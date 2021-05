–

El 1掳 de Mayo de 1921, en la ciudad de Gualeguaych煤 provincia de Entre R铆os, tuvo lugar un cobarde ataque a la manifestaci贸n obrera que ese d铆a conmemoraba como en casi todas las ciudades del mundo el d铆a de lucha y reivindicaci贸n de los m谩rtires de chicago.

Hab铆an pasado solo dos a帽os de la masacre de la semana Tr谩gica desatada por el gobierno democr谩tico del Radical Yrigoyen, a la que se sumarian el fusilamiento masivo de obreros rurales patag贸nicos, la bestial represi贸n de los hacheros huelguistas de La Forestal en el norte santafesino, la matanza de obreros agr铆colas pampeanos en Jacinto Ar谩oz a mano de las polic铆as bravas, del ej茅rcito, o, como en el caso de Gualeguaych煤 de organizaciones de ultra derecha formadas bajo el auspicio de la sociedad rural y la iglesia Cat贸lica, como fue la Liga Patri贸tica Argentina una organizaci贸n parapolicial, nacionalista, cat贸lica, antisemita y antiobrera, dirigida por oligarcas y burgueses.

La Liga Patri贸tica presidida por el funcionario yrigoyenista Manuel Carl茅s, hab铆a sido fundada por los estancieros Miguel Mart铆nez de Hoz, Antonio Lanusse, Federico Leloir, el perito Francisco Moreno, Joaqu铆n de Anchorena y el monse帽or Miguel de Andrea, tambi茅n fueron parte de esta organizaci贸n Jorge Mitre (director de diario La Naci贸n), Ezequiel Paz (director de La Prensa), Jos茅 Cortejarana (director de La Raz贸n), Estanislao Zeballos, junto a otros 鈥渃riollos ilustres鈥 de las familias m谩s poderosas del pa铆s. La Liga actuaba impunemente como fuerza de choque tanto en los pueblos del interior como en la capital federal, organizando rompehuelgas 鈥渃arneros鈥 en los conflictos laborales como tambi茅n haciendo de apoyo parapolicial a la represi贸n del estado como paso en la Semana Tr谩gica de 1919 y en las huelgas de la Patagonia.

En sus estatutos la Liga patri贸tica inclu铆a el siguiente punto: 鈥渁doptar las medidas necesarias para que la Liga Patri贸tica pueda agruparse en organizaciones vecinales que cooperasen en la acci贸n represiva de todo movimiento de car谩cter anarquista鈥. Aquel 1掳 de Mayo de 1921, los obreros nucleados en la recientemente creada, Federaci贸n Obrera Departamental adherida a la FORA del noveno, hab铆an organizado un acto rememorando a los m谩rtires de chicago y la lucha por las 8 horas de trabajo, el acto obrero se realizaria en la Plaza Independencia (hoy plaza San Mart铆n) de Gualeguaych煤, a donde se congregaron unos 3000 asistentes. Hab铆a trabajadores de diversas ramas, mar铆timos, panaderos, carreros, portuarios, y de otros gremios junto a sus banderas rojas y negras como s铆mbolos de la organizaci贸n obrera, la bandera roja de la FOD fue izada en la plaza, junto a la tribuna obrera.

La Liga por su parte organizo un contraacto, en el hip贸dromo de Gualeguaych煤, del que particip贸 toda la alta sociedad junto a sus empleados y la iglesia. Ellos festejaban el 鈥楧铆a del trabajo libre鈥, porque dec铆an que el trabajo libre empez贸 con la Constituci贸n y arranc贸 un primero de mayo con el Pronunciamiento de Urquiza. 鈥淐on un gran desfile de gauchos a caballo, colegios religiosos de la zona, se帽oritas que arrojaban flores al paso de la juventud de choque de la Liga, etc. El momento culminante fue cuando el l铆der de la Liga Patri贸tica Carl茅s lleg贸 con su levita negra y su sombrero hongo en un biplano directamente de Buenos Aires. Terminado el acto de reafirmaci贸n patri贸tica y de los derechos de la propiedad, la caballeria gauchesca que iba al comando del estanciero y politico Francisco Morrogh Bernard, se dirigi贸 a darles su escarmiento a los obreros que estaban en la plaza de Gualeguaych煤鈥 Los liguistas se acercaron hasta donde estaban los obreros y les exigieron bajar la bandera roja por considerarla una afrenta a la bandera argentina. El jefe de polic铆a Isa铆as Lahite, pretendi贸 convencer a los obreros para que la retiraran y la llevaran a la comisar铆a, donde quedar铆a guardada hasta que los 谩nimos se calmasen. Los obreros se negaron, se escuch贸 un disparo. Los liguistas entraron a la plaza a tiro limpio. Los obreros, aunque desarmados, intentaron resistir, pero la embestida fue tremenda. 鈥淔ue una carnicer铆a, aunque los obreros no se rindieron sino que lucharon con cascotes, ramas y tambi茅n algunas armas cortas. En la plaza quedaron cuatro obreros muertos y treinta y tres heridos graves, otras fuentes mencionan 19 muertos y entre los heridos mujeres y ni帽os.鈥

El diario conservador La Prensa trat贸 de explicar las cosas diciendo que 鈥渆l 95 por ciento de los v铆ctimas no era argentina y eso induce a pensar en el car谩cter de la reuni贸n obrera que se realizaba y tambi茅n a explicarse la violencia con que los oradores anarquistas se refirieron en sus discursos a los s铆mbolos nacionales. La polic铆a manifest贸 en el primer instante -seguramente por precipitaci贸n鈥 que a los obreros no se les hab铆an encontrado armas鈥.

fundaci贸n del sindicato de oficios varios de Estaci贸n Viale 7 a帽os despu茅s donde participan sobrevivientes de FOD de Gualeguaychu

El tiroteo sigui贸 toda la noche y los ciudadanos 鈥減atri贸ticos鈥 quisieron tomar el local de la FORA, pero no lo consiguieron porque fue defendido por los obreros. Del lado de los liguistas hubo un sargento de polic铆a de apellido Urriste muerto de un disparo. Los brigadistas responsables de aquella masacre como Carles, Salduna, Vela, Luciano Garbino, Morrogh Bernardt, el cura Blas贸n, Sobral, y otros no sufrieron consecuencia alguna y hasta algunos ocuparon puestos pol铆ticos ya que un manto de impunidad los cubri贸 al cerrarse la causa a帽os despu茅s.

鈥淨uien hoy visite el cementerio de Gualeguaych煤 encontrar谩 cuatro tumbas y una columna tronchada. El lugar tiene una placa, redactada por Ram贸n Su谩rez. Dice as铆: 鈥淎qu铆 yacen los restos de los que en vida fueron Angel Silva, Celedonio Iglesias, Lorenzo Tim贸n y Pedro Villarreal. Murieron el 1潞 de Mayo de 1921, luchando por el porvenir en aurora contra el pasado en ocaso. Sus hermanos de clase, de dolor y de lucha a su memoria鈥.

REFERENCIAS: Mirta Moscatelli, La Liga Patri贸tica Argentina. Jorge Gilbert y Elisa Balsechi, Voces del Sindicalismo Entrerriano. Dar铆o Carrazza, Gualeguaych煤 1921, Apuntes sobre la cuesti贸n social. Ateo Jord谩n, 100 a帽os de historia en la lucha obrera. Osvaldo Bayer, Una casa en Gualeguaych煤, P谩gina/12, 21/7/2001