May 2, 2021

Una nueva conmemoraci贸n de las jornadas de mayo de 1886 nos encuentra para recordar, compartir, conmovernos, inspirarnos, debatir, reflexionar y agitar.

Nos encontramos otro 1掳 de mayo en la lucha anticapitalista por la cual hace tant铆simos a帽os fueron ejecutados a manos del Estado cinco compa帽eros y otros tres condenados a cadena perpetua, conocidos luego como los 鈥渕谩rtires de Chicago鈥.

La lucha anticapitalista es tan necesaria como ayer para quienes sufrimos el Capital en carne propia: en cada jornada laboral, sea dentro o fuera de donde vivimos, con o sin salario, con o sin horario fijo, cada vez que buscamos trabajo, cuando padecemos las carencias, cada vez que nos relacionamos con otros seres humanos mediados por el dinero que todo lo cosifica.

Desde hace siglos el proletariado libra combates; sin embargo, aquellas jornadas de mayo en Chicago eran parte de una lucha en la cual proletarios y proletarias se organizaban con una perspectiva emancipatoria. George Engel, tip贸grafo y anarquista ahorcado en 1887 lo expresaba de esta manera: 芦Yo no combato individualmente a los capitalistas; combato el sistema que da el privilegio. Mi m谩s ardiente deseo es que los trabajadores sepan qui茅nes son sus enemigos y qui茅nes son sus amigos.禄

Los compa帽eros de Chicago y el movimiento del cual formaban parte no lucharon simplemente por las ocho horas. Cuando se refer铆an a 鈥渙cho horas de trabajo, ocho de sue帽o y ocho de recreaci贸n鈥 no se refer铆an al ocio que conocemos actualmente. Quer铆an recuperar ese tiempo para la agitaci贸n, el aprendizaje y para confraternizar con sus pares.

Partimos de esta fecha que nos convoca para proponer un breve recorrido a trav茅s de las transformaciones de la sociedad capitalista y la incesante lucha por superarla.

El desarrollo industrial

A fines del siglo XVIII el Capital se vuelca definitivamente a la producci贸n y transforma profundamente los procesos de trabajo reorganiz谩ndolos, tanto temporal como geogr谩ficamente. En Inglaterra se observa patente toda la brutalidad de esta din谩mica social en sus inicios. Los propietarios de las f谩bricas ten铆an poco 茅xito para reclutar mano de obra, para ello deb铆an recorrer a menudo largas distancias y privar a los futuros proletarios de sus medios de vida, hacin谩ndolos en las casas que conformar铆an los barrios obreros.

La constituci贸n del ej茅rcito de reserva industrial conllev贸, adem谩s del despojo, una militarizaci贸n del conjunto de la vida social. El ludismo, 鈥渓os destructores de m谩quinas鈥, junto a movimientos de resistencia y revueltas fueron respuestas al hambre y la miseria que comenzaba a reinar.

Para frenar a los luditas el Estado debi贸 modernizar su polic铆a; pronto la destrucci贸n de m谩quinas fue penada con la muerte, mientras que el sindicalismo emergente era tolerado. Se sancionaron leyes para regular tanto el trabajo como algunas libertades civiles. Con esta oscilaci贸n entre la violencia y la reforma, el progreso capitalista establec铆a un m茅todo para reconducir la ira de aquellos esclavos modernos, cuyos ataques estaban dirigidos contra los instrumentos materiales de producci贸n y no hac铆an distinci贸n alguna entre las m谩quinas mismas y el modo en que eran usadas.

Expresiones luego mayoritarias de los incipientes movimientos obrero y socialista comienzan a expresar gran fe en la ciencia y la maquinaria, o por lo menos a afirmar su supuesta neutralidad.

Las luchas contra la feroz avanzada capitalista comenzaron a reproducirse a lo largo del mundo, muchas de ellas con un claro contenido reformador al interior del capitalismo, otras con una b煤squeda m谩s profunda de subversi贸n del orden social.

Fruto de estas luchas surgi贸 la Primera Internacional o Asociaci贸n Internacional de los Trabajadores (AIT). Fue a partir de las luchas concretas que se desarrollaban, en la pr谩ctica masiva de la clase y en el marco de las relaciones de fuerza existentes en cada pa铆s, que se pudieron refutar o afirmar las influencias de las distintas tendencias y rupturas. En ese sentido, la segunda mitad del siglo XIX constituye un per铆odo de aprendizajes y modificaciones de la lucha revolucionaria.

