1 de mayo: Hay que avanzar en la organización sindical de los lugares de trabajo

1 de mayo: Hay que avanzar en la organizaci贸n sindical de los lugares de trabajo

CNT considera que este 1 de mayo 鈥渓a clase trabajadora ha dejado clara su oposici贸n al pactismo sindical, reflejada en la Reforma Laboral de 2021鈥

鈥淒ebemos seguir organizando, extender nuestro modelo sindical鈥, se帽ala la central anarcosindicalista, 鈥減orque es el 煤nico seguro para la emancipaci贸n de la clase trabajadora鈥.

En Euskal Herria han vuelto a ondear las banderas rojinegras: Bilbao, Donostia, Iru帽ea, Gasteiz, Barakaldo鈥 con movilizaciones en las que 鈥渓a CNT ha dejado clara su oposici贸n al sindicalismo de pacto鈥, adem谩s de exigir 鈥渦na redistribuci贸n de la riqueza, empezando por el pago de unos salarios dignos鈥.

Adem谩s de exigir subidas salariales como 鈥渞emedio para hacer frente al aumento del coste de la vida鈥, CNT ha se帽alado que 鈥渉ay que ir m谩s all谩, y no olvidar que mientras estemos bajo la dictadura del Capital, la inflaci贸n no es m谩s que otra v铆a de robarnos a la clase trabajadora鈥. 鈥淣os saquean dos veces, una con el robo de la plusval铆a, y otra con el de la inflaci贸n鈥, detallan desde la central anarcosindicalista.

鈥淣uestro reto es el de la organizaci贸n sindical de los centros de trabajo鈥, han se帽alado desde la organizaci贸n sindical. 鈥淓st谩 claro que donde hay secciones sindicales con implantaci贸n, los y las trabajadoras hacemos frente mucho mejor a las agresiones empresariales鈥, han se帽alado desde CNT. Ese es el primer paso, la implantaci贸n sindical, como medio para lograr mejoras laborales, 鈥減ero tambi茅n la emancipaci贸n de las propias trabajadoras hacia un mundo sin explotaci贸n鈥, ha concluido el sindicato.

En las siguientes l铆neas se puede leer parte del mitin en Bilbao

Dicen que estamos en guerra. La 鈥渃ivilizada鈥 Uni贸n Europea, contra los 鈥渟alvajes鈥 rusos. El coste de la vida est谩 subiendo, a causa de la guerra, dicen, pero nos exigen un esfuerzo para 鈥渟alvar鈥 la civilizaci贸n occidental. Que vamos a sufrir otra crisis como consecuencia de la guerra. Pero, 驴qu茅 crisis?

Llevamos en crisis desde 2008. Esa crisis fue porque a los y las currelas, nos dio por vivir por encima de nuestras posibilidades, nos dijeron. Y nos hicieron recordar que somos clase obrera, que no valemos nada. Nos robaron lo poco que quedaba del estado del bienestar, pero hicieron negocio con lo expoliado.

A una generaci贸n que comenz谩bamos en el mundo del trabajo, nos volvieron a colocar en la posici贸n de salida. Nada de sue帽os de clase media, chal茅 con piscina en entorno ideal, vacaciones en lugares ex贸ticos, estabilidad laboral y promoci贸n profesional鈥 eso ya no era para las de nuestra clase social.

Lo nuestro, era encadenar contratos temporales, no llegar ni a mileurista, y no saber que es un trabajo estable. Nos gener贸 mucha frustraci贸n, pero no la suficiente como para romper con todo.

Lleg贸 la pandemia. Por sorpresa, a las que la sociedad nos trataba como basura, las m谩s bajos del escalaf贸n de las empresas, las precarias, las que trabajamos en empleos que nadie quiere, nos convertimos en esenciales. Los empresarios, directivos de recursos humanos, accionistas, rentistas鈥 estaban de sobra a la hora de mover la econom铆a. Personal de limpieza, cajeras de tiendas, profesionales sanitarias y un largo etc茅tera, las que siempre eran maltratadas por parte de las empresas y las Administraciones P煤bicas, mantuvimos la econom铆a viva. Porque es la clase obrera la que mueve al mundo.

