Se cumple m谩s de un a帽o de la crisis provocada por el SARS-CoV-2, m谩s com煤nmente conocido como coronavirus, y su enfermedad la COVID-19. En este a帽o, de forma muy resumida, y entre otras cuestiones, hemos visto como:

Se nos ha recortado la sanidad p煤blica: Durante la totalidad de la crisis de la COVID-19, en Madrid se le ha negado sistem谩ticamente la sanidad a las personas humildes y trabajadoras. Se han cerrado sistem谩ticamente los ambulatorios, la atenci贸n telef贸nica funciona de forma precaria, y miles de personas no tenemos acceso a la atenci贸n primaria m谩s elemental. La p铆rrica financiaci贸n p煤blica de la sanidad, la precariedad laboral dentro del sector, la falta de personal, y la venta de la gesti贸n sanitaria a las empresas privadas por parte del poder pol铆tico (lo que medi谩ticamente se conoce como colaboraci贸n p煤blico-privada), ha tra铆do consecuencias nefastas para los que m谩s la necesitamos. Sin embargo, a pesar del estado de alarma y de la emergencia sanitaria, el gobierno 芦m谩s progresista de la historia禄 no ha movido ni un dedo para expropiar hospitales y recursos de las empresas privadas para ponerlo a disposici贸n p煤blica, tal y como se establece en la Constituci贸n. Son las empresas privadas las mayores beneficiadas por la crisis sanitaria, dado que reciben millones por contratos de gesti贸n de recursos p煤blicos, obligan a los trabajadores a tener que acudir a hospitales privados o de gesti贸n privada para poder ser atendidos, y ha subido su n煤mero de clientes, siendo ya cuatro de diez madrile帽os los que cuentan con atenci贸n sanitaria privada, superando a la media espa帽ola en un 23 %.

Se ha criminalizado a los trabajadores y a los barrios humildes: La criminaliza颅ci贸n por parte del poder pol铆tico y de los medios de comunicaci贸n de los barrios m谩s humildes de Madrid ha sido la t贸nica durante este a帽o de crisis sanitaria. Esta criminalizaci贸n alcanz贸 su punto m谩s fuerte en septiembre de 2020, cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid decidi贸 segregar la zona sur de Madrid. Parece importarles poco el cierre de los ambulatorios, el abandono de los servicios sociales, y otras cuestiones materiales que potencian la expansi贸n del virus, como el tener que vivir en pisos min煤sculos y mal ventilados, el tener que ir a trabajar hacinados en transporte p煤blico, el necesario contacto con otros trabajadores en el entorno laboral, o c贸mo afecta el aislamiento y la atomizaci贸n a las personas mayores, etc.

Los medios de comunicaci贸n se han cebado especialmente con los barrios humildes de Madrid y con los trabajadores. Constantemente se ha dejado espacio para que se nos estigmatice y criminalice a trav茅s del clasismo y el racismo. Rara era la semana que no se acusaba a los trabajadores de 芦saltarse el confinamiento禄 y se se帽alaba a barrios y distritos como culpables de la expansi贸n del virus. Detr谩s de la estigmatizaci贸n hay ideolog铆a reaccionaria y liberal que se refuerza a trav茅s de la separaci贸n, la categorizaci贸n, la marginaci贸n y exclusi贸n de las personas humildes y obreras.

Ha aumentado la pobreza y la exclusi贸n social: Si la situaci贸n de la clase obrera ya era nefasta, la crisis sanitaria la ha agravado a煤n m谩s. El gobierno 芦m谩s progresista de la historia禄 no ha movido un solo dedo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, impedir los despidos o proteger a los m谩s vulnerables de la exclusi贸n social. Los ERE (expediente de regulaci贸n de empleo) y los ERTE (expediente de regulaci贸n temporal de empleo) han aumentado sistem谩ticamente durante la pandemia creando una situaci贸n de vulnerabilidad para los trabajadores que dif铆cilmente puede tener una soluci贸n factible a corto plazo. Las nuevas empresas emergentes de 芦compra, recogida y envi贸 de pedidos禄, financiadas con 芦capital riesgo禄 no son ninguna alternativa de empleo digno para los trabajadores, ya que abusan de la figura de 芦falso aut贸nomo禄, y solo se benefician de la precariedad laboral y de la desprotecci贸n que sufrimos los trabajadores. La preocupaci贸n del 芦gobierno m谩s progresista de la historia禄 sigue siendo la de financiar y defender los intereses de la patronal. Son los grandes empresarios los que han visto aumentar su fortuna durante la pandemia, a costa de una mayor flexibilidad, subvenciones del gobierno, recortes de plantilla, etc.

Los servicios sociales, que ya pend铆an de un hilo como la sanidad, se encuentran abandonados por la administraci贸n p煤blica. Ya no es extra帽o ver c贸mo se eximen de sus responsabilidades, derivando a personas en situaci贸n de vulnerabilidad a las asambleas vecinales de barrio o a los grupos de consumo.

Los trabajadores tenemos que padecer una crisis constante, que supuestamente empez贸 en 2008 y que no tiene fin.

Se han criminalizado a los movimientos sociales mientras se han promovido y protegido las manifestaciones de conspiracionistas y fascistas: La represi贸n contra el movimiento anarquista y otros grupos pol铆ticos por parte del 芦gobierno m谩s progresista de la historia禄 no tiene nada que envidiar a otros gobiernos anteriores. No solo no han derogado la famosa 芦ley mordaza禄, sino que la siguen utilizando sistem谩ticamente, junto a los t铆picos montajes policiales, para criminalizar a activistas, meter miedo a sus familias y amigos, y desarticular organizaciones pol铆ticas y sociales.

