May 2, 2022

En 1885, una circular recorri贸 de mano en mano entre trabajadoras y trabajadores en Estados Unidos. Era un llamamiento a realizar acciones de toda clase el 1掳 de mayo de 1886:

鈥溌n d铆a de rebeli贸n, no de descanso! Un d铆a no ordenado por los voceros jactanciosos de las instituciones que tienen encadenado al mundo del trabajador.

Un d铆a en que el trabajador hace sus propias leyes y tiene el poder de ejecutarlas! Todo sin el consentimiento ni aprobaci贸n de los que oprimen y gobiernan. Un d铆a en que con tremenda fuerza la unidad del ej茅rcito de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda naci贸n. Un d铆a de protesta contra la opresi贸n y la tiran铆a, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un d铆a en que comenzar a disfrutar ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas para lo que nos d茅 la gana.鈥

El 1潞 de mayo de 1904 Lenin iniciaba su proclama a los y las trabajadoras con las siguientes palabras:

隆Camaradas obreros! Se acerca el Primero de Mayo, d铆a en que los obreros de todos los pa铆ses conmemoran su despertar a una vida con conciencia de clase, su solidaridad en la lucha contra toda violencia y toda opresi贸n del hombre por el hombre, en la lucha por liberar a millones de trabajadores del hambre, la miseria y la humillaci贸n. Dos mundos se alzan frente a frente, en esta grandiosa lucha: el mundo del capital y el del trabajo, el mundo de la explotaci贸n y la esclavitud, y el de la fraternidad y la libertad.

Por una parte, hay un pu帽ado de ricos par谩sitos. En sus manos se concentran los talleres y las f谩bricas, las herramientas y las m谩quinas. Han convertido millones de hect谩reas de tierra y monta帽as de dinero en su propiedad privada. Han hecho del gobierno y el ej茅rcito sus criados, fieles guardianes de la riqueza que han acumulado.

Por otra parte, hay millones de desheredados, obligados a suplicar a los ricos el permiso de trabajar para ellos. Crean con su trabajo toda la riqueza, mientras ellos mismos tienen que luchar toda la vida por un pedazo de pan, mendigar el trabajo como una limosna, agotar sus fuerzas y arruinar su salud en trabajos insoportables, pasar hambre en las chozas de las aldeas y en los s贸tanos y buhardillas de las grandes ciudades鈥.

Con estos p谩rrafos quer铆amos conmemorar tan importante fecha para las y los trabajadores del mundo, en tiempos en que nos quieren enga帽ar dici茅ndonos que se celebra el d铆a del trabajo y no del trabajador tenemos que remarcar a fuego que se conmemora un d铆a de lucha y conciencia de la clase obrera como tal. El trabajo es el terreno donde las dos clases en pugna miden su relaci贸n de fuerzas, lo que es ganancia para unos es perdida para otros, la f谩brica, el taller, las oficinas son escenarios donde se lleva adelante el proceso de apropiaci贸n del producto del trabajo de millones por un pu帽ado de par谩sitos.

No es un d铆a de festejo es un d铆a de lucha y conciencia de clase. Es un d铆a que debemos utilizar para tirar por tierra la mentira de que la lucha de clases no existe m谩s. 脡sta es el motor de la historia y no se va a acabar hasta que no se acabe la explotaci贸n de una clase sobre otra, hasta que la clase obrera tome el mando de la sociedad para liberar a millones del hambre y la miseria para poner de pie un programa de gobierno que permita un uso racional de los recursos para el mayor nivel de vida posible de toda la poblaci贸n.

Equipo de El Roble