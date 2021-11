–

Como un pájaro que migra Gualberto Solano pudo volver a su nido para completar el círculo de la vida. Pero Gualberto Solano volvió con la angustia de saber que uno de sus hijos no pudo completar ese camino; Gualberto Solano volvió a la tierra de sus ancestros sabiendo que el espíritu de uno de sus hijos quedó varado sin nido. Y en este malestar coexisten varios sacrilegios. Por Gustavo Figueroa, periodista y miembro del Equipo de Educadores Interculturales del Puel Mapu.

Por un lado, Gualberto Solano no pudo realizar un digno y necesario sepulcro para su hijo, Daniel Solano. Primer sacrilegio. ¡No serán los padres los que deban enterrar a sus hijos! ¡Todo lo contrario!

Por otro lado, Daniel Solano nunca pudo volver a su nido para completar el círculo de la vida. Segundo sacrilegio.

Por último, ese espíritu que ha sido corrido violentamente del círculo de la vida, hoy ha quedado varado en la ciudad de los espíritus sin nido. Tercer sacrilegio.

Choele Choel no es cualquier lugar. Es Choele Choel un gran cementerio, un gran campo de concentración donde muchos espíritus han quedado varados durante la Campaña Expedicionaria al Desierto. Aún hoy en Choele Choel se escuchan y se perciben esos espíritus que buscan volver a la tierra de sus ancestros para completar el círculo de la vida. Hoy se cumple un nuevo aniversario en el que Daniel Solano fue corrido violentamente de ese camino. Como las víctimas de la Campaña Expedicionario al Desierto, Daniel Solano camina en la noche por senderos indecibles y ocultos malignamente; como las víctimas de la Campaña Expedicionaria al Desierto, Daniel Solano fue secuestrado por los agentes del Estado Nacional argentino para ser asesinado y desaparecido; como las víctimas de la Campaña Expedicionaria al Desierto, Daniel Francisco Solano aún hoy permanece desaparecido.

Choel Choel no es cualquier ciudad. Choele Choel es un gran cementerio en donde mucha gente aún sigue varada sin poder volver a la tierra de sus ancestros para completar el círculo de la vida. Es por esas personas que nos pronunciamos, porque en ese desequilibrio coexiste un sacrilegio mayor que no sólo ha quedado alojado en el cuerpo y la historia de las familias de las víctimas. El sacrilegio sobre las personas que no han podido regresar a la tierra de sus ancestros nos atraviesa, nos toca, nos desequilibra también como comunidad. ¿Acaso no son esas personas nuestrxs ancestrxs? Sólo cuando estos püllü (espíritus) puedan volver a la tierra de sus ancestros, las familias podrán encontrar un equilibrio para seguir con sus vidas, y con ello también podremos seguir con nuestra vidas, todxs, como comunidad. No antes.

En busca de la verdad nos movemos. Como un río que se convierte en lluvia nos movemos en círculo continuamente, con la necesidad de encontrar el equilibrio para poder completar los ciclos de la vida, para que nunca más un padre o una madre tenga que sepultar a una hija o un hijo, para que nunca más un espíritu quede varado violentamente lejos de su nido.

Hoy, una vez más pronunciamos a Daniel Solano, un espíritu varado que necesita volver a su nido; un espíritu varado que necesita volver a la tierra de sus ancestros para completar el ciclo de la vida.

Que el silencio y el olvido no nos invada el cuerpo, la memoria, la voz y las palabras.

Que el desequilibrio que produce el silencio cómplice y la impunidad no se nos haga costumbre.

Es en nuestra voz y en nuestras palabras que habita la memoria. Sólo transitando ese camino llegaremos a nuestrx pasado y a la verdad. En ese camino andamos, en defensa de la vida, en detrimento de los impunes.

Publicado originalmente en el Facebook de Gustavo Figueroa