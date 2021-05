La situaci贸n de la mujer y la dominaci贸n patriarcal no son meros vestigios de antiguas y retr贸gradas sociedades patriarcales, sino el muy actual resultado l贸gico y necesario de la presente organizaci贸n capitalista de nuestro mundo. No es a trav茅s de la incorporaci贸n de las mujeres en esferas tradicionalmente masculinas como se superan las relaciones patriarcales, sino en la abolici贸n de estas instituciones y las relaciones sociales que las engendran, mediante una lucha que reconoce su especificidad, que no hipoteca sus posibilidades por cantos de sirena que prometen una liberaci贸n luego de una revoluci贸n mitificada, y que no se reduce a una -por lo dem谩s imposible en las actuales condiciones- participaci贸n igualitaria en la administraci贸n del mundo existente, como pregonan hoy con m谩s fuerza los aparatos pol铆ticos de diferentes colores, que ahora se jactan de tener sus propios brazos feministas, luego de a帽os de silenciamiento y, muchas veces, complicidad y encubrimiento del abuso de mujeres.