Luego, lleg贸 la crisis generada por la pandemia. M谩s tarde, un barco cruzado en el canal de Suez, fue capaz de paralizar la econom铆a mundial. Que no se nos olvide que fueron trabajadores quienes lo desatascaron.

Y ahora la guerra, m谩s crisis. Pues resulta que, por muchas razones que le busquen, el problema no es la crisis, sino el capitalismo: es el capitalismo quien genera las crisis, y el que nos est谩 llevando al colapso.

Ahora, nos hablan de la inflaci贸n, del aumento del coste de la vida, que se ha disparado. Bueno, mejor dicho, entre especuladores lo han disparado, para seguir desangrando a la clase trabajadora.

No es algo nuevo. Desde que entramos en el euro, desde hace 20 a帽os, los salarios reales no han subido nada. La raz贸n no es s贸lo del Euro, pero la moneda 煤nica nos ha hecho m谩s presos. El problema es el conflicto entre el capital y trabajo; el problema es, que para que unos se forren, a las que generamos la riqueza, nos tienen que empobrecer.

A帽os de beneficios, y ahora las patronales dicen que no pueden asumir subidas salariales. Se nos est谩n riendo a la cara. Pues no. Ha llegado la hora de plantar cara. De decir basta.

Pacto de rentas; quiz谩 hay谩is o铆do algo en torno a esto. Lo que nos est谩n diciendo es que tenemos que renunciar a las subidas salariales. Pacto de la Moncloa del siglo XXI. Una vez m谩s, hablamos de lucha de clases. La lucha entre el capital y el trabajo. Por eso debemos tener claro en que trinchera estamos y, para superar este miserable sistema, qu茅 tenemos que hacer.

Debemos gestionar los medios de producci贸n. Para ello, la herramienta m谩s poderosa que tiene la clase trabajadora es el anarcosindicalismo. Las secciones sindicales est谩n orientadas a ello: a conseguir mejoras en el 谩mbito laboral, pero tambi茅n a extender la gesti贸n obrera. Ese es la potencialidad que tienen las secciones sindicales del CNT: posibilitar una econom铆a gestionada por los y las trabajadoras.

A todas esas personas que cre茅is que debe haber un retorno a la centralidad de la clase, al conflicto capital-trabajo. afiliaos y militad en CNT, la clase nunca ha dejado de ser central aqu铆.

A todas las personas que est谩is en CNT, ten茅is una gran responsabilidad: organizar los centros de trabajo.

Se que no es un trabajo grato, que hay compa帽eros de trabajo que son un caso aparte. Pero recordad que tenemos un objetivo com煤n, y que, si nos lo curramos, podremos hacer contrapeso a las estrategias empresariales del divide-y-vencer谩s. Mientras que la mayor铆a de los sindicatos llevan a cabo campa帽as muy d茅biles, sin una estrategia clara, la mayor铆a de los empresarios realizan campa帽as muy estrat茅gicas, aprovechando al m谩ximo la gama de t谩cticas antisindicales eficaces de que disponen, y adaptando y ajustando esas t谩cticas.

Pese a esto, nosotras tenemos m谩s que ganar, pero debemos hacerlo con cabeza. Organicemos, ya.

Por 煤ltimo, quisiera poner en valor la labor de las secciones sindicales de nuestro sindicato. Inmersos en un sinf铆n de conflictos, han sacado fuerza y coraje para hacer frente a los ataques empresariales. Ataco, Osakidetza, Tubos Reunidos, Ercilla, Grupo EDE, Dianova, Ecoespacio, Diputaci贸n Foral de Bizkaia. 隆Viva vosotras y vuestra lucha!

Para finalizar, recordad que鈥

Queremos trabajar menos

Queremos trabajar todas

Queremos producir lo necesario

Queremos redistribuirlo todo

Gora anarkosindikalismoa! Gora CNT!

