May 1, 2021

Este 1 de mayo, desde la Coordinadora de Investigaci贸n y Universidades de CGT reivindicamos la necesidad de dignificar el trabajo en investigaci贸n y reclamar un sistema de investigaci贸n aut茅nticamente p煤blico al servicio del bien com煤n. Manifestamos, por ello, nuestra oposici贸n a los pasos que est谩 dando el gobierno en este 谩mbito.

La reforma de la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnolog铆a y la Innovaci贸n que pretende imponer el MICIN representa una nueva amenaza para el personal investigador y relega nuevamente al olvido al personal t茅cnico de investigaci贸n. Ya el marco en el que se est谩 elaborando no augura nada bueno. El Pacto por la Ciencia, presentado a principios de marzo por el Ministro en el Congreso, es un documento vac铆o de contenido en lo que se refiere a la mejora de las condiciones laborales y de la carrera profesional del personal investigador y t茅cnico, pero con una voluntad clara de favorecer la penetraci贸n de la l贸gica empresarial en nuestro sistema p煤blico de investigaci贸n. Se explica as铆 que lo aplaudan con su firma distintos bancos y fundaciones privadas, incluidas algunas farmac茅uticas como AstraZeneca o Pfizer, que est谩n demostrando en estos tiempos una gran capacidad para obtener beneficios a costa del erario p煤blico y de la crisis sanitaria que vivimos.

Efectivamente, los detalles de la reforma conocidos hasta la fecha -en cuya elaboraci贸n el ministerio ha procedido con gran opacidad- plantean un doble riesgo: por un lado, supone una mayor precarizaci贸n de la carrera investigadora; y por otro, un mayor drenaje de fondos p煤blicos para investigaci贸n hacia la empresa privada. Esta propuesta representa una vuelta de tuerca m谩s a los problemas que ya denunciamos en la huelga que esta Coordinadora convoc贸 el pasado 21 de octubre de 2020: la inestabilidad y la jerarquizaci贸n que sufre el personal investigador y la injerencia del capital en el sistema p煤blico de universidades e investigaci贸n.

1) 鈥淭enure-track鈥, o la precarizaci贸n de la carrera investigadora

La propuesta de reforma dice pretender abordar la temporalidad y la falta de perspectivas de estabilizaci贸n del actual modelo de contrataci贸n en la carrera investigadora, que abocan a la mayor parte del personal investigador al encadenamiento de contratos durante una media de hasta casi dos d茅cadas. Esta situaci贸n tiene efectos muy nocivos. En gran medida, quienes se dedican a la investigaci贸n se ven subordinados durante un amplio periodo de su carrera a aquella minor铆a con posibilidades de acceder o de facilitar el acceso a las grandes fuentes de financiaci贸n de las que dependen los contratos predoctorales y postdoctorales. Esta jerarquizaci贸n mina la autonom铆a de las personas as铆 contratadas, al tiempo que impone sobre ellas l贸gicas investigadoras productivistas guiadas por los criterios propios de la investigaci贸n espect谩culo de la excelencia o de la l贸gica del beneficio empresarial. La dedicaci贸n que se exige, sumado a los requisitos de movilidad, dificultan, cuando no imposibilitan, la conciliaci贸n con la vida personal y familiar y el desarrollo de proyectos de vida a medio y largo plazo. A ello se a帽aden los problemas de salud f铆sica y mental que, con mayor frecuencia que en otros 谩mbitos profesionales, se derivan de esta situaci贸n.

La propuesta de modificaci贸n de la Ley de la Ciencia, lejos de ofrecer soluciones para estos problemas de sobra conocidos, los alimenta, estableciendo una nueva modalidad de contrato de incorporaci贸n al Sistema Espa帽ol de Ciencia, Tecnolog铆a e Investigaci贸n (SECTI) que sit煤a a quienes pudieran beneficiarse de ella en una posici贸n muy vulnerable. Se trata de una figura en cuya definici贸n se conjugan ambiguas, cuando no contradictorias referencias al Estatuto de los Trabajadores y al Estatuto B谩sico del Empleado P煤blico y cuyo encaje dentro de los marcos normativos del SECTI dista de estar claro, lo que complicar铆a a煤n m谩s un panorama ya de por s铆 dif铆cil dada la variedad de convocatorias y figuras ya existentes y las diferencias que existen entre ellas. Es una figura subordinada a la del personal investigador funcionario de carrera, tanto en lo salarial como en lo profesional, que avanza en el desarrollo de una v铆a laboral y socava la v铆a funcionarial existente, como se plasma en la supresi贸n de la figura de Cient铆fico Titular, propuesta incluida tambi茅n en el proyecto de modificaci贸n. Se vende como un contrato indefinido, cuando en realidad su continuidad a partir del cuarto a帽o est谩 condicionada a la superaci贸n de una evaluaci贸n favorable y a la voluntad del empleador. En la pr谩ctica, pues, se tratar铆a de contratos temporales que solo en circunstancias particulares podr铆an convertirse en indefinidos. El texto, adem谩s, no fija criterios de evaluaci贸n claros y homog茅neos para todo el SECTI, lo que deja la promoci贸n del personal investigador en manos de los organismos evaluadores y sus cambiantes baremos. Adem谩s, si bien reconoce el impacto de los sesgos de g茅nero en las posibilidades de promoci贸n de hombres y mujeres, no especifica qu茅 mecanismos habr谩n de implementarse para garantizar condiciones de igualdad. En definitiva, el texto cercena toda previsibilidad y, con ello, la posibilidad de dise帽ar de manera efectiva una carrera compatible con otros proyectos vitales y que dignifique la actividad investigadora.

2) Drenaje de fondos p煤blicos y subordinaci贸n a la l贸gica de mercado

El primero de los compromisos del Pacto por la Ciencia que sirve de marco para esta modificaci贸n legislativa establece que se habr谩n de reforzar las pol铆ticas p煤blicas de conocimiento y de innovaci贸n empresarial. Estas palabras hacen pensar en una consolidaci贸n del drenaje de fondos p煤blicos y de personas que trabajan para los organismos de investigaci贸n p煤blicos hacia las empresas privadas; y que con eso se incremente el peso de la l贸gica de mercado en la orientaci贸n y la financiaci贸n de la actividad cient铆fica en los organismos p煤blicos. En lo que respecta a esto 煤ltimo, el texto no corrige los defectos de la Ley de 2011, que establec铆a entre los ejes prioritarios aspectos tales como la modernizaci贸n del entorno financiero y el desarrollo de mercados innovadores, sino que ampl铆a los cauces para el desv铆o de recursos y conocimientos hacia el sector privado ampliando los a帽os de excedencia que el personal de los organismos p煤blicos puede prestar servicio en empresas privadas o estableciendo un r茅gimen de excepcionalidad en lo relativo a las incompatibilidades.

Adem谩s de estas modificaciones, esa l铆nea pol铆tica se manifiesta, fundamentalmente, en la introducci贸n de nuevos art铆culos relativos a la transferencia:

鈥 El art铆culo 35 bis, relativo a la transferencia privada-p煤blica en casos de colaboraciones destinadas al desarrollo de objetivos de mercado basados en la innovaci贸n.

鈥 El art铆culo 36 bis sobre las transmisiones de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora a terceros. El texto propuesto deja un amplio nivel de discrecionalidad en la adjudicaci贸n directa de derechos a entidades sin 谩nimo de lucro y declaradas como de utilidad p煤blica, en la medida en que esta calificaci贸n puede depender de intereses partidistas y de dudosa fiabilidad – recordemos el intento por declarar como tal a la Asociaci贸n Hazteoir. Este mismo art铆culo facilita la cesi贸n de derechos a empresas participadas o creadas por las entidades que los hayan generado, en lugar de buscar soluciones para el desarrollo de los mismos dentro del 谩mbito p煤blico; y establece un r茅gimen de excepcionalidad para la adjudicaci贸n de derechos en condiciones vagamente definidas. En todo caso, no contempla otro criterio de compensaci贸n por la cesi贸n que no sea el valor de mercado de esos derechos, sin tener en cuenta otros criterios de valoraci贸n social.

鈥 El art铆culo 36 quater, que facilita la participaci贸n de agentes p煤blicos del SECTI en sociedades mercantiles para la realizaci贸n de actividades tales como la explotaci贸n de patentes y el uso industrial y comercial de las innovaciones.

En conjunto, estos art铆culos refuerzan la primac铆a que se le atribuye a las empresas privadas como 谩mbitos de explotaci贸n de los conocimientos y desarrollos generados en los organismos p煤blicos del SECTI, al tiempo que establecen la l贸gica del mercado como 煤nico criterio para la valoraci贸n de la transferencia y de la innovaci贸n. Parecer铆a que se quisiera convertir a esos organismos p煤blicos en departamentos externalizados de I+D de las empresas: los fondos p煤blicos pagan la investigaci贸n y las empresas privadas obtienen el beneficio y si alg煤n resultado es de inter茅s econ贸mico, las empresas privadas se enriquecen explot谩ndolo.

3) Aspectos olvidados

El texto propuesto resulta, adem谩s, insuficiente, pues no aborda muchos de los problemas que hist贸ricamente han/hemos? se帽alado diversos colectivos dentro del 谩mbito de la investigaci贸n ni da respuesta a sus/nuestras? reclamaciones. No contempla, por ejemplo, el dise帽o de una carrera profesional para el personal t茅cnico y de gesti贸n, ni recoge tampoco las reivindicaciones de los colectivos m谩s precarizados con respecto al reconocimiento de sus derechos laborales – como es el caso de la indemnizaci贸n por finalizaci贸n de contrato en el caso de los contratos predoctorales.

Por todo lo anterior, desde la Coordinadora de Investigaci贸n y Universidades de CGT rechazamos la actual propuesta de reforma de la Ley de la Ciencia. Cualquier reforma que pudiera realizarse deber铆a profundizar y blindar el car谩cter p煤blico del SECTI y en la contribuci贸n al bien com煤n de la actividad cient铆fica que se desarrolla en sus distintos organismos, estableciendo l铆mites efectivos a la penetraci贸n de la l贸gica del capital y a los condicionantes del mercado en la orientaci贸n de la actividad investigadora. Deber铆a, adem谩s, destinar recursos suficientes para, junto con el reconocimiento de otros derechos laborales, garantizar la dignificaci贸n de la actividad cient铆fica y de todas las personas que contribuyen a su desarrollo, incluido no solo el personal cient铆fico, sino tambi茅n el personal t茅cnico y de gesti贸n.

COORDINADORA DE INVESTIGACI脫N Y UNIVERSIDADES DE CGT