De parte de Portal Libertario OACA May 17, 2021 47 puntos de vista

Contra otro a帽o de abusos del Estado, contra las restricciones de la libertad de movimiento bajo los argumentos de la 芦seguridad禄, contra la continua brutalidad de nuestrxs compa帽erxs en prisi贸n, llamamos a renovar la solidaridad el 11 de junio de 2021: D铆a Internacional de Solidaridad con Marius Mason y todxs lxs presxs anarquistas de larga duraci贸n. Durante 17 a帽os, el 11 de junio ha sido una ocasi贸n para celebrar, llorar y rebelarse. Ha sido un momento para respirar, para recordar a lxs ca铆dxs y a lxs que est谩n en las jaulas, para recordarnos por qu茅 seguimos comprometidxs con la Bella Idea del anarquismo. A trav茅s de nuestras cartas, manifestaciones, recaudaci贸n de fondos y ataques solidarios mantenemos la llama para aquellxs que han dado a帽os de su vida por su convicci贸n de que el Estado es un horror contra el que debemos apostar nuestras vidas.

LA MEMORIA SIGUE SIENDO UN ARMA

El 11 de junio es, en palabras de Christos Tsakalos, un d铆a contra el olvido. Lxs arquitectxs de la sociedad carcelaria quieren que la c谩rcel funcione como un agujero de la memoria, arrojando al vac铆o a nuestrxs queridxs rebeldes y produciendo en las almas libres una amnesia asfixiante. Quieren que olvidemos a lxs que actuaron contra el Estado y la econom铆a y a lxs que contin煤an su rebeli贸n entre las rejas. Nuestro trabajo de solidaridad con lxs anarquistas encarceladxs es un martillazo contra el olvido: contra los muros de las c谩rceles y la sociedad tecnol贸gica narcotizante que destroza todo sentido.

Como tal, recordamos no s贸lo a nuestrxs compa帽erxs tras las rejas, sino a lxs que han muerto. Maril煤 Maschietto en Italia. El ex preso pol铆tico Alexei 芦S贸crates禄 Sutuga en Rusia. Robert D鈥橝ttilio, que mantuvo viva la memoria de Sacco y Vanzetti. Doris Ensinger, compa帽era del anarquista de toda la vida y ex preso Luis Edo. La incansable anarquista abolicionista Karen Smith. Lucio Urtubia, cuya vida de expropiaci贸n al servicio de la lucha sigue siendo una inspiraci贸n.

Por 煤ltimo: Stuart Christie. La vida y el ejemplo de Stuart proyectan una enorme sombra en nuestros esfuerzos. Desde su 茅poca de joven preso en la Espa帽a de Franco y su activaxi贸n de la Cruz Negra Anarquista en los a帽os 70, hasta su persecuci贸n en los juicios de las Brigadas de la C贸lera y su trabajo en el archivo de la historia anarquista a trav茅s de Cienfuegos Press y Christie Books, el incansable trabajo de Stuart no ser谩 olvidado. 脡l y todxs nuestrxs compa帽erxs ca铆dxs, lxs conoci茅ramos personalmente o no, est谩n vivxs en esp铆ritu en nuestro trabajo de este a帽o.

PARA COMBATIR EL ORDEN ACTUAL

Las administraciones penitenciarias de todo el mundo han respondido a la pandemia del COVID-19 con la aplicaci贸n de encierros y la prohibici贸n de las visitas en persona, bas谩ndose en el movimiento anterior de sustituir las visitas cara a cara por el videochat. El correo f铆sico tambi茅n est谩 amenazado, y el sistema penitenciario federal de Estados Unidos ha iniciado un programa para escanear las cartas y hacerlas accesibles 煤nicamente en costosas tabletas proporcionadas por una empresa contratada, Smart Communications. Esto permite una vigilancia m谩s f谩cil y es lucrativo para Smart Communications, que puede cobrar tarifas exorbitantes por el acceso a sus servicios. Es probable que esta tendencia contin煤e en las c谩rceles de todo el mundo. Con la pandemia como coartada, las administraciones penitenciarias y las empresas especuladoras han acelerado la supresi贸n de la conexi贸n humana directa y el traslado de la vida de lxs presxs a la tecnoesfera. Lxs presxs anarquistas han estado en la ofensiva de la oposici贸n a este r茅gimen de control, como la prisionera anarquista M贸nica Caballero realizando una huelga de hambre en 2020 para exigir la restauraci贸n de las visitas en persona.