Maiatzak 1: lantokien antolaketa sindikalean aurrera egin behar da

CNTren ustez, maiatzaren 1ean langile-klaseak argi utzi du itunaren sindikalismoaren aurka dagoela.

芦Gure eredu sindikala antolatzen eta zabaltzen jarraitu behar dugu禄, adierazi du zentral anarkosindikalistak, 芦langile klasearen emantzipaziorako aseguru bakarra delako禄.

Euskal Herrian bandera gorri-beltzak berriro kaleak hartu dituzte: Bilbo, Donostia, Iru帽ea, Gasteiz, Barakaldo鈥 Mobilizazioetan, CNTk argi utzi du itunaren sindikalismoaren aurka dagoela, eta aberastasuna birbanatzea eskatu du, soldata duinak ordaintzetik hasita.

Bizitzaren kostuaren igoerari aurre egiteko erremedio gisa soldata-igoerak eskatzeaz gain, CNTk adierazi du 鈥渉aratago joan behar dugula, eta ez dugula ahaztu behar Kapitalaren diktadurapean gauden bitartean inflazioa langileriari lapurtzeko beste bide bat baino ez dela鈥. Bi aldiz arpilatzen gaituzte, bata gainbalioaren lapurretarekin eta bestea inflazioaren lapurretarekin, zentral anarkosindikalistak zehaztu duenez.

芦Gure erronka lantokietako antolaketa sindikalarena da禄, adierazi du sindikatuak. 芦Argi dago sail sindikal batzuk ezarpena daukatenean, langileok askoz hobeto egiten diegula aurre enpresa-erasoei禄, adierazi dute CNTtik. Hori da lehen urratsa, sindikatuen ezarpena, lan-hobekuntzak lortzeko bitarteko gisa, 鈥渂aina baita langileak esplotaziorik gabeko mundu baterantz emantzipatzeko ere鈥, sindikatuak azaldu du.

Hurrengo lerroetan Bilboko parte hartze bat irakur daiteke

Gerran gaudela diote. Europar Batasun 鈥渮ibilizatua鈥, 鈥渂asati鈥 errusiarren aurka. Bizitza kostua igotzen ari da, gerraren ondorioz, diote, baina mendebaldeko zibilizazioa 鈥渟albatzeko鈥 esfortzu bat eskatzen digute. Gerraren ondorioz krisia pairatuko dugula. Baina, ze krisia?

Krisian gaude 2008az geroztik. Krisi hori izan zen, langileok gure aukeren 鈥済ainetik鈥 bizi izan genuelako, esan ziguten. Eta gogorarazi ziguten langile-klasea garela, ez dugula ezer balio. Ongizatearen estatutik geratzen zen apurra lapurtu ziguten, baina negozioa egin zuten haren espoliazioarekin.

Lan munduan hasi genuen belaunaldia irteerako posizioan jarri gintuzten berriro. Klase ertaineko ametsak ahazteko esan ziguten: ingurune ezin hobean igerilekua duen etxebizitza, oporrak leku exotikoetan, lan-egonkortasuna eta lanbide-sustapena. Hori ez zen jada gure klase sozialekoentzat. Gurea aldi baterako kontratuak kateatzea zela, mileurista izatera ez iristea, eta ez jakitea lan egonkorra zer den. Frustrazio handia sortu ziguten, baina ez guztiarekin hausteko adina.

Pandemia heldu zen. Ezustean, gizarteak hondar gisa tratatzen gintuenak, enpresen eskalafoiko baxuenak, prekarioak, inork nahi ez dituen enpleguetan lan egiten dugunok, funtsezkoak bihurtu ginen. Enpresaburuak, lan harremanetako zuzendariak, akzionistak, rentistak鈥 ekonomia mugitzeko soberan zeuden. Garbitzaileak, dendetako kajerak, osasun arloko profesionalak, eta abar luze bat enpresa eta Administrazioen aldetik beti tratu txarrak jasotzen genuenak, ekonomia bizirik mantendu genuen. Langile klasea baita mundua mugiarazten duena.