Los proletarios de diferentes pa铆ses eran arrojados al trabajo como tambi茅n a combatir en una trinchera en defensa de la patria. En esta situaci贸n de guerras nacionales y competencias interburguesas, decidieron intentar actuar dejando a un lado las fronteras nacionales y uni茅ndose para enfrentar a la burgues铆a como una clase internacional.

En los estatutos inaugurales de la AIT nos brindan un gran aporte: 芦La emancipaci贸n de los trabajadores ser谩 obra de ellos mismos o no ser谩禄. Es decir, para obtener el triunfo el proletariado necesita de una acci贸n com煤n masiva, a la vez que producir una teor铆a y una metodolog铆a revolucionaria que lo orienten en la lucha. El gran objetivo: la abolici贸n de las clases.

En la misma sentencia podemos leer tambi茅n que la lucha por 芦la emancipaci贸n de la clase obrera no es una lucha por privilegios y monopolios de clase, sino por el establecimiento de derechos y deberes iguales y por la abolici贸n de todo privilegio de clase.禄 Por primera vez el proletariado buscaba tener su propio proyecto revolucionario al margen de la burgues铆a, pero lo hac铆a a煤n cargado de las concepciones burguesas de la pol铆tica. Si bien era el comienzo de una b煤squeda propia, se pensaba mayoritariamente como una continuidad de la revoluci贸n francesa, que consideraban inconclusa. La igualdad de derechos y deberes se conceb铆a como un avance hacia el fin de la explotaci贸n e incluso como un objetivo revolucionario, como una premisa para la sociedad sin clases. Su 鈥渢oma de la Bastilla鈥 consist铆a en vencer a una clase concebida como parasitaria, una guerra de un bando contra otro para administrar y gestionar la misma sociedad, s贸lo que bajo signo obrero.

En el primer congreso de 1866, en Ginebra, la AIT declaraba que 芦la restricci贸n de la jornada laboral es una condici贸n previa, sin la cual han de fracasar todos los dem谩s esfuerzos por la emancipaci贸n鈥 Proponemos 8 horas de trabajo como l铆mite legal de la jornada laboral禄. Es decir, se planteaban reivindicaciones concretas inmediatas con una perspectiva revolucionaria. Esta perspectiva es la que fue asumida por trabajadores radicalizados en muchas partes del mundo, tal es el caso del movimiento del que fueron parte los m谩rtires de Chicago.

Reestructuraciones

La reducci贸n de la jornada de trabajo fue el resultado de la lucha de generaciones de proletarios, pero tambi茅n fue ineludible para el Capital que, a nivel internacional y por sus propias contradicciones internas, estaba atentando contra la base misma de su reproducci贸n. La extensi贸n sin l铆mites de la jornada laboral estaba atacando la reproducci贸n y sobrevivencia de la fuerza de trabajo, de la fuente de plusvalor. Al mismo tiempo que se reduc铆a la jornada, el Capital se transformaba logrando ampliar sus ganancias a partir de la ayuda de la ciencia, con la introducci贸n de maquinarias, disminuyendo el tiempo de producci贸n de las mercanc铆as e intensificando la explotaci贸n del trabajo. No obstante es preciso destacar que, ayer como hoy, mientras en algunos pa铆ses se moderniza, en otros se contin煤a requiriendo del saqueo y el trabajo esclavo.

En el caso de Argentina, la ley que regulaba las ocho horas se promulg贸 en 1929, ya como legislaci贸n necesaria de la modernizaci贸n capitalista y su propia regulaci贸n. Este ejemplo local evidencia, junto a tantos otros en la historia y en el mundo, que aquello que en un momento puede ser un objetivo de lucha, un ataque directo a la ganancia, una necesidad inmediata impostergable e incluso dinamizadora de potentes expresiones revolucionarias, en otro puede ser simplemente un derecho otorgado para lubricar la maquinaria capitalista.

Esto no significa un desprecio hacia las luchas pasadas, sino un intento por comprenderlas, por poner en tensi贸n aquello considerado una conquista, su relaci贸n con una perspectiva de transformaci贸n revolucionaria o de reforma al interior del desarrollo capitalista.

Justamente durante las tres primeras d茅cadas del siglo XX el proletariado en Argentina llev贸 adelante una intensa agitaci贸n social. Su m谩xima expresi贸n se cristaliz贸 en la FORA, con su gremialismo anarquista y sus innumerables iniciativas de propaganda y agitaci贸n social, cuya finalidad revolucionaria se orientaba hacia la concreci贸n del comunismo an谩rquico.