REBELI脫N Y REACCI脫N

Un a帽o despu茅s del asesinato de George Floyd, nuestro contexto todav铆a est谩 fuertemente influenciado por la oleada de protestas, disturbios y organizaci贸n que sigui贸. Adem谩s de la nueva energ铆a, las amistades y las pr谩cticas que surgieron del levantamiento, la represi贸n que sigui贸 nos afectar谩 a nosotrxs y a nuestras luchas durante los pr贸ximos a帽os. Se realizaron m谩s de 13.000 detenciones, con al menos unos cientos de casos de delitos graves a nivel estatal y m谩s de 325 casos federales. Un n煤mero desconocido ya se ha declarado culpable o sigue encarceladx antes del juicio. Entre lxs detenidxs hay todo tipo de personas: algunxs j贸venes, otrxs mayores; algunxs activistas de larga data, otros reci茅n radicalizadxs; algunxs muy vinculadxs a movimientos o luchas, y otros muy aisladxs. Los fondos de fianza y los proyectos de apoyo a la c谩rcel existentes han ampliado enormemente su alcance, y han surgido muchos nuevos en todo el pa铆s. Y algunos ya han empezado a contraerse, debido a la desaceleraci贸n de la actividad en las calles y al exceso de trabajo en modelos insostenibles. Forman parte de la misma continuidad de la lucha contra la represi贸n que el apoyo a nuestrxs presxs de larga condena.

Lo m谩s probable es que algunxs acusadxs de la revuelta acaben cumpliendo largas penas de prisi贸n. Aunque tanto el apoyo inmediato a la c谩rcel como el apoyo a lxs presxs de larga condena contin煤an, ahora nos encontramos en un periodo de transici贸n colectiva entre ambos. El apoyo a la fianza y a la c谩rcel, el apoyo en los tribunales y el apoyo a lxs presxs deben hacerse de manera que nos hagan m谩s fuertes en lugar de agotarnos. Ya se han empezado a establecer algunas conexiones entre lxs presxs del movimiento y de la revuelta en las calles. Jeremy Hammond y sus amigos grabaron un v铆deo de una peque帽a protesta y un mensaje de solidaridad desde la c谩rcel del condado de Grady. El ex preso pol铆tico de la liberaci贸n negra Dhoruba Bin-Wahad habl贸 sobre un BLM que significa Movimiento de Liberaci贸n Negra y la importancia de la educaci贸n pol铆tica. Este a帽o, buscamos profundizar la conexi贸n entre los diferentes aspectos de la antirrepresi贸n, para llevar los nombres y la sabidur铆a de nuestrxs prisionerxs de larga condena a las luchas actuales -ya sea en las calles contra la polic铆a, en el bosque contra los oleoductos, o en la noche contra los monumentos del poder- y fortalecer las redes y las pr谩cticas para apoyar a m谩s compa帽erxs que van a la c谩rcel.

REGALAR FLORES A LXS REBELDES ENCARCELADXS

El a帽o pasado nos dio la liberaci贸n de dos presxs anarquistas de larga condena en Estados Unidos: Jeremy Hammond y Jay Chase. En Espa帽a, la anarquista Lisa fue puesta en libertad condicional en abril de 2021. A todxs ellxs les enviamos un afectuoso y fraternal saludo mientras se adaptan a un nuevo terreno de vida.

Lamentablemente, muchos de nuestrxs compa帽erxs siguen entre rejas, y por ellxs seguimos luchando. Eric King espera el juicio (actualmente fijado para octubre de 2021) por un incidente en el que fue agredido en prisi贸n. A Michael Kimble y Jennifer Rose se les ha denegado la libertad condicional. Sean Swain se ha visto obligado de nuevo a luchar contra las perennes restricciones a sus comunicaciones por parte de las autoridades penitenciarias.

Marius Mason sigue luchando durante otro a帽o de encarcelamiento y siempre podr铆a utilizar cartas y art铆culos impresos para mantenerse conectado con el mundo exterior. Al igual que otrxs presxs del sistema penitenciario estadounidense, no ha recibido ninguna visita en persona desde hace m谩s de un a帽o. Actualmente, Marius est谩 realizando cursos por correspondencia para convertirse en asistente legal. La pandemia ha limitado las oportunidades de recaudaci贸n de fondos, y las donaciones pueden ayudar a compensar este cambio.