Gero, pandemiak sortutako krisia iritsi zen. Ondoren, Suezko kanalean gurutzatutako itsasontzi bat munduko ekonomia geldiarazteko gai izan zen. Eta ez dugu ahaztu behar langileek askatu zutela. Orain gerra, krisi gehiago. Bada, bilatzen duten arrazoi askorengatik, arazoa ez da krisia bera, kapitalismoa baizik: kapitalismoa da krisiak sortzen dituena, eta kolapsora eramango gaituena.

Orain, inflazioaz hitz egiten digute, bizitzaren kostuaren igoeraz, izugarri igo dena. Beno, hobeto esanda, espekulatzaileen artean inflazioa puzten ari dira, langile klasea odolusten jarraitzeko. Ez da berria. Euroan sartu ginenetik, duela 20 urtetik, soldata errealak ez dira ezer igo. Arrazoia ez da euroarena bakarrik, baina azpimarratzekoa da Euroak presoago egin gaituela. Arazoa kapitalaren eta lanaren arteko gatazka da; arazoa da, batzuek, euren poltsikoak diruz betetzeko, aberastasuna sortzen dugunoi pobretu egin behar gaituztela. Etekinen urteak, eta orain patronalek esan dute ezin dutela soldata-igoerarik onartu. Aurpegira barrez ari zaizkigu. Ba ez. Aurre egiteko ordua iritsi da. Aski dela esateko.

Pacto de rentas; honen inguruan agian zeozer entzun duzue. Esaten ari digutena da, soldata igoerei uko egin behar diegula. XXI Mendeko Moncloako Ituna. Berriro ere, klase borroka. Kapitalaren eta lanaren arteko borroka. Horregatik, argi izan behar dugu zein aldean gauden, eta, sistema miserable hau gainditzeko, zer egin behar dugun.

Ekoizpen-bitartekoak kontrolatu behar ditugu. Horretarako, langile klaseak duen erremintarik boteretsuena anarkosindikalismoa da. Sail Sindikalak horretara bideratuta daude, lan arloan hobekuntzak lortzera, baina baita ere, langileen kudeaketa hedatzera. Hori da CNTren sail sindikalek duten ahalmena: langileek kudeatutako ekonomia ahalbidetzea.

Klase sozialaren zentraltasuna, kapitala eta lanaren arteko gatazka berriro eztabaidaren zentroan egon behar dela uste duzuen pertsona horiei guztiei, CNTn afiliatu zaitezte eta militatu, klasea beti izan baita hemen zentrala

CNTn zaudeten pertsona guztiei erantzukizun handia duzue: lantokiak antolatzea. Badakit ez dela lan atsegina, lankide batzuk aparteko kasua direla. Baina gogoan izan helburu komun bat dugula, eta, hori eginez gero, kontrapisua egin ahal izango diegula langileok gure artean kontra jartzeko enpresa estrategiei.

Sindikatu gehienek kanpaina oso ahulak egiten dituzte, estrategia argirik gabe; enpresari gehienek, berriz, kanpaina oso estrategikoak egiten dituzte, eskura dituzten taktika antisindikalen sorta ahalik eta gehien aprobetxatuz eta taktika horiek egokituz eta egokituz. Hala eta guztiz ere, guk irabazteko gehiago dugu, baina buruarekin egin behar dugu. Antola gaitezen.

Bukatzeko, gure sindikatuaren sail sindikalen lana goraipatu nahiko nuke. Hamaika gatzaketan murgilduak, indarra eta kemena atera dute enpresarien erasoei aurre egiteko. ATAKO, Osakidetza, Tubos Reunidos, Ercilla, EDE taldea, Dianova, Ecoespacio, Bizkaiko Foru Aldundia鈥 zuok zarete sindikatua. Gora zuok!

Ez dugu ahaztu behar:

Lan gutxiago egin nahi dugula,

Guztiok lan egin nahi dugula

Beharrezkoa dena ekoitzi nahi dugula

Eta dena birbanatu nahi dugula

Gora anarkosindikalismoa! Gora CNT!