驴EL PUNTO NO ES ALABAR AL PROLETARIADO SINO ABOLIRLO?

S铆, porque el proletariado 鈥攄e todos los sexos, 芦razas禄, nacionalidades, ocupaciones, edades, identidades, ideolog铆as, etc.鈥 sostiene a toda la sociedad capitalista con su trabajo 鈥攆ormal e informal, manual e intelectual, dependiente o 芦aut贸nomo禄, etc.鈥; mejor dicho, con la explotaci贸n de su fuerza de trabajo a cambio de dinero para sobrevivir; en fin, con su esclavitud asalariada que, encima m谩s, es socialmente invisibilizada y normalizada. De esta forma, no s贸lo se reproduce a s铆 mismo como clase explotada y dominada, sino que tambi茅n reproduce a su clase explotadora y dominante, la burgues铆a. Por lo tanto, para abolir a la burgues铆a y su Estado hay que abolir al proletariado. Abolido el esclavo, abolido el amo, porque el amo no es nada sin el esclavo. Ah铆 radica realmente nuestro poder para 芦virar la tortilla禄, hermanos proletarios. Siendo adem谩s que el esclavo asalariado es el 煤nico que puede liberarse a s铆 mismo, sin mes铆as ni representantes sindicales y pol铆ticos, ya que 茅stos s贸lo pugnan por sus intereses creados: migajas de los patrones y puestos en los gobiernos de turno.(Marx)

驴LOS COMUNISTAS NO QUEREMOS M脕S TRABAJO ASALARIADO SINO SU ABOLICI脫N?

驴ENTONCES DE QU脡 VAMOS A VIVIR?

芦Abolici贸n del trabajo (asalariado) no quiere decir abolici贸n de la actividad humana social productiva, o sea que no hagamos nada, la holgazaner铆a absoluta, etc. No. Esto ser铆a imposible y absurdo, suicida inclusive, porque simplemente nos morir铆amos tanto de hambre como de inactividad. Abolir el trabajo significa abolir la relaci贸n social e hist贸rica de separaci贸n, alienaci贸n, explotaci贸n y dominio bajo la que se halla enjaulada actualmente la actividad humana productiva, a fin de liberarla, transformarla y reivindicarla como tal; es decir, como actividad o praxis humana total, unitaria, integral y com煤n:(Gilles Dauv茅) Para lo cual, por supuesto, hay que abolir de modo revolucionario o comunista las condiciones materiales que hacen posible el trabajo asalariado o la explotaci贸n: la propiedad privada, la divisi贸n social del trabajo, la mercanc铆a, el valor, el dinero, el capital.

Sobre esta base 鈥攍a 芦propiedad colectiva de los medios de producci贸n禄 y la 芦comunidad de bienes禄, al decir de los comunistas de anta帽o鈥, los individuos libremente asociados en Comunas tendr铆amos el control colectivo y consciente sobre nuestras condiciones materiales de existencia. Por lo tanto, decidir铆amos qu茅 y c贸mo producir seg煤n nuestras necesidades humanas para vivir. Y vivir bien: no en escasez, sino en abundancia. Y no s贸lo unos pocos 鈥攃omo es ahora鈥, sino todos: o todos o ninguno. Ya no existir铆a desempleo, pobreza ni delincuencia. 芦De cada cual seg煤n sus capacidades, a cada cual seg煤n sus necesidades.禄 (Marx)

El trabajo ya no ser铆a trabajo, al menos no como hoy lo conocemos, su jornada se reducir铆a al m铆nimo necesario 鈥3 horas al d铆a, m谩s a煤n ahora gracias a la tecnolog铆a que existe鈥 y, sobre todo, no ser铆a alienado ni explotado ni estar铆a separado o disociado de las dem谩s formas de actividad y expresi贸n humanas. La actividad creadora, el tiempo libre y las nuevas relaciones humanas ser铆an nuestra mayor riqueza. As铆 ser铆a una nueva sociedad donde 芦nuestra actividad real humana 鈥攖anto comer, habitar, como crear, disfrutar, sufrir, en definitiva, vivir鈥 jam谩s vuelva a organizarse como trabajo, como subordinaci贸n de la existencia a la ganancia.禄 (La Oveja Negra)

Todo esto es lo que realmente impuls贸 la lucha por la reducci贸n de la jornada de trabajo a 8 horas diarias hace m谩s de un siglo atr谩s. Esta es la verdadera causa del 1掳 de Mayo por la que lucharon 芦los m谩rtires de Chicago禄 y muchos otros compa帽eros revolucionarios de todos lados. Hoy, la mejor manera de conmemorar esta fecha hist贸rica del proletariado mundial es continuar luchando por ello hasta lograrlo.

驴Ut贸pico? Al contrario: 芦El comunismo no se trata ni del para铆so en la tierra ni de la construcci贸n de un nuevo ser humano, sino de la superaci贸n de las exigencias capitalistas hechas al ser humano, del fin de las cat谩strofes sociales producidas por el capitalismo. Ni m谩s ni menos. […] Incluso despu茅s del capitalismo, seguir谩 habiendo enfermedad y muerte, envidia e individuos despreciables. S贸lo que no ya no existir谩 una parad贸jica pobreza masiva, producida por la producci贸n abstracta de riqueza; ya no existir谩 un sistema autonomizado de relaciones fetichistas ni formas sociales dogm谩ticas. El objetivo es grande, justamente porque, medido por la exaltaci贸n ut贸pica, se muestra relativamente modesto, y no promete nada m谩s que liberar de sufrimientos completamente innecesarios.禄 (Robert Kurz) Siendo el trabajo el primero y principal de tales sufrimientos.禄