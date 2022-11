EL PR脫XIMO 22 DE NOVIEMBRE VENCER脕 LA CONCESI脫N DE UNO DE LOS ELEVADORES DEL PUERTO DE QUEQU脡N, OPORTUNIDAD 脷NICA PARA QUE EL ESTADO SE HAGA CARGO DE LA ADMINISTRACI脫N Y EXPLOTACI脫N DEL MISMO.

Describir la historia de Puerto Quequ茅n implica hacer una cr贸nica del desarrollo del sudeste bonaerense desde 1863, siendo en la actualidad uno de los puertos de aguas profundas m谩s importantes de nuestro pa铆s.

Como un desaf铆o del destino, es precisamente durante el gobierno del Frente de Todos que coinciden los vencimientos de dos concesiones fundamentales para la soberan铆a nacional, hijas de la privatizaci贸n menemista de los noventa.

Por un lado la privatizaci贸n de la Hidrov铆a del R铆o Paran谩 cuya nueva licitaci贸n, debido a la decisi贸n err谩tica de Alberto Fern谩ndez, se extender谩 en el tiempo.

La segunda es la concesi贸n de uno de los elevadores de granos del consorcio de Puerto Quequ茅n, que vencer谩 el pr贸ximo 22 de noviembre, luego de estar en manos de empresas multinacionales, tales como Glencore SA (ahora Viterra), Cofco SA, Bunge SA y por las locales Curcija SA, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Centro de Acopiadores de Cereales de Necochea, y la Sociedad Rural.

Cabe acarar que en dicha planta funcionaba la Junta Nacional de Granos, creada en 1945 durante el Gobierno de Per贸n, la cual fue privatizada en 1992, bajo la presidencia de Menem. Frente a esta situaci贸n, algunos sectores intentan dar el debate sobre devolverla a manos del Estado.

Quequ茅n es uno de los mejores puertos cerealeros de la Argentina, con una altitud de 15 metros sobre el nivel del mar, lo que lo constituye en un puerto de gran profundidad natural y extraordinaria operatividad con eficiencia y bajos costos.

Actualmente el Consorcio portuario recibe de la concesi贸n unos 16 centavos de d贸lar por tonelada exportada, muy por debajo de los 40 centavos por tonelada que pagaba el concesionario en los a帽os 90鈥檚 cuando se concedieron los diferentes sitios al conformarse por ley el Consorcio de Gesti贸n de Puerto Quequ茅n.

Fuentes cercanas al puerto aseguran que el grupo multinacional, con la actual concesi贸n del Elevador, factura 22 millones de d贸lares al a帽o. En la cadena de exportaci贸n, el puerto solo le cobra el amarre a los barcos, que paga el sector exportador. Por su parte al Elevador se le cobra un canon y un arrendamiento por la superficie que ocupan.

Desde el Consorcio aseguran que el Elevador es un punto intermedio en la cadena de exportaci贸n. El Elevador de Terminal Quequ茅n carg贸 2 millones 300 mil toneladas durante 2021, pero aclaran que no es all铆 donde se generan las ganancias m谩s grandes, sino que es en los servicios para la exportaci贸n, as铆 como el transporte.

En el camino, la tarifa qued贸 por el suelo luego de la pesificaci贸n tras la debacle econ贸mica de la salida del uno a uno en 2001/2002, con una posici贸n por dem谩s ventajosa para los concesionarios.

Ante la inminencia del vencimiento de la concesi贸n, sectores vinculados a la actividad portuaria en el pasado, como el ex presidente de la entidad Jos茅 Luis De Gregorio, han intentado impulsar una suerte de nacionalizaci贸n de la concesi贸n, aunque en una intenci贸n que ha sido m谩s voluntarista que factible.

Por lo pronto, la decisi贸n final deber谩 ser tomada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y la licitaci贸n ser铆a cuesti贸n de semanas, con un posible reacomodamiento de las fichas en el tablero que podr铆a terminar en una mejora sustancial de las condiciones del contrato en favor del estado.

La nueva licitaci贸n tiene por delante una negociaci贸n en la que el Consorcio de Puerto Quequ茅n aspira a poder mover la tarifa por encima de un d贸lar por tonelada exportada, algo que deber谩 negociarse con las empresas que gestionan la concesi贸n que funciona en las instalaciones de lo que era la Junta Nacional de Granos.

Para tener una idea de los recursos que mueve este elevador en la carga y descarga de granos, se estima que por 茅l transitan, anualmente, un promedio de 2,5 millones de toneladas, con un valor testigo de 0,60 centavos de d贸lar por tonelada.

El elevador en cuesti贸n est谩 administrado desde hace tres d茅cadas por una empresa de capitales multinacionales con un perjuicio fiscal que llega al mill贸n de d贸lares anuales, por lo que la diputada Natalia S谩nchez Jauregui (F. de T.) propone recuperar el control de la terminal de cargas para volcar recursos a hospitales, v铆as terrestres y mayor inversi贸n portuaria.

Si la voluntad pol铆tica del gobernador se inclina hacia el recupero de nuestra soberan铆a, 茅sta es una oportunidad hist贸rica que permitir谩 un mayor control p煤blico sobre uno de los puntos comerciales mar铆timos m谩s importantes del pa铆s.

LLEGAR A BUEN PUERTO

Para llegar a buen puerto, Axel Kicillof tendr谩 que sortear tres desaf铆os importantes: a) Los concesionarios buscar谩n, como en el caso del r铆o Paran谩, una pr贸rroga sine die; b) Lo que vence ahora es s贸lo un elevador de granos; no todo el puerto, ni los silos; c) De donde podr铆a licitarse solamente el elevador, en cuyo caso la administraci贸n no pasar铆a al Estado hasta tanto se estatice el puerto una vez que se sancione una ley creando una Sociedad estatal.