En este contexto la respuesta del Estado argentino a los reclamos sociales y las luchas en curso, ya sea en la ciudad como en el campo, fue siempre la represi贸n, la c谩rcel, el destierro o la muerte. Ninguna mejora en la vida social fue obtenida sin oponer fuerza a la fuerza y, cuando las energ铆as proletarias se dispersaban, se perd铆a r谩pidamente lo conquistado.

Debido quiz谩s a las caracter铆sticas geogr谩ficas y de organizaci贸n productiva del pa铆s, as铆 como a la fuerte orientaci贸n anarquista de federalismo y autonom铆a en el seno del proletariado, este no realiz贸 una campa帽a homog茅nea respecto de la jornada laboral, aunque s铆 hubo infinidad de huelgas y luchas al respecto.

De la mano dura de la represi贸n se afianz贸 un proceso de fuerte integraci贸n del proletariado en el capitalismo. Esto implica toda una serie de transformaciones en la vida social, en el Estado y sus legislaciones, as铆 como en las organizaciones del proletariado y el contenido de sus luchas. En Argentina es justamente a partir de la d茅cada del 鈥30 que se cimienta, sobre la derrota de las expresiones revolucionarias, el reformismo sindical y parlamentario que dar谩 luego lugar al peronismo.

Cuando hablamos de integraci贸n com煤nmente se interpreta un fen贸meno ideol贸gico o relativo a la conciencia, algo as铆 como una cooptaci贸n, como un enga帽o o persuasi贸n. Pero nos referimos a las condiciones materiales de existencia: la profundizaci贸n de la integraci贸n de la reproducci贸n de la clase proletaria en la reproducci贸n del Capital, basada fundamentalmente en el desarrollo de la industria y sus elevados niveles de productividad. Este proceso claramente excede lo local y su expresi贸n m谩xima es aquello que se ha denominado 鈥渓a edad dorada鈥 del capitalismo, entre el final de la segunda guerra mundial y los a帽os 鈥70 con su aumento en los niveles de producci贸n y consumo, con su 鈥淓stado de bienestar鈥.

Los m茅todos de producci贸n predominantes de este per铆odo, junto a una serie de medidas pol铆ticas que se implementaron en gran n煤mero de pa铆ses, constituyeron lo que se conoci贸 como el modelo fordista-keynesiano. Como siempre, en el capitalismo conviven diferentes realidades y formas de producci贸n entre las diferentes regiones e incluso en una misma regi贸n; por ello tratamos de analizar brevemente sus aspectos determinantes, para acercarnos a la comprensi贸n de las din谩micas sociales, y por ende de lucha, generales en cada momento.

El aumento sostenido de la tasa de ganancia durante varias d茅cadas y el aumento (claramente no en la misma proporci贸n) de los salarios en muchas ramas de la producci贸n posibilit贸 una pacificaci贸n social donde los sindicatos cumplieron un rol importante. Esta situaci贸n que podemos comprender como un 鈥減acto de productividad鈥 entre el Capital y el trabajo reforz贸 el proceso de integraci贸n del proletariado. Sin embargo, las barreras puestas por la propia valorizaci贸n capitalista aparecen una y otra vez. La aceleraci贸n de fen贸menos como el aumento de la composici贸n org谩nica del Capital y la tendencia decreciente de la tasa de ganancia pusieron en crisis el modelo de desarrollo vigente que comenz贸 a reestructurarse m谩s ampliamente en la d茅cada del 鈥70. En el marco de este proceso de agotamiento se desarrollaron importantes expresiones de ruptura en la clase proletaria que decantar铆an en una nueva e intensa oleada de luchas a nivel internacional en las d茅cadas de los a帽os 鈥60 y 鈥70.

La derrota del movimiento revolucionario dio v铆a libre a la reestructuraci贸n capitalista de la producci贸n y administraci贸n de la econom铆a a trav茅s de diferentes procesos. Entre ellos: una renovada introducci贸n tecnol贸gica fundamentalmente apoyada en la 鈥渞evoluci贸n inform谩tica鈥, la aceleraci贸n de la industrializaci贸n en diferentes regiones consideradas 鈥渁trasadas鈥, la reorganizaci贸n de los procesos de trabajo y sus correspondientes legislaciones, al tiempo que la expansi贸n de los mercados internacionales. Del mismo modo, la relocalizaci贸n de f谩bricas gracias a la introducci贸n de zonas francas permiti贸 el acceso a mano de obra m谩s barata, menos controles laborales, ambientales e impositivos, lo que incentiv贸 una nueva y m谩s eficiente divisi贸n internacional del trabajo.