Al menos seis anarquistas han sido encarcelados mientras el Estado bielorruso sigue reprimiendo el levantamiento de 2020-2021. Entre ellos se encuentran Dmitry Dubovsky, Igor Olinevich, Sergei Romanov, Dmitry Rezanovich, Mikola Dziadok y Akihiro Gaevsky-Hanada, muchos de los cuales han sido encarcelados anteriormente.

En Grecia, lxs anarquistas y otras personas participaron en audaces ataques contra objetivos empresariales y estatales en solidaridad con Dimitris Koufontinas, un guerrillero urbano comunista encarcelado que inici贸 una huelga de hambre a principios de este a帽o. Lxs presos anarquistas Giannis Dimitrakis y Nikos Maziotis se pusieron en huelga de hambre en solidaridad con 茅l durante m谩s de un mes para ayudar a generar solidaridad.

M贸nica Caballero y Francisco Solar volvieron a ser detenidos en julio de 2020, esta vez con cargos relacionados con ataques incendiarios contra ministros del gobierno y una empresa inmobiliaria. Ellos, junto con otrxs presxs, iniciaron una huelga de hambre el 22 de marzo de 2021 exigiendo la derogaci贸n de las medidas extremadamente punitivas contra los presos. Tambi茅n exigieron la liberaci贸n del preso aut贸nomo Marcelo Villarroel, as铆 como de todxs lxs presxs mapuches, anarquistas y subversivos.

En Italia, Nicola Gai fue finalmente liberado de la c谩rcel, mientras que Anna Beniamino y Alfredo Cospito han sido condenados a 16 y 20 a帽os, respectivamente, por su presunta participaci贸n en atentados con bomba asociados a la Federaci贸n Anarquista Informal (FAI). En 2020, los presos anarquistas Beppe y Davide Delogu iniciaron una huelga de hambre en respuesta a las medidas punitivas adoptadas contra ellos por los administradores de la prisi贸n, a la que pronto se unieron otros presos anarquistas.

El 11 de junio proviene de un legado de defensa de los animales, la tierra y la naturaleza. Aunque no pretendemos atribuirles nuestro anarquismo, apoyamos a lxs defensores de la tierra y a lxs protectores del agua en sus propios t茅rminos. Red Fawn Fallis, en prisi贸n federal por cargos relacionados con la oposici贸n al oleoducto Dakota Access, fue liberado el a帽o pasado. Rattler, otro preso de No DAPL, fue puesto en libertad a principios de este a帽o. Hasta su reciente puesta en libertad, el protector del agua Steve Mart铆nez se encontraba en prisi贸n federal por negarse a cooperar con un gran jurado. Algunos de los Kings Bay Plowshares se encuentran ahora en celdas de prisi贸n por su testimonio cristiano radical contra los horrores de la guerra nuclear y el omnicidio.

Condenamos las operaciones represivas contra lxs anarquistas en el Reino Unido y las redes mundiales de contrainformaci贸n. El asalto a los servidores de nostate.net por parte del estado holand茅s es un ataque descarado a la comunicaci贸n y la solidaridad internacional. Al igual que con los ataques anteriores a los proyectos de contrainformaci贸n y solidaridad con lxs presxs, las acciones del estado dejan claro que la solidaridad combativa con lxs presxs y la coordinaci贸n del ataque informal son un peligro para el orden. Lxs matones de la polic铆a quieren que nos retraigamos de la solidaridad ante su persecuci贸n, pero nos negamos. Nos solidarizamos plenamente con los que se enfrentan a la represi贸n en el Reino Unido, as铆 como con lxs compa帽eros de 325, Anarchist Black Cross Berlin, Northshore Counter-Info, Montreal Counter-Info y Act for Freedom Now.

Tambi茅n queremos expresar nuestra solidaridad con quienes no se identifican como anarquistas y con quienes participan en las luchas sociales. Vemos la anarqu铆a como una tensi贸n a trav茅s de la cual nos esforzamos en la vida diaria. Esto nos lleva a mirar m谩s all谩 del mundo de las luchas oficiales y de los medios anarquistas, y a encontrar la anarqu铆a y la subversi贸n en todo el mundo m谩s ampliamente.

La gente act煤a an谩rquicamente en todas partes, incluso muchos de loxs que est谩n actualmente encarceladxs. No se trata necesariamente de personas especiales a las que hay que idealizar, sino de revoltosxs en todos los aspectos de la vida. No pretendemos que todo el mundo sea un anarquista en silencio que, cuando se elimine la represi贸n ps铆quica, florezca como tal. La gente puede actuar de una manera que nos parece hermosa en un momento dado, pero al siguiente hace algo con lo que no estamos de acuerdo. Aun as铆, nos solidarizamos con esas personas porque realizan actos de rechazo y revuelta. Vemos la anarqu铆a no como una identidad pura que se fija en personas especiales, sino como un esp铆ritu que surge de la actividad que abre el espacio para la libertad y la comunidad. Como anarquistas, compartimos las alegr铆as y dificultades de la libertad, sus contradicciones y complicaciones. No estamos por encima de lxs dem谩s, puros 谩rbitros de la libertad, sino que somos individuxs capaces de la m谩s cobarde sumisi贸n y de la m谩s audaz rebeld铆a. En lugar de adorar a los que parecen encarnar m谩s nuestros valores, tenderemos al fuego de la anarqu铆a all铆 donde la encontremos.

ABOLICI脫N Y OTRAS PALABRAS ESCURRIDIZAS

A pesar de la generalizaci贸n de la abolici贸n de las prisiones, actualmente hay m谩s de 10 millones de personas encerradas en las mazmorras del mundo, una cifra que aumenta m谩s r谩pido que el incremento de la poblaci贸n. Al mismo tiempo que hemos visto generalizarse la idea de la abolici贸n, tambi茅n la hemos visto mutilada. Si bien esto se ha relacionado en gran medida con la abolici贸n de la polic铆a, las mismas distorsiones deben cuestionarse en el discurso sobre la abolici贸n de las prisiones. La ciudad de Camden, Nueva Jersey, que 芦aboli贸禄 su departamento de polic铆a en 2013, fue promocionada como un ejemplo exitoso que otras ciudades podr铆an seguir para hacer frente a una fuerza policial racista y violenta, pero el departamento de polic铆a de la ciudad fue simplemente reemplazado por uno del condado. Esto no es una abolici贸n. Al igual que la disminuci贸n de la financiaci贸n o la reducci贸n de la polic铆a no es una abolici贸n; al igual que las juntas de revisi贸n civil no han exigido ni exigir谩n responsabilidades a nadie; al igual que menos dinero, menos agentes de polic铆a o comit茅s de supervisi贸n no abolir谩n las prisiones. Sabemos que la polic铆a y las prisiones no pueden ser abolidas de esta sociedad: se necesitan mutuamente. Lxs presxs pol铆ticxs, lxs rebeldes de las prisiones y lxs que se niegan a someterse ser谩n algunxs de lxs 煤ltimxs en recibir los indultos del Estado que se derivan de las reformas. Cuando decimos que queremos la 芦abolici贸n禄, queremos que la polic铆a, las prisiones y la sociedad que las necesita dejen de existir.

QUE COMIENCEN LOS JUEGOS

Nos encontramos en una encrucijada. 驴Dejamos que el anarquismo se convierta en algo plano e incoloro, una nueva palabra para describir un viejo cad谩ver? 驴Nos evaporamos en el vago izquierdismo y su cansado teatro de activismo? 驴Renunciamos a nuestros principios -solidaridad, apoyo mutuo, acci贸n directa, cooperaci贸n- a lxs nuevxs gestores de la revuelta?

驴O nos mantenemos con nuestra propia luz, nuestra propia visi贸n, nuestro propio proyecto? El 11 de junio sigue siendo una luz en la oscuridad: para nuestrxs compa帽erxs en prisi贸n, pero tambi茅n para nosotrxs. Nuestro trabajo renueva nuestra fidelidad a la libertad y a la vida en com煤n. Nos afirma, en nuestra duda y confusi贸n, que la anarqu铆a vive en nosotrxs d铆a a d铆a y nos conecta con una rica y vibrante historia de revueltas de esp铆ritu libre. Afirmar que la anarqu铆a ser谩 combativa o estar谩 muerta. La solidaridad con lxs presxs anarquistas no es, para nosotrxs, un esfuerzo sin humor, una rutina infectada por el deber. Es un juego generativo y la base de una comunidad libre. 驴Te unes a nosotrxs?