, pues la crisis actual es la crisis de la econom铆a globalizada, y nuestra creciente precarizaci贸n solo podr谩 superarse abatiendo el mundo del capital e instaurando la comunidad humana global.

Efectos locales de la crisis en algunas cifras

En la regi贸n dominada por el Estado de Chile, la crisis de la relaci贸n capital/trabajo se nos presenta bajo el concepto de trabajo informal. Seg煤n el INE , en la 煤ltima encuesta nacional de empleo del trimestre de noviembre 2021 y enero 2022, este tipo de trabajo representa un 27,8% del total de la ocupaci贸n laboral de la fuerza de trabajo, mientras que el desempleo se ubic贸 en el 7,5%, encubriendo bajo este concepto la crisis que se vive en el mundo laboral 鈥攕umados representan un 35,3%鈥 y que definen de alguna forma la imposibilidad de ingresar al mercado del trabajo formal. Ahora bien, la tendencia del trabajo informal es a aumentar . A medida que el capital se ve obstaculizado de absorber fuerza de trabajo, nuestras condiciones de vida se vuelven m谩s y m谩s precarias, lo que fomenta la separaci贸n entre nosotr@s al intentar, mediante la competencia, conseguir un trabajo o vender mercanc铆as en el comercio formal/informal. Curiosamente, algun@s capitalistas 鈥攜 personas que por su baja comprensi贸n del fen贸meno de lo que significa el capital como relaci贸n social, o por sobreideologizaci贸n fascistoide鈥, se quejan de la entrada de herman@s desde otras regiones del continente como factor de desempleo; aun as铆, a pesar de sus quejas, sobreexplotan tanto formal como informalmente a estas personas, ya que como indica el INE , representan alrededor del 11% de la fuerza laboral, con una alta tasa de ocupaci贸n informal 鈥攅n donde se materializan los abusos m谩s excesivos sobre la humanidad proletarizada鈥.

Mientras tanto, el capital avanza hacia una profunda recesi贸n, que tiene un car谩cter estructural como indicamos anteriormente y que ha sido agravado por la pandemia de COVID-19 y 煤ltimamente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Las proyecciones de crecimiento de l@s tecn贸crat@s de turno no hacen m谩s que dar cuenta del fen贸meno de la disminuci贸n de este crecimiento, sin comprender que lo que est谩 detr谩s es el agotamiento de la relaci贸n capital/trabajo, de la extracci贸n de la plusval铆a social. As铆, por ejemplo, en Chile las proyecciones seg煤n el 煤ltimo informe IPOM , del banco central, indican: 鈥淟a variaci贸n anual del PIB ser谩 negativa durante varios trimestres, proyect谩ndose que la actividad crecer谩 entre 1,0 y 2,0 en 2022 y entre -0,25 y +0,75% en 2023鈥. Crecimiento bajo y negativo se traduce en menor inversi贸n en capital que absorbe fuerza de trabajo disponible, aumentando la poblaci贸n sobrante incapaz de ingresar al trabajo formal, y aumentar inversiones que generen mayor rentabilidad 鈥攕ustituci贸n del trabajo vivo por el trabajo muerto, como maquinaria, automatizaci贸n, etc鈥. Por otra parte, nuestras necesidades dominadas por las relaciones de intercambio mercantil progresivamente se van a enfrentar a mayores obst谩culos para realizarse, y ac谩 el problema de la inflaci贸n y el creciente desempleo nos afecta como clase de manera transversal.

Es en este contexto de crisis generalizada en el que la lucha reformista por derechos laborales tiene menos sentido que nunca, pues por un lado es imposible de solucionar en ese terreno, y por tanto condena a experiencias desgastantes e impotentes, mientras que por otro no hace sino pretender eternizar uno de los aspectos centrales de la din谩mica capitalista que precisamente nos ha arrastrado dolorosamente hasta las actuales muestras de colapso social. En este mismo sentido, las masivas y largas revueltas de los 煤ltimos a帽os nos han permitido atisbar las formas y contenidos de los procesos revolucionarios que precisamos fomentar para superar el presente de miseria. Se hace necesario criticar y desechar las a帽oranzas de un movimiento obrero tradicional, y las perspectivas obreristas que proyectan ese pasado (ya en su propio contexto insuficiente) como molde para las luchas futuras. Ning煤n movimiento proletario autoemancipatorio dar谩 frutos afirmando la propia condici贸n de trabajador@s o al trabajo mismo, sino todo lo contrario.