Todo esto trajo aparejado una transformaci贸n de las condiciones laborales, que dej贸 atr谩s muchas de las concesiones y conquistas propias de los niveles de productividad de las d茅cadas anteriores. Se produjo un fuerte aumento de la precarizaci贸n del trabajo y, por ende, de las condiciones de vida en general. Aquel se estructur贸 a trav茅s de distintas estrategias como flexibilizaci贸n del uso de la fuerza de trabajo (flexibilidad del contrato de trabajo, pero tambi茅n de los horarios, de los salarios y de las funciones); aumento de la desocupaci贸n y estabilizaci贸n de un numeroso ej茅rcito de reserva que jam谩s ser铆a incluido al trabajo asalariado; ejecuci贸n de procesos laborales estandarizados y simplificados, con la consecuente descalificaci贸n de la fuerza de trabajo; ingreso al mercado de trabajo de una cantidad cada vez m谩s masiva de mujeres, que expresa la necesidad de m谩s de un salario por familia; aumento del trabajo no registrado (que comprende desde la implementaci贸n de becarios o pasantes en la investigaci贸n, hasta la clandestinidad de trabajadores migrantes en talleres textiles); tercerizaci贸n, subcontrataci贸n o externalizaci贸n de determinadas tareas o fases de los procesos de producci贸n que diseminan y disminuyen las responsabilidades patronales.

Estas transformaciones que el Capital encontr贸 para mantener la explotaci贸n y dominaci贸n, es decir su propia reproducci贸n, transformaron la reproducci贸n del proletariado quebrando aquella fuerte integraci贸n que describ铆amos anteriormente, dando lugar a transformaciones importantes en las din谩micas de lucha y su contenido.

El presente

Hoy podemos estar seguros de algo que los compa帽eros en 1886 no pod铆an estarlo tanto. La lucha por las ocho horas fue una lucha por la reducci贸n de la jornada laboral en una situaci贸n en la que el capitalista ganaba m谩s haciendo trabajar m谩s tiempo a sus empleados. Los avances tecnol贸gicos y organizativos hicieron que se pueda producir cada vez m谩s en menos horas. Nos indignamos por la situaci贸n de aquellos que trabajaban y a煤n hoy trabajan m谩s de ocho horas, pero no nos sensibiliza de igual forma que alguien trabaje menos de ocho horas bajo modalidades que destruyen cualquier cuerpo humano.

Si bien las categor铆as b谩sicas del Capital permanecen 鈥搗alor, trabajo, salario, mercanc铆a, propiedad privada, Estado鈥 mucha agua ha pasado bajo el puente. Las f谩bricas ya no son el centro de la sociabilidad capitalista, la composici贸n de la clase proletaria no es la misma que anta帽o, el patr贸n d贸lar-oro ya no existe y las culturas proletaria y burguesa se encuentran pr谩cticamente indiferenciadas.

El fin de los 鈥渁帽os dorados鈥 supuso la transformaci贸n del proletariado en general y una crisis del movimiento obrero en particular. La centralidad del trabajo en la industria y el lugar de la f谩brica fue puesta en cuesti贸n e implic贸 que el obrero industrial ya no fuera visto como el principal protagonista, ni mucho menos como la vanguardia de su clase. Esto signific贸 que toda la experiencia acumulada en base a unas condiciones de trabajo que hac铆an posible la proliferaci贸n de grandes huelgas en los lugares de trabajo, pr谩cticas de sabotaje, rompimiento de m谩quinas o herramientas, organizaciones de grandes contingentes de hombres y mujeres que compart铆an la cotidianeidad laboral en el mismo espacio, a veces incluso la vida en el mismo barrio obrero, no sea reproducible bajo las nuevas condiciones.

Evidentemente, estas dieron pie a nuevas formas: cortes de rutas para impedir la circulaci贸n de mercanc铆as cuando miles de desocupados ya no pueden impedir la producci贸n, por ejemplo. Por otra parte, y coincidentemente, a partir de ese momento la industria y el progreso capitalista dejaron m谩s que nunca en evidencia la devastaci贸n que supon铆an para el planeta y para quienes lo habitamos. Comenzaron a gestarse cada vez m谩s movimientos contra los efectos nocivos de la producci贸n hacia la salud y el ambiente. Pero el abordaje de nuevas problem谩ticas o, mejor dicho, el abordaje de problem谩ticas hist贸ricas como novedad no necesariamente desembocan en la cr铆tica y la lucha anticapitalista. Si bien las reivindicaciones salen masivamente de la esfera del trabajo para poner en cuesti贸n diferentes aspectos de la reproducci贸n social en su conjunto, se ha mantenido en la mayor铆a de los casos una perspectiva que parte de los niveles de la integraci贸n de anta帽o.

