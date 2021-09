–

Feafes Salud Mental Extremadura y el Observatorio de Salud Mental relanzan su manual de 鈥淏uenas Pr谩cticas en la Informaci贸n sobre el Suicidio鈥 debido al

aumento de casos. Hablar del suicidio salva vidas, acabar con el tab煤 y el estigma facilita a las personas con ideaciones suicidas a pedir ayuda.

(Extremadura, 7 de septiembre de 2021).- Un a帽o m谩s, Feafes Salud Mental Extremadura y el Observatorio de Salud Mental se suman a la celebraci贸n del D铆a Mundial para la Prevenci贸n del Suicidio. Un d铆a en el que se hace especial hincapi茅 en la necesidad de trabajar de forma rec铆proca con los Medios de Comunicaci贸n, como aliados para prevenir las conductas suicidas, promocionar la imagen positiva de las personas con trastorno mental grave y combatir el estigma que todav铆a sufren estas personas.

Seg煤n los datos reflejados por el Instituto Nacional de Estad铆stica (INE) en nuestro pa铆s se produjeron 3.671 fallecimientos por esta causa durante el a帽o 2019, o lo que es lo mismo, 10 suicidios diarios, 1 suicidio cada dos horas y media. Se trata de la primera causa de muerte externa en nuestro pa铆s, duplicando a los accidentes de tr谩fico, la cual est谩 muy vinculada a los problemas de salud mental. Seg煤n la Organizaci贸n Mundial de la Salud, OMS, entre el 65% y el 95% de los casos de suicidio est谩n muy relacionados con los problemas de salud mental.

Los datos regionales arrojan un total de 79 casos durante 2019, falleciendo m谩s hombres que mujeres. Actualmente, la situaci贸n de la pandemia mundial hace pensar en el peor de los escenarios y se espera que el porcentaje aumente notablemente cuando se conozcan los datos de 2020-2021.

Por ello, desde FEAFES Salud Mental Extremadura y el Observatorio de Salud Mental se relanza la campa帽a 鈥淏uenas Pr谩cticas en la Informaci贸n sobre el Suicidio鈥 dirigida a los medios de comunicaci贸n y que fue creada en el 2019.

Se trata de una campa帽a en la que se propone un listado de buenas pr谩cticas para el tratamiento del suicidio a la hora de informar sobre 茅l, as铆 como prevenir las conductas suicidas, promocionar la imagen positiva de las personas con trastorno mental grave y combatir el estigma que todav铆a sufre este colectivo.

Entre las buenas pr谩cticas se destaca la necesidad de no dar un lugar prominente a las historias de suicidio; no difundir mitos, ni usar un lenguaje que lo normalice; no destacar suicidios de celebridades y lamentar siempre la muerte de la persona, no glorificarla ni mitificarla.

Asimismo, se recomienda visibilizar a las personas que han conseguido hacer frente a su sufrimiento o malestar; evitar describir el m茅todo, el sitio o la ubicaci贸n; no usar la palabra suicidio en el titular, ni colocar material gr谩fico en lugares destacados.

Es de vital importancia acabar con los mitos que giran en torno a los problemas de Salud Mental y por ello los Medios de comunicaci贸n se convierten en grandes aliados, as铆 como piedras fundamentales para llegar a la sociedad en general.

Una campa帽a que se volver谩 a difundir el pr贸ximo d铆a 9 de septiembre, y que est茅 a帽o estar谩 acompa帽ada por una serie de mensajes virtuales que se lanzar谩n a trav茅s de las redes sociales de la Federaci贸n con el fin de concienciar a la poblaci贸n sobre la necesidad de prevenir el suicidio.

Informaci贸n importante

鈥 Las causas del comportamiento suicida son numerosas y complejas y, en su mayor铆a, est谩n relacionadas con situaciones vitales, bien constantes o bien circunstanciales. Algunos de estos condicionantes pueden ser: desempleo, p茅rdida de seres queridos, ruptura, maltratos, determinados trastornos mentales, etc.

鈥 La conducta suicida se puede predecir, y por tanto tambi茅n prevenir mediante intervenciones oportunas y eficaces. Es preciso sensibilizar sobre la trascendencia del suicidio y orientar a aquellas personas que puedan encontrarse en situaciones de riesgo, as铆 como a sus familiares. Cuanto m谩s silencio rodea al suicidio, m谩s se incrementan los mitos y falsas creencias.

Sobre Feafes Salud Mental Extremadura

Feafes SM Extremadura es una federaci贸n que se constituy贸 en 1998 y que actualmente la componen 10 asociaciones repartidas por toda Extremadura: Feafes SM Almendralejo, Aemis SM Badajoz, Apafem-Feafes Badajoz, Feafes Calma M茅rida, Feafes SM Coria, Proines SM Don Benito, Feafes M茅rida, Feafes SM Navalmoral, Feafes SM Plasencia y Feafes SM Zafra.

La Misi贸n del movimiento Feafes es la mejora de la calidad de vida para las personas con trastorno mental y sus familias, la defensa de los derechos y la representaci贸n del colectivo.

Actualmente representa a m谩s de 4.000 familias.

FEAFES Y OBSERVATORIO DE SM EXTREMADURA