Hoy en Quequ茅n ya parecen saber que Kicillof no extender谩 la concesi贸n, y en cambio podr铆a forzar el llamado a una nueva licitaci贸n, no s贸lo para conseguir mejores condiciones, sino para introducir nuevos operadores que no sean las mismas cerealeras, y para que en el pliego se garantice prioridad a futuro para la Provincia.

En caso de tener un fallo desfavorable de la justica (como sucede siempre desde que se instal贸 el law fare) los concesionarios seguir铆an administrando, pero si el Estado necesita capacidad instalada de elevaci贸n tendr谩 la prioridad, aunque pagando, porque es un servicio.

En este sentido, ya se estar铆a trabajando para que en el caso de que v铆a YPF Agro o el Banco Provincia se comprara granos para luego embarcarlos, estos tuvieran prioridad en el uso del elevador.

Cabe aclarar que en el actual contexto de law fare, el gobernador Kisillof se las ver谩 dif铆cil dado que el holding propietario inici贸 en 2001 un juicio de consignaci贸n de pago del canon ante la Corte Suprema nacional, y que desde ese momento, ni el Estado nacional, ni el Consorcio de Gesti贸n del Puerto Quequ茅n recibi贸 ni un solo centavo a cambio del uso del elevador.

En este sentido, la diputada S谩nchez Jauregui (FdeT) argument贸 que la firma Terminal Quequ茅n S.A., adem谩s de no contribuir a las finanzas p煤blicas, 鈥渞ealiz贸 muy acotadas inversiones durante los 30 a帽os de explotaci贸n鈥 del 煤nico elevador que cuenta con 鈥渄os sitios de atraque鈥.

Adem谩s, la legisladora puntualiza que 鈥渁l solo efecto de seguir en la concesi贸n del elevador, la sociedad que lo explota present贸 proyectos de inversi贸n, luego de casi 30 a帽os de explotaci贸n del elevador, sin haber realizado proyectos y/o inversiones importantes鈥.

Cabe agregar que la empresa se encuentra haciendo un imp贸rtate lobby en el directorio del Consorcio de Gesti贸n del Puerto Quequ茅n a trav茅s de los directores que puso en el mencionado ente para continuar con la explotaci贸n del elevador.

Este desmesurado inter茅s por conservar la concesi贸n se debe a que durante el mes de agosto, la bajante del Paran谩 se agrav贸 y, al no poder cargarse por completo los buques en los puertos del Gran Rosario, muchos debieron trasladarse hacia las terminales de Bah铆a Blanca y Quequ茅n para completar las cargas.

En 2022 la situaci贸n del r铆o Paran谩 no mejor贸 y la ventaja competitiva se sigue manteniendo, incluso con mayor fuerza. Las exportaciones de granos y subproductos en el primer bimestre registraron un r茅cord hist贸rico, traccionadas principalmente por la voluminosa cosecha de granos finos. El incremento de las exportaciones gener贸 que la participaci贸n del puerto Quequ茅n llegue a niveles similares a los m谩ximos hist贸ricos. De continuar con la bajante del r铆o Paran谩, se espera un r茅cord de exportaciones a trav茅s del puerto para los meses de cosecha gruesa.

Como ya se ha demostrado a trav茅s de la AFIP, Aduana y Prefectura, el uso tramposo de precios de transferencia; el pago por falsos servicios en el exterior; la comercializaci贸n entre filiales de una misma empresa; el uso delictivo de derechos de exportaci贸n; manejos turbios con Declaraciones Juradas a futuro; contrabando y falsificaci贸n de gu铆as de transporte, y falsos pr茅stamos entre filiales para eludir el Impuesto a las Ganancias, entre otras, se podr铆an evitar si el puerto estuviera en manos del Estado.

La legisladora S谩nchez Jauregui cierra los considerandos de su proyecto con un concepto de fuerte contenido pol铆tico al marcar que 鈥渞esulta urgente cambiar el sentido, alcances y efectos de la administrador del elevador, so pena de continuar imp谩vidos, a un desmesurado avance de objetivos estrictamente empresariales y privados, sobre el patrimonio p煤blico鈥.

Ahora, la legisladora necochense propone en la Legislatura la creaci贸n de una sociedad 100 por ciento del Estado Provincial, denominada Elevador Quequ茅n SA, para que se haga cargo de la explotaci贸n comercial del elevador.

鈥渓a oportunidad hist贸rica de recuperar esta parte de territorio nacional que emerge en la ribera del Quequ茅n es 煤nica, sin comprometer al Estado a ning煤n esfuerzo econ贸mico, pues las instalaciones se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y s贸lo se trata de una decisi贸n pol铆tica鈥, asegur贸 la diputada.

Habiendo sorteado la triste experiencia del desguace menemista y sus nefastas consecuencias de los 煤ltimos 30 a帽os, es hora de llegar a buen puerto de la mano del esp铆ritu soberano del gobernador Kicillof, expresado en innumerables oportunidades respecto del Canal Magdalena.

Salvo que la actitud irresoluta del gobierno nacional vuelva a impedir, como lo hizo con Vicentin y la Hidrov铆a, la posibilidad de recuperar el legado de nuestros h茅roes de la Vuelta de Obligado: el orgullo de sentirnos nuevamente libres y soberanos.

Alejandro Lamais贸n