El retorno a los inicios del movimiento obrero o del Estado de bienestar no es deseable ni posible. Las luchas del pasado nos inspiran de cara al futuro, pero debemos quitarnos el lastre de la nostalgia progresista.

Hoy el Capital contin煤a pauperizando nuestras condiciones de vida. La extensi贸n de la inform谩tica a cada vez m谩s esferas del trabajo y de la sociabilidad en su totalidad junto a las medidas de aislamiento, profundizan la dif铆cil situaci贸n a la que tenemos que hacer frente los proletarios y proletarias en nuestro d铆a a d铆a, y que debemos analizar a la hora de organizarnos si queremos transformar la realidad.

驴C贸mo llevar a cabo la resistencia, incluso el m谩s m铆nimo sabotaje, cuando todas las herramientas son nuestras y el lugar de trabajo es donde vivimos, cuando los niveles de desocupaci贸n crecen d铆a a d铆a, cuando no nos podemos encontrar con nuestras compa帽eras de trabajo m谩s que a trav茅s de una pantalla, cuando las horas del d铆a no parecen tener fronteras entre trabajo y no-trabajo, cuando la represi贸n en las calles est谩 legitimada por el discurso del 鈥渃uidarnos鈥? Son algunas de las preguntas que nos hacemos este primero de mayo.

La reestructuraci贸n capitalista produce el declive de la identidad obrera y la explosi贸n de m煤ltiples identidades, algunas de ellas vinculadas a las nuevas formas de lucha proletaria.

Las revueltas desatadas en diferentes partes del mundo en las 煤ltimas d茅cadas, as铆 como los 鈥渘uevos movimientos sociales鈥, a pesar del car谩cter interclasista y ciudadanista que observamos en muchas ocasiones, dejan en claro la persistencia de la lucha de clases. Al mismo tiempo nos advierten del car谩cter diverso que el proletariado tiene y ha tenido. La centralidad de la reproducci贸n social en las luchas nos recuerda que la revoluci贸n debe implicar bastante m谩s que la certeza de tener techo y comida. Debe atender, no solo como punto de llegada sino de partida, la denominada cuesti贸n de g茅nero, lo racial, la sexualidad, la familia, la naturaleza de la cual formamos parte.

En las revueltas de nuestro tiempo, hoy atravesadas por la declaraci贸n mundial de pandemia, est谩 muy claro que no hay una perspectiva de gestionar el objeto de las protestas. Solo los civilizadores progresistas proponen nacionalizaci贸n, gesti贸n obrera, refer茅ndum, cambios en la administraci贸n capitalista. Pero no hay un mismo proyecto que tanto proletariado como burgues铆a deber铆amos defender, gestion谩ndolo de diferentes maneras. No se trata de una guerra de un bando contra otro para administrar y gestionar esta sociedad, sino de luchar contra el Capital en tanto que sociedad, que relaci贸n social.

El capitalismo, por sus propias contradicciones internas, no puede mejorar nuestras condiciones de vida. Por otra parte, esta conflictividad social tiende adem谩s a sincronizarse porque las medidas de austeridad en 茅pocas de crisis son globales, porque el aumento de la explotaci贸n y el empeoramiento de las condiciones de vida no son un problema nacional o de pol铆ticas neoliberales. Ni los burgueses eligen este escenario ni los proletarios en lucha elegimos el nuestro. Las fuerzas ciegas de la econom铆a nos han tra铆do hasta ac谩. Ahora es importante saber qu茅 hacemos, no de cara al futuro 隆sino lo que ya estamos haciendo!

Cada contexto produce condiciones diferentes para la revoluci贸n y genera contradicciones (materiales, no morales; sociales, no individuales) particulares. Estas pueden hacernos importantes se帽alamientos acerca de la sociedad capitalista y su superaci贸n, pero la revoluci贸n finalmente depender谩 de lo que podamos hacer en tanto clase. La lucha es inevitable y necesaria, nos transforma y buscamos transformarla en una definitiva. Nuestra preocupaci贸n es que la lucha de clases sea capaz de producir algo m谩s que su propia continuaci贸n.

Por esto confiamos en que es tan importante no solo participar sino tambi茅n comprender, estudiar y debatir el desarrollo de las luchas del presente. Porque en las posibilidades y condiciones de estas luchas, en sus cr铆ticas y rupturas, se delinea el horizonte revolucionario del presente.

Publicado originalmente en Bolet铆n Oveja Negra, A帽o 10, N潞76, mayo 2021