Ser谩 en el necesario rechazo de nuestra posici贸n subordinada a los imperativos de la econom铆a, del trabajo, al que la propia realidad nos arrastra al hacer cada vez m谩s precaria y asfixiante nuestra existencia, desde donde podr谩 comenzar a construirse un mundo basado en la solidaridad y capaz de asegurarnos una vida plena. Pero tal comunidad humana no es un fruto autom谩tico de la crisis, de la que la clase capitalista tambi茅n busca salidas a su favor a costa nuestra, sino que surgir谩 de las luchas que hoy comencemos a dar. La pasividad nunca ser谩 nuestra opci贸n.

Vamos Hacia la Vida, mayo 2022

1.El 鈥渢rabajo abstracto鈥 es un concepto desarrollado por Marx en El Capital, y se refiere a la sustancia del valor. Consiste en la reducci贸n de todos los trabajos concretos, sensorialmente perceptibles, como resultado del intercambio de los productos de estos, definidos como mercanc铆as. Es la destrucci贸n de todas las cualidades de la actividad humana en el proceso de intercambio mercantil. Para m谩s detalles ver El Capital, Libro Primero, Tomo 1, P. 51-57.

2. Capital personificado en la figura del capitalista y trabajo personificado en la figura del/a trabajador/a, relaci贸n que se manifiesta como clases sociales con intereses antag贸nicos.

3.Tomamos prestado estos puntos del balance de la revuelta en Chile realizado por un compa帽ero en el siguiente blog, recomendamos su lectura para profundizar en el car谩cter estructural del agotamiento de la relaci贸n capital/trabajo: https://necplusultra.noblogs.org/post/2022/04/19/revuelta-en-la-region-chilena-un-balance-historico-critico/

4.Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, l@s multimillonari@s del siglo XXI est谩n relacionados con este tipo de empresas, y aunque muchos sean capitales improductivos, concentran la masa de plusval铆a social bombeada por el resto de la humanidad proletarizada.

5. Para profundizar sobre este tema recomendamos ver: https://hacialavida.noblogs.org/ucrania-2022-roland-simon/; https://hacialavida.noblogs.org/reflexiones-a-proposito-de-la-carniceria-capitalista-en-curso-rusa-ucrania/; https://www.elciudadano.com/columnas/ucrania-guerra-de-descomposicion-del-capitalismo-ruso-y-global/03/09/

6.En el siguiente link se puede ver que la mayor铆a de las principales econom铆as tiene una relaci贸n deuda/PIB alta, en muchos casos superando el 100%: https://datosmacro.expansion.com/deuda

7.Para una mejor panor谩mica del aumento de precios ver las infograf铆as en https://www.instagram.com/p/CcGG_wPrFFT/

8.Ver https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises

9.Tanto las migraciones masivas que afectan en particular al territorio dominado por el Estado chileno, como tambi茅n modalidades de subempleo como las plataformas digitales, part-time, etc. son manifestaci贸n de esta expulsi贸n.

10.Ver: https://www.ine.cl/estadisticas/sociales/mercado-laboral

11.Durante el a帽o 2021 la tasa de ocupaci贸n informal creci贸 un 13,3% seg煤n el INE, con claras diferencias entre hombres y mujeres, ver: https://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/2022/02/03/tasa-de-ocupaci%C3%B3n-informal-aument%C3%B3-interanualmente-y-lleg%C3%B3-a-28-3-en-el-trimestre-octubre-diciembre-de-2021

12.Ver el bolet铆n sobre empleo migrante ac谩: https://www.ine.cl/prensa/2021/12/10/servicio-nacional-de-migraciones-junto-al-ine-publican-el-primer-bolet%C3%ADn-de-empleo-migrante

13.Ver el resumen de este informe ac谩: https://www.bcentral.cl/resumen-ipom/-/detalle/resumen-ipom-marzo-2022