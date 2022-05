–

Textos de Agust铆n Martin Soriano, maquetaci贸n y tratamiento fotogr谩fico Mercedes S谩nchez, ilustraciones Calendario Rojo y Negro.

Reinauguraci贸n de nuestra exposici贸n H茅roes Olvidados que se ha vuelto a maquetar e imprimir con la colaboraci贸n de CGT.

Mediante breves biograf铆as se pone en valor en esta exposici贸n a todos aquellos que defend铆an la hermandad, y la igualdad, 鈥渇ue uno de los movimientos m谩s importantes que hubo ya desde la Rep煤blica o desde antes de la creaci贸n de la CNT, mucho m谩s que en otros pa铆ses.

Se intenta situar al p煤blico en las duras jornadas laborales de 12 y 19 horas sin descansos, salario tan escaso que las familias ten铆an que poner a sus hijos a trabajar para sobrevivir, no hay jornadas de descanso, no hay vacaciones pagadas, no hay protecci贸n social, no hay derecho a asistencia m茅dica, las condiciones de trabajo son inhumanas, sin ning煤n tipo de seguridad laboral, ejercer la huelga es ilegal, no existe, y esta perseguido, el derecho al asociacionismo o a la sindicaci贸n, los ni帽os trabajan ya desde los cinco a帽os, especialmente en minas, donde adem谩s, son maltratados, la represi贸n es brutal, el estado solo protege la propiedad y a los poderosos.

鈥淟os anarquistas fueron importantes, la Rep煤blica y las izquierdas llegaron en gran medida porque de alguna manera los libertarios deciden ponerse a ello, de hecho llegaron a tener hasta un ministro y una ministra que estuvieron en el gobierno de la Rep煤blica, pero se ha olvidado todo lo que hicieron por no pertenecer a un partido pol铆tico en concreto.