Las movilizaciones que precisamente m谩s nos afectan a los trabajadores, dada la situaci贸n de crisis sanitaria, social y laboral, como son las sindicales, las de protecci贸n del empleo, en contra de la destrucci贸n de la sanidad p煤blica, las distintas convocatorias por el 8M, o la campa帽a de 芦nos est谩n matando禄, promovida por distintos colectivos vecinales, sociales etc., han sido mayoritariamente denegadas por la delegaci贸n del gobierno por considerar que pueden llegar a estar masificadas, y usadas por los medios de comunicaci贸n como arma pol铆tica arrojadiza y para criminalizar a los trabajadores. Sin embargo, multitud de manifestaciones conspiracionistas, marchas neonazis etc., han sido legalizadas y se han desarrollado, a pesar de que no cumpl铆an con la normativa sanitaria que exige el gobierno. Adem谩s se ha protegido a provocadores neonazis en alguna de las pocas manifestaciones contra la privatizaci贸n de la sanidad que se han podido realizar.

Se ha multiplicado la homofobia, el racismo y las agresiones: Los trabajadores vulnerables son un chivo expiatorio perfecto, la mejor herramienta para se帽alarlos como culpables de todos los males de la sociedad. A la hora de discriminar y degradar a cualquier persona, hay siempre un nexo en com煤n: la pobreza y la vulnerabilidad. Por eso no es extra帽o que se refieran a los barrios humildes como 芦estercoleros multiculturales禄. El racismo solo entiende de razas cuando se habla de trabajadores y personas con bajo poder adquisitivo. Los trabajadores migrantes son un el chivo expiatorio perfecto con el que justificar el estado policial y la represi贸n y para desviar la atenci贸n de los problemas sociales que nos azotan. As铆, ciertos partidos pol铆ticos utilizan la vulnerabilidad de los trabajadores y menores migrantes para deshumanizarlos, etiquetarlos con categor铆as llenas de prejuicios, y enfrentarlos con otros trabajadores por unos cuantos votos. Tampoco tienen reparos en agitar la homofobia contra personas por su orientaci贸n sexual. En 芦prime time禄 se emiten proclamas degradantes, discriminatorias y ofensivas contra trabajadores migrantes y personas por su condici贸n sexual, y en la calle estas proclamas se materializan con m煤ltiples agresiones fascistas contra cualquiera que no cumpla los est谩ndares de sus proclamas.

Es hora de perder el miedo

No es ninguna casualidad que tanto la sanidad como la educaci贸n y los servicios sociales hayan colapsado sistem谩ticamente en todo el estado. El 芦estado del bienestar禄, que se cre贸 despu茅s de la II Guerra Mundial en Europa para combatir a la URSS, parece ser que ha tocado a su fin. Hoy, esos servicios esenciales para los trabajadores se est谩n troceando, para que las empresas privadas puedan lucrarse del dinero p煤blico y las necesidades de las personas m谩s vulnerables. Adem谩s, las empresas privadas sanitarias salen fortalecidas en la crisis. Avanzamos a pasos agigantados hacia un tipo de sanidad totalmente privada para aquel que se la pueda pagar, y unos servicios sociales que van a depender de la caridad y la filantrop铆a de empresas privadas y personas con alto poder adquisitivo, muy similar al modelo de EE.UU.

El abandono institucional y la crisis sanitaria y social que han producido la COVID-19 han llevado al crecimiento de las tasas de vulnerabilidad, pobreza y exclusi贸n social que se han visto reflejadas en los barrios m谩s humildes de Madrid. As铆, en los barrios han nacido y se han desarrollado multitud de iniciativas de apoyo mutuo, solidaridad y autogesti贸n para dar respuesta a las necesidades que ha provocado esta crisis. Esta solidaridad y apoyo mutuo tambi茅n han sido cruciales a la hora de hacer frente al temporal Filomena que asol贸 los barrios ante la inoperancia y abandono por parte del ayuntamiento y las administraciones p煤blicas, y gracias a lo que tanto los pueblos como las ciudades pudieron volver a funcionar.

Para frenar la crisis social y econ贸mica en la que nos encontramos inmersos, es necesario llevar la solidaridad y el apoyo mutuo a todos los 谩mbitos de nuestras vidas convirti茅ndonos en sujetos pol铆ticos activos en la medida de nuestras posibilidades. Sindicaliz谩ndonos con nuestros compa帽eros de trabajo para luchar por unas condiciones de trabajo dignas, asoci谩ndonos con otros usuarios de la sanidad para frenar la destrucci贸n de la sanidad p煤blica, o con nuestros vecinos para construir y mejorar nuestros barrios y pueblos. As铆 es como el movimiento obrero ha logrado las conquistas que hoy en d铆a nos quieren quitar. La participaci贸n pol铆tica activa de los trabajadores en la vida diaria ha sido el motor de las luchas y de las conquistas como la jornada laboral de las 8 horas.

No hay que olvidar que la celebraci贸n del 1.潞 de Mayo nace de las movilizaciones en Chicago por la reivindicaci贸n de las 8 horas de trabajo, que se inici贸 con la huelga el 1 de mayo de 1886, y sigui贸 con la posterior revuelta de Haymarket y el proceso judicial que llev贸 a 8 trabajadores a ser sentenciados a muerte o a cadena perpetua.

Y ser谩 la clase trabajadora independiente, con conciencia de s铆 misma, y con actividad pol铆tica, social y econ贸mica propias, fuera de las instituciones de representaci贸n, el motor que pueda impulsar un proceso colectivista que acabe con la propiedad privada y el trabajo asalariado, y construya una sociedad de federaciones econ贸micas libres, fundada sobre el trabajo, la ciencia y la justicia.

Por la anarqu铆a

Grupo Anarquista Tierra

Federaci贸n Anarquista Ib茅rica