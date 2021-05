Con o sin pandemia, nuestros derechos no se tocan.

Este primero de mayo no hemos querido dejar de salir a la calle cumpliendo eso s铆, medidas de seguridad m谩s severas para que entre todas y todos nos cuidemos, evitando que nadie pueda salir enfermo de estas movilizaciones.

Las organizaciones convocantes tenemos una gran preocupaci贸n de los derroteros socio pol铆ticos que a los que nos est谩 llevando la Pandemia, de lo que est谩 siendo una defensa f茅rrea de nuestra sociedad a la sanidad p煤blica, una mayor sensibilidad a las necesidades de nuestros mayores y una solidaridad de igual a igual con la gente m谩s golpeada por las consecuencias econ贸micas y laborales del Covid. Nos encontramos con que las 茅lites pol铆ticas y econ贸micas est谩n aprovechando esta situaci贸n de crisis, como siempre para dar una vuelta de tuerca a nuestros servicios sociales, sin terminar de dotar a la sanidad p煤blica de unos recursos para seguir funcionando correctamente, sin haber 鈥渕etido mano鈥 en la gesti贸n nefasta de las empresas en las residencias de ancianos, sin que las ayudas prometidas lleguen a todos los rincones donde deber铆an llegar.

Mientras las diferentes campa帽as medi谩ticas de cara a diferentes elecciones, hacen que veamos que las opciones pol铆ticas est谩n cada vez m谩s polarizadas, en el plano legislativo las supuestas opciones de izquierda y las supuestas opciones de derecha van de la mano, decidiendo por ejemplo que a los precios de los alquileres no se les puede poner coto.

Las ayudas de Europa se est谩n preparando para llegar, los diferentes lobbies empresariales se est谩n frotando las manos ideando como acaparar dicho dinero, tendremos que prestar atenci贸n en que no se conviertan en d谩divas de unos a otros y si sean 煤tiles en primer lugar a los sectores m谩s golpeados y en segundo lugar al conjunto de la poblaci贸n.

Por eso ahora m谩s que nunca se hace necesario establecer un frente de defensa de nuestros derechos, del 99% de las personas que no tenemos nada frente al 1% que lo tiene casi todo, tambi茅n al poder pol铆tico comiendo de su mano.

Por lo que, como eje reivindicativo las organizaciones convocantes tenemos esta serie de reivindicaciones:

Sanidad:

鈥 Derogaci贸n de la ley 15/97 del art.90 de la ley General de Sanidad para poder revertir todos los servicios ya privatizados.

鈥 Fuera las empresas de la sanidad.

鈥 Una industria sanitaria y farmac茅utica p煤blicas.

鈥 Condiciones dignas tanto para los usuarios y usuarias como para el personal del sector de los cuidados, residencias de personas mayores, etc.

Vacunaci贸n:

鈥 Liberaci贸n de las patentes de las vacunas Anticovid.

鈥 Inclusi贸n en las primeras tandas de vacunaci贸n a aquellos sectores que fueron esenciales durante el confinamiento (transporte, personal de supermercados, profesorado interino, personal de limpieza, etc.)

Laboral:

鈥 Derogaci贸n 铆ntegra de la actual reforma laboral

鈥 Dotar de mayores recursos a la Inspecci贸n de Trabajo, sancionando a aquellas empresas donde exista brecha salarial.

鈥 Acci贸n unitaria contra el paro, la precariedad y la pobreza que en estos tiempos de crisis- pandemia cada vez afecta a m谩s personas.

鈥 Lucha por el reparto de la riqueza, reducci贸n de la jornada laboral, eliminaci贸n de las horas extras, salarios dignos y pensiones que nos permitan alcanzar una buena calidad de vida.

鈥 Equiparaci贸n del trabajo de hogar en derechos y condiciones al resto de trabajos

Pensiones:

鈥 Blindar las pensiones en la constituci贸n.

鈥 Prohibici贸n de manera expl铆cita la privatizaci贸n de las pensiones. 鈥 Pensi贸n m铆nima 1080 euros

鈥 Fin de los planes privados, ni colectivos ni individual

鈥 100% pensi贸n de viudedad

鈥 Auditoria p煤blica de la seguridad social

鈥 Jubilaci贸n a los 65 a帽os

鈥 Sin penalizaci贸n con 40 a帽os cotizados

鈥 Derogaci贸n de las reformas de 2011 de Zapatero y los agentes sociales y la de 2013 de Rajoy

Despoblaci贸n:

鈥 Ejecutar medidas efectivas para el fomento del empleo en los medios rurales. 鈥 Creaci贸n de planes de rehabilitaci贸n.

鈥 Incentivo a la figura del maestro rural

鈥 Incentivos para atraer especialistas al mundo rural.

Educaci贸n:

鈥 Por una educaci贸n p煤blica, laica y de calidad.

Vivienda:

鈥 Por una vivienda digna, accesible, adecuada y asequible.

鈥 Garant铆as para el derecho a la vivienda de la poblaci贸n m谩s vulnerable.

Represi贸n:

鈥 Derogaci贸n de la ley Mordaza.

鈥 Derogaci贸n de la ordenanza municipal de Valladolid

Social:

鈥 Dotaci贸n urgente de recursos a los colectivos m谩s afectados por la pandemia. 鈥 Aplicaci贸n de la carta social europea, para que nadie tenga ingresos por debajo del umbral de la pobreza.

鈥 Por 煤ltimo, pedimos porque es necesario y posible la renta b谩sica universal

Solamente haciendo una declaraci贸n de intenciones no lograremos ning煤n avance, por lo que hacemos un llamamiento a la organizaci贸n a los sindicatos, a las asociaciones de barrio, a colaborar con los proyectos solidarios para ayudar a nuestras vecinas y vecinos, etc. De esta Pandemia tenemos que salir un poco m谩s fuertes para que cuando la hayamos pasado, podamos reconquistar todo lo que poco a poco nos est谩n robando y as铆 tengamos m谩s fuerza para afrontar esta crisis en la que ya estamos.

Bloque cr铆tico Valladolid

1 de mayo de 2021