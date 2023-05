–

De parte de Anarquia.info May 12, 2023 396 puntos de vista

CONTRA EL OLVIDO, CONTRA LA DESESPERACIÓN: UN LLAMADO PARA EL 11 DE JUNIO.

Otro año pasa, y otro 11 de junio está sobre nosotros. Una vez más estamos apreciando todo lo que se ha desarrollado en la lucha anarquista durante este período, tanto los triunfos como las dificultades, fuera de los muros de la prisión, como dentro de esta. Estamos apreciando la belleza de luchar, y la fuerza que puede ser fomentada cuando nos negamos a sucumbir tanto al olvido, como a la desesperación.

Contra el olvido: nos negamos a que el Estado haga desaparecer a los rebeldes, a borrar sus palabras dulces o agudas de nuestros debates, o a eliminar u ofuscar sus contribuciones a nuestras luchas. Por el contrario, los recordamos. Sus acciones, sus palabras, sus risas, su potencial y su humanidad. Podemos hacer de conducto entre ellos a través de los muros de la prisión y entre generaciones. Podemos mantenerlos involucrados a medida que nuestras luchas cambian, y podemos mantenerlos conectados con el mundo exterior, y también el exterior conectado a ellos.

Contra la desesperación: frente al poder del Estado, puede parecer que no hay nada que hacer. La desesperación es un espacio muy particular. La desesperación no es desesperanza, ya que la desesperanza puede ser una evaluación justa de las circunstancias. Uno puede ver y reconocer la desesperanza con un corazón lleno y un espíritu fuerte. Pero la desesperación, destruye el valor. Qué es la desesperación, sino valorar el conocimiento del sufrimiento sin actuar contra él. Nos negamos a revolcarnos indefinidamente en el reino de la desesperación. Nos negamos a que la desesperación destruya nuestro valor.

En su lugar, nos ofreceremos esperanza unos a otros. No una esperanza ingenua o equivocada que ofrezca falsas soluciones. Sino, por el contrario, una creencia apasionada en nuestras capacidades como individuos, y capacidades juntos, para seguir adelante. Podemos aprender de personas, como los presos, que se enfrentan aislados a todo el poder del Estado y mantienen sus principios, su humor, su valentía y su determinación. Actuaremos no sólo basándonos en lo que es posible o «estratégico», sino en lo que sabemos que tiene valor y significado, tanto por cuidado y amor hacia los demás como en una actuación por nosotros mismos, nuestra propia vitalidad y espíritu. Los compañeros encarcelados son a menudo un ejemplo increíble de perseverancia frente a la desesperanza. De salir del otro lado con la feroz actividad de no tener nada que perder y nada peor que temer.

ACTUALIZACIÓN DE LXS PRISIONERXS.

En los últimos nueve años, desde que se dio a conocer a sus amigos, familiares y simpatizantes como hombre trans, Marius Mason ha abogado por sí mismo en la Oficina de Prisiones para cambiar su nombre legal, tener acceso a hormonas y ser trasladado a un centro para hombres, allanando el camino para que otros hagan lo mismo. Él inició el Día de Acción y Solidaridad con lxs Presxs Transexuales. En su mensaje para el Día a principios de este año dice: «Estamos más cerca que nunca de ese objetivo, como presxs trans». Este año, el Consejo Ejecutivo Transgénero comenzó a reunirse de nuevo para tomar decisiones sobre la transición en la Oficina Federal de Prisiones. A varixs presxs, tanto hombres como mujeres trans, se les comunicó que habían cumplido los requisitos para la transición médica y se les aprobaron las cirugías de afirmación de género. Yo fui unx de estxs pocxs afortunadxs». Vemos lo precarias que son estas victorias cuando están al capricho de nuestrxs enemigxs. Más que nada, queremos que se vaya. Este año nos consuela saber que la mayor parte de la condena de Marius ha quedado atrás; le quedan 8 de los 22 años.

Eric King, que ha sufrido terribles abusos en la prisión federal, saldrá por fin este año. Tras ser absuelto el año pasado de los cargos de agresión a un agente, fue devuelto a una prisión de máxima seguridad donde su acceso al teléfono y a las comunicaciones, el tiempo fuera de sus celdas e incluso las visitas legales están extremadamente restringidas. Recientemente, él y su equipo presentaron una demanda contra la prisión. Mientras que su fondo de liberación está recibiendo un apoyo significativo, Eric y su familia siguen siendo acosadxs por el BOP, disputando el momento y el lugar de su liberación.

Michael Kimble se ha dedicado a construir el poder colectivo en el DOC de Alabama, apoyando a otrxs presxs queer, participando en la resistencia colectiva y compartiendo la historia radical con lxs demás, todo ello mientras se curaba de múltiples lesiones con una atención médica deficiente. Conoció a alguien especial dentro y se casó el año pasado.

Alfredo Cospito ha seguido luchando contra el Estado desde la cárcel. Desde su condena inicial por herir a un ejecutivo nuclear, y una cadena perpetua adicional por otras acciones anteriores, sigue siendo acosado por su anarquismo irrecductible. El último juicio contra él y otrxs compañerxs comenzó en marzo de este año, muchos meses después de su huelga de hambre contra las condiciones a las que está sometido. El Estado italiano intentó enterrarlo en los calabozos del 41 bis, tiránicamente aislados, el año pasado, y él comenzó la huelga contra esta «no vida» el pasado octubre. Su salud se deteriora rápidamente, y no estamos seguros de que sobreviva mucho más tiempo, pero sigue siendo un iconoclasta irreductible que inspira innumerables acciones en todo el mundo.

Anna Beniamino, querida compañera de Alfredo y coacusada durante el juicio de Scripta Manent, también participó en una huelga de hambre en solidaridad con él desde su lugar de encarcelamiento, pero más tarde se retiró para recentrar la lucha de Alfredo.

Dan Baker, a punto de cumplir su condena de tres años y medio, se enfrenta a una avalancha de acoso y abusos. Sus libros y objetos personales han sido confiscados, y su correo electrónico y comunicaciones telefónicas severamente restringidas, incluyendo su capacidad para comunicarse con su abogado, ya que el personal penitenciario está haciendo todo lo posible para castigar a Dan por sus creencias. Dan ha sufrido agresiones físicas, la denegación de servicios sanitarios, incluida la restricción de su acceso a la medicación para el asma y al tratamiento de un tumor, todo ello como represalia que pretende poner en peligro tanto su fecha de puesta en libertad como sus opciones de alojamiento tras la liberación.

LEGADOS DE RESISTENCIA Y RESILIENCIA

La historia del 11 de junio está profundamente ligada a las acciones emprendidas en defensa de la tierra. Empezando por lxs antiguxs presxs del Terror Verde (Green Scare), continúa con Marius, a quien aún le quedan 8 años de condena. A pesar de la severa criminalización estatal contra la liberación y la defensa de la tierra, estos movimientos y actividades en EEUU no pueden ser reprimidos. Muchas luchas no sólo continúan, sino que se expanden y ganan espacios. Los pueblos indígenas siguen luchando para proteger su tierra de los colonizadores y la extracción en los llamados EE.UU., Canadá, Chile, Francia y México, por nombrar sólo algunos. En los dos últimos años, el movimiento Stop Cop City de Atlanta está demostrando cómo ni siquiera la amenaza (y en el caso de Marius, la realidad) de pasar décadas en la cárcel consigue asustarnos y llevarnos a la pasividad. Cada vez son más las personas que se enfrentan a la posibilidad de ser acusadas de terrorismo, ellas mismas o sus amigxs, y a la amenaza de ser encerradas durante décadas.

Marius es un gran ejemplo de alguien que se ha enfrentado antes a este nivel de represión, y lo ha hecho con dignidad, fuerza y cariño. La continuidad de su apoyo durante los últimos 15 años es una demostración y una práctica de cómo puede ser el apoyo a lxs presxs de larga condena. Es de esperar que el rechazo a su abandono por parte de sus afinidades y compañerxs dé fuerzas a lxs defensores de los bosques y a lxs rebeldes para hacer frente a las amenazas del Estado. En otros casos del Terror Verde se han impugnado con éxito mejoras o largas condenas, a pesar del alarmismo del Estado. Tanto si se mantienen los cargos como si no, podemos intentar construir un legado de conexión y apoyo a quienes actúan.

Mientras el Estado sigue arremetiendo contra las mujeres, las personas queer y trans, elaborando nuevas leyes para vigilar nuestra salud y bienestar, ya sea despojándonos del acceso al aborto o regulando nuestro acceso a hormonas, cirugías y cuidados de reafirmación de género que salvan vidas, se nos recuerda que todo lo que el Estado nos concede puede ser fácilmente despojado, y que nuestras luchas están profundamente interconectadas, y siempre deben seguir estándolo.

Los espectáculos de drags se han convertido en el último terreno para la confrontación violenta, ya que nos «atrevemos» a reunirnos. Lxs transfóbicxs siguen ocupando un espacio en las charlas universitarias, en la televisión y paseando por la calle. Las clínicas abortistas están viendo más oposición sobre el terreno tras la derogación de Roe contra Wade. Pero aunque surja una oposición más poderosa y visible, también lo hace nuestra capacidad de actuar. Los espacios queer se niegan a cancelar actos y, en su lugar, practican y ponen en práctica visiones de autodefensa proactiva. Acciones clandestinas en la llamada América del Norte han tenido como objetivo falsas clínicas abortistas, así como iglesias que vomitan retórica pro-vida y homofóbica. «Jane’s Revenge», un guiño a la red clandestina de proveedores de abortos en Chicago en los años 70, es un recordatorio de que no debemos quedarnos de brazos cruzados mientras nos despojan de recursos que salvan vidas y de nuestra humanidad. Por aterradores que sean estos tiempos, es importante recordar que no tenemos por qué rendirnos.

Lo que parece un retroceso en el progreso también puede verse de otra manera: como el levantamiento de la fachada y la continuación de la revelación del proyecto violento que es el Estado. Los legados de grupos informales como Bash Back y, por supuesto, de personas queer a título individual (como Michael Kimble, encarcelado por defenderse de un homófobo racista violento) nos recuerdan que la queer y la transfobia están integradas en el propio marco del Estado, y que siempre será vital dar prioridad a los legados de autonomía, autodefensa y supervivencia al margen de los recursos existentes. Podemos dejar de agitar los puños ante el poder, esperando que atienda nuestras demandas. El poder nunca cede ante las demandas. Lo que podemos hacer es seguir perfeccionando las herramientas para protegernos; ya sea perfeccionando nuestra capacidad para luchar y mantenernos firmes, adquirir destreza en la atención sanitaria fuera de la infraestructura estatal y profundizar en otros medios para permanecer anónimos, hábiles y tan libres como sea posible, así como ejercer nuestra capacidad de actuar.

A pesar del terror de la cárcel, Michael Kimble sigue abogando por su propia liberación, ha encontrado el amor y una red de queers dentro de los muros de la prisión con los que estar al lado. Jennifer Rose ha luchado por sí misma contra las administraciones penitenciarias, ha participado en la resistencia colectiva y ha escrito y contribuido a la defensa de los queer. Marius ha luchado dentro de la cárcel por acceder a recursos que afirmen su género, incluido el traslado a un centro para hombres. Debemos celebrar sus triunfos, que tanto le ha costado conseguir, pero también recordar que la mayoría de los presos trans no tienen acceso a estos recursos. Merece la pena celebrar las victorias, pero también es importante recordar que los cambios en nuestra sociedad en general repercuten en lxs presxs. Los cambios en el mundo «libre» que limitan nuestro acceso a las hormonas que salvan vidas, a los espacios queer, a los cambios de nombre, etc., afectarán sin duda a lxs presxs más gravemente.

Mientras el Estado sigue usurpando nuestra autonomía y las políticas violentas siguen siendo habituales, debemos aceptar la realidad de que lo único que tenemos para protegernos somos nosotrxs mismxs. El Estado, su policía y sus prisiones siempre impondrán fronteras de raza, género y clase. Entendemos que la violencia contra las personas queer sigue siendo una realidad cotidiana para muchxs, más aún cuando se cruza con la negritud, el racismo, la xenofobia y la pobreza; y como anarquistas, nunca nos interesa la libertad para algunxs; se trata de la libertad para todxs nosotrxs. Siempre habrá riesgos, y la desafortunada realidad de este mundo es que vivir abiertamente como nosotrxs mismxs puede acarrear la vigilancia policial, la cárcel o la muerte. Pero podemos aprender del legado de lxs maricas resistentes y valientes, encarceladxs y libres, a no retroceder ni vivir con miedo o desesperación. Seamos fuertes, fierxs y no estemos dispuestxs a abandonarnos unxs a otrxs.

La gente se ha levantado contra la policía desde que la policía existe. En Estados Unidos y en todo el mundo, la intensidad de la actividad contra la policía fluye y refluye. De nuevo con movimientos y acciones contra la violencia del Estado, contra la policía y contra los asesinatos de negrxs a manos de la policía, vemos el fracaso de las amenazas y encarcelamientos del Estado para apaciguarnos. La siguiente ronda de lucha ya ha comenzado en el momento en que lxs presxs de la última época son liberadxs. Eric King está a punto de terminar su condena de 10 años por acciones realizadas en solidaridad con el levantamiento de Ferguson en 2014. Josh Williams, al que se impuso la condena más larga de todos los detenidos en las protestas de Ferguson, también se acerca al final de su condena. En los dos últimos años hemos asistido a la condena de lxs presxs del levantamiento de George Floyd. Malik Muhammad, condenado a una de las penas más largas a partir de 2020, lleva un par de años cumpliendo una condena de casi 10 años. En todo el mundo vemos a militantes en Francia, Chile, Haití y otros lugares enfrentándose a la policía. En Rusia, vemos a anarquistas atacando no sólo a la policía, sino a la infraestructura militar. Oleadas y oleadas de multitudes e individuxs siguen decidiendo que, a pesar de los riesgos, merece la pena plantar cara a la policía.

PROPAGANDO LA CHISPA

Muchos de nosotrxs sabemos lo que se siente al hundirse en la desesperación. Cuando las pérdidas se acumulan y seguir adelante parece insuperable. Pero una parte integral del espíritu anarquista es enfrentarse a esa desesperación de frente, con la determinación de atravesarla y seguir luchando. Lxs presxs anarquistas son un excelente ejemplo de este espíritu: se han enfrentado al Estado de frente, se han enfrentado a las incertidumbres de un juicio por delitos graves y a la presión del Estado, y han seguido siendo valientes frente a la represión, así como frente a la deshumanización y la violencia diarias que se producen dentro de las cárceles. Sus casos pueden enseñarnos sobre tácticas, enfoques, y el caso contra ellos puede iluminar el arsenal de herramientas utilizadas por el Estado. Lxs presxs rebeldes nos muestran lo que significa vivir con valentía, resistencia y determinación.

El terreno de la lucha es muy distinto al de hace diez años, y nos adaptamos constantemente a un contexto cambiante. Pero nuestras luchas siguen interconectadas y continúan. A veces el impacto de las cosas parece inútil, intangible. Pero la realidad es que la lucha por la libertad se desarrolla constantemente, y aún no está escrita. Las acciones anónimas de todo el mundo nos recuerdan, aquí y ahora, que no estamos solxs en nuestra ira contra este sistema, y que es posible superar el miedo, la ansiedad y la desesperación para seguir luchando. Lxs rebeldes, conocidxs y desconocidxs, ilustran que sí es posible actuar por nuestra libertad, aquí y ahora.

Dos herramientas del sistema penitenciario son el aislamiento y el tiempo. El aislamiento que desgasta el espíritu de lxs encarceladxs y el tiempo que pasa mientras lxs que estamos fuera podemos distraernos con todo lo que capta nuestra atención. Pero podemos negarnos a conceder a estos enfoques el éxito que buscan. Podemos recordar a lxs presxs que no están olvidadxs, que sus contribuciones forman parte de una lucha continua contra la dominación y en busca de la libertad total. Lo que está en juego es muy importante, y querer evitar las atrocidades de la cárcel es muy comprensible. Pero cuando seguimos incluyendo a lxs presxs anarquistas como una parte importante de nuestra lucha, rendimos homenaje