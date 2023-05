–

De parte de Indymedia Argentina May 3, 2023 231 puntos de vista

En la semana previa al acto del 1掳 de mayo, entrevistamos a referentes de Tigre y Escobar sobre los conflictos y las luchas que llevan a cabo trabajadoras y trabajadores de la regi贸n. Una mirada a la construcci贸n de resistencia en la zona norte del conurbano bonaerense.

D铆as previos a los actos convocados por la izquierda para el pasado lunes 1掳 de mayo, conversamos con tres referentes de la zona norte del conurbano bonaerense. Analizamos el panorama de les trabajadores con la docente Mar铆a Elisa Salgado, secretaria general del SUTEBA Tigre, con Julio T茅vez, trabajador de Mondelez en la planta de Pacheco, Tigre y con Jorge Medina, trabajador de Madygraf, en el parque industrial de Gar铆n, Escobar.

Cada une coment贸 acerca de la situaci贸n que atraviesan en su lugar de trabajo y c贸mo ven la situaci贸n en general para les trabajadores, en el marco de un contexto adverso, donde avanza la precarizaci贸n laboral, los despidos, el ajuste y la inflaci贸n que pulveriza el salario.

Mar铆a Elisa Salgado comenz贸 con el panorama afirmando que 鈥渓es docentes de la provincia de Buenos Aires venimos de protagonizar 48 horas de paro masivo en toda la provincia, convocado por los sectores combativos de SUTEBA, desde las seccionales de conducci贸n multicolor, las minor铆as, congresales, delegades en base a mandatos de escuela que se manifestaron por ampl铆sima mayor铆a por el paro de 48 horas, que se replic贸 en un paro masivo que se llev贸 adelante, no solamente en los centros urbanos, sino tambi茅n en los distritos del interior de la provincia, a pesar de los enormes aprietes que hubo de parte de la patronal, con pasar faltas injustificadas, que eso se sostiene en muchos distritos, y el cese de compa帽eros que son provisionales y suplentes, o sea, docentes sin estabilidad laboral, amenazados con perder la fuente laboral por un gobierno que se dice nacional y popular, cuando est谩 recordando los 40 a帽os de democracia y en un contexto donde los trabajadores estamos sufriendo el embate cotidiano contra nuestros salarios y la p茅rdida del poder adquisitivo. Esto, por supuesto, con la total complicidad, no por supuesto porque no debiera ser as铆, pero con la total complicidad de la burocracia sindical que fue promotora de meter miedo y apretar contra el paro, porque el paro manifiesta lo que realmente est谩 pasando en la educaci贸n, que es un enorme malestar de la docencia frente al vaciamiento del sistema educativo, las p茅simas condiciones de trabajo que estamos aguantando y aparte porque sobre nuestras espaldas recae la tensi贸n de las ni帽eces, las adolescencias y hasta las adulteces que est谩n sufriendo la crisis social y econ贸mica y que somos nosotros con nuestro trabajo cotidiano quienes tratamos de sostener la escuela.鈥

鈥淓so sobre la situaci贸n de las y los docentes 鈥 prosigue Mar铆a Elisa 鈥 que, por ejemplo, en Tigre hemos votado la continuidad de la lucha por 48 horas m谩s de paro, una movilizaci贸n a La Plata para el martes 9 de mayo, contra las faltas injustificadas, los aprietes, por el reconocimiento del paro y por el pago de los d铆as de paro y aparte decir que luego de la convocatoria que hicimos sali贸 la convocatoria a la paritaria salarial, a la revisi贸n salarial, pero todav铆a las conducciones sindicales no han convocado a ninguna asamblea para resolver qu茅 mandato llevar a esa paritaria.鈥

Por su parte, Julio T茅vez, trabajador de Mondelez Pacheco, relata las 煤ltimas novedades de la situaci贸n de les trabajadores de la f谩brica ubicada en avenida Henry Ford y Colectora Panamericana. 鈥淒espu茅s del corte que se hizo en Colectora y luego a las semanas se hizo el corte de Panamericana, se instal贸 la flexibilizaci贸n laboral que est谩 instaurando Mondelez, una empresa multinacional que en los 煤ltimos tiempos se ha enriquecido a costa de las ganancias que tambi茅n ha producido y ha sacado afuera. Hoy en la f谩brica, lo bueno es que se ha conformado una comisi贸n de lucha de trabajadores, producto de la comisi贸n interna y el sindicato que est谩n ausentes y ah铆 vienen entregando nuestros derechos. Eso es lo que denunciamos en el corte en Panamericana, lo que ha venido pasando, el a帽o pasado se ha firmado en el mes de septiembre, el 9, un acta del Departamento M茅dico, donde no est谩 homologada, pero donde habla de un mont贸n de puntos importantes de planta como los reconocimientos de certificado m茅dico, y un mont贸n de puntos m谩s que hoy est谩n en esa acta que han firmado la comisi贸n interna y el sindicato y que denunciamos. No se qued贸 con eso solamente, la patronal de Mondelez, el sindicato y la interna han avanzado y tambi茅n firmaron un acta donde el sector de producci贸n tampoco estamos homologados, donde nosotros podemos pasar a envasamientos y hacer varias tareas tipo polifuncional, cosa que el convenio no lo dice tal cual como est谩 y bueno, y que el sindicato de Rodolfo Daer, ya sabemos qui茅n es 茅l, que en los 麓90 ha flexibilizado todo el pa铆s y privatiz贸 todo junto con Menen, hoy se tira en contra de los trabajadores, haciendo de hecho una reforma laboral por f谩brica hoy. No nos vamos a resignar y bueno, venimos peleando hace rato junto con los compa帽eros del turno noche, un sector de activismo, y junto con la Agrupaci贸n Bord贸 apoyando las medidas, haciendo asambleas, donde se votaron en el turno de ma帽ana de trabajadores y el turno de noche hacer un corte en la colectora y a los 15 d铆as, otro corte en Panamericana, donde participaron un mont贸n de trabajadores y donde pudimos coordinar con otros sectores en lucha tambi茅n, estudiantes, desocupados, docentes, trabajadores de otras f谩bricas, eso mostr贸 que la unidad hoy de vuelta a la zona norte puede seguir estando de pie como fue muchas veces haber subido a la Panamericana en el kil贸metro 35 donde es un emblema de lucha, creo que los medios de comunicaci贸n que estuvieron en el corte han levantado ese punto. Lo bueno hoy y lo novedoso dentro de la f谩brica, es que se ha conformado la comisi贸n en lucha de trabajadores, una comisi贸n de reclamo donde levantamos todos los puntos que est谩n mal hoy en la f谩brica. Y bueno, y los denunciamos, sacando una carta p煤blica, llev谩ndose a la interna y al sindicato que se hagan cargo, porque tanto la burocracia sindical de Rodolfo Daer, como el sindicato, como la comisi贸n interna de Jorge Penayo, vienen entregando los derechos a los trabajadores y eso no lo vamos a permitir. Yo creo que se viene empezando un sector de mucha bronca, producto del ajuste que viene habiendo en el pa铆s en general, como viene devaluando nuestro salario y que no le alcanza para nada y que la mayor铆a de los trabajadores que tenemos m谩s de 20 a帽os de f谩brica, tenemos que estar encerrados los fines de semana para llegar a fin de mes. Yo creo que eso hoy est谩 m谩s marcado en los trabajadores efectivos y ni hablar los tercerizados que ganan la mitad de lo que gana un efectivo. Creo que hoy esa bronca se est谩 expresando en conformar esta comisi贸n de lucha que venimos denunciando todo lo que est谩 pasando en la planta y sac谩ndolo a la luz el corte lo que nos sirvi贸 para visibilizar lo que viene pasando en Mondelez, que sigue contratando trabajadores referidos, ya es la sexta tanda, lo toman por 6 meses y les dan de baja, van pasando 1.800 trabajadores, 1.800 familias que se quedan en la calle, que los flexibilizan. Han pasado hijos, familiares, de muchos de nosotros, entonces no podemos permitir que siga pasando esto en una empresa donde se ha enriquecido en los 煤ltimos tiempos y han mostrado en los propios diarios de ellos que han superado la ganancia del 2022 un 9% de arriba, con una ganancia de 37.000 millones de d贸lares. Es una cosa de locos y los trabajadores hoy tenemos salario de miseria, producto obviamente de este Gobierno tambi茅n que viene dejando pasar el ajuste. Entonces hay mucha bronca dentro de la f谩brica, eso me da mucha m谩s fuerza para que nos sigamos organizando, tanto la agrupaci贸n Bord贸 como la comisi贸n de lucha que se conform贸 con trabajadores independientes de los tres turnos.鈥

Jorge Medina, de Madygraf, cierra el panorama contando acerca de la f谩brica gestionada por sus propios trabajadores. 鈥Hoy estamos como gran pelea por la expropiaci贸n. Nosotros hab铆amos conseguido la expropiaci贸n en su momento temporal por tres a帽os, que ya se vencieron, y estamos ahora peleando por la extensi贸n, Por la renovaci贸n, que ser铆a por dos a帽os ahora, porque ellos te lo imponen desde de la Legislatura bonaerense. En la rosca, en los acuerdos, los tipos dec铆an que no iban a votar a favor por m谩s de dos a帽os, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio. As铆 que estamos ahora viendo si conseguimos la otra media sanci贸n, ya se vot贸 en Diputados, se tendr谩 que votar en el Senado. Nuestro reclamo obviamente mantenemos el de la expropiaci贸n definitiva, aunque por la ley de quiebras que hay no existe la expropiaci贸n sin pago, o sea que para que sea definitiva el Estado deber铆a indemnizar a Donnelley, a la patronal, y nosotros despu茅s pagarle al Estado el valor de la planta. Despu茅s otras peleas son contra los tarifazos y tambi茅n por trabajo del Estado. En la industria gr谩fica no hay mucho, es un gremio que est谩 en picada digamos, pero el Estado sigue imprimiendo mucho y lo hace por lo general siempre en empresas privadas y sobre todo en los grandes monopolios que son los que ganan todas las licitaciones. As铆 que bueno, esas son las peleas que tenemos hoy en Madygraf. Adem谩s, vamos a realizar un festival el s谩bado 13 de mayo con el objetivo de difundir nuestra lucha鈥.

Consultado sobre c贸mo ve la lucha en zona norte, Jorge puntualiza que 鈥la zona norte es una de las zonas industriales m谩s importantes o capaz que la m谩s importante del pa铆s, donde hubo muchos ataques, tanto durante el periodo anterior del Gobierno de Cristina como durante el macrismo. Despu茅s, como en todo el pa铆s, hubo una mayor pasividad, sobre todo en las grandes f谩bricas, aunque tambi茅n hubo conflictos, y ahora empieza a haber, o parecer铆a que empieza a haber de nuevo un surgimiento de las luchas por f谩brica, en una zona que es muy desigual, donde ten茅s grandes f谩bricas, muchos trabajadores 鈥渆n blanco鈥, y despu茅s tambi茅n ten茅s por otro lado una gran concentraci贸n de pobres, de trabajadores precarios, de trabajadores que trabajan en blanco pero siguen estando bajo la l铆nea de pobreza, muchos tercerizados o mucho trabajo precario y que empieza a ver como se mostr贸 el a帽o pasado todo el conflicto del neum谩tico, donde ac谩 en norte tenemos a FATE, ahora el conflicto de Mondelez y empieza a haber como m煤ltiples focos de conflicto. Entonces, se est谩 viendo que es una zona industrial de much铆sima importancia productiva y econ贸mica, en la que la crisis empieza a sentirse cada vez m谩s fuerte y que parecer铆a que pueda haber mayores ejemplos de lucha de clases, as铆 que bueno, para nosotros siempre es importante, desde Madygraf, siempre tambi茅n alentamos a coordinar esas luchas de los ocupados y los desocupados, m谩s all谩 de los gremios, y creemos que nos tenemos que preparar para eso.鈥

En opini贸n de Mar铆a Elisa, 鈥渃on respecto a los trabajadores en zona norte y en general, la situaci贸n de los trabajadores es muy mala porque, como dec铆a, la inflaci贸n se est谩 comiendo nuestros salarios y las burocracias sindicales est谩n completamente quietas, atadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Ejecutivo Provincial, siendo claque de los gobiernos en vez de estar defendiendo a las y los trabajadores. Y bueno, las consecuencias nefastas son la enorme p茅rdida salarial, la p茅rdida de derechos y el avance de la precarizaci贸n laboral y la flexibilizaci贸n laboral en la clase. Ante eso, las herramientas que tenemos son la organizaci贸n de los sectores combativos, la organizaci贸n de quienes no se bancan esto y quieren salir a pelearla y entonces a eso estamos apostando. Tambi茅n en SUTEBA hemos resuelto coordinar las acciones con otros sectores de trabajadores como pas贸 por ejemplo el 煤ltimo mi茅rcoles, donde el paro tambi茅n lo convoc贸 ATE Sur y coordinar acciones en el marco tambi茅n del Espacio de Trabajadores de Zona Norte por el salario, por las condiciones de trabajo y en defensa de los derechos que tenemos como clase鈥.

Julio finaliza su intervenci贸n, retomando la fuerza de la movilizaci贸n y ante un 1掳 de mayo, 鈥渜ue no es un d铆a cualquiera, es un d铆a de lucha鈥, afirma y sostiene 鈥creo que tenemos que tratar de hacer una columna grande de todos los trabajadores de Zona Norte, de Madygraf, los docentes, que han mostrado esta semana con el paro de la Multicolor, que se han adherido muchos sectores que tampoco no son de la multicolor, pero que han adherido por la totalidad del paro, denunciando un salario de miseria. Creo que esos trabajadores, tanto de Mondelez como los docentes de la Multicolor, somos una referencia dentro del movimiento obrero de la zona norte y que junto a Madygraf, una f谩brica recuperada que es una trinchera de lucha. Obviamente estudiantes y desocupados tenemos que estar en la primera l铆nea cuando pase algo en este pa铆s que hoy viene ajustando as铆, sin medir, y que lo pagamos, son los trabajadores que estamos metidos en la f谩brica de lunes a lunes, pero bueno, ese es un punto importante y que vinimos organiz谩ndolo con mucha moral y mucha fuerza despu茅s del corte. Obviamente que la patronal sigue avanzando amenaz谩ndonos que no va a suspender a los compa帽eros del turno de noche, pero bueno, todav铆a no tomamos ninguna acci贸n, ni atacado a los trabajadores, pero venimos estando atentos y ante cualquier avance de la patronal hacia los trabajadores, hemos salido a denunciar p煤blicamente y tambi茅n en la f谩brica haciendo asambleas. Es muy importante la coordinaci贸n, el corte de Panamericana sali贸 producto de una reuni贸n que hemos tenido de coordinaci贸n con sectores de otras f谩bricas, con desocupados, con estudiantes, y seguro que vamos a estar llamando pronto a una nueva reuni贸n de coordinaci贸n porque es lo que nos va a poner en mejores condiciones para salir a luchar y ser una referencia dentro de Zona Norte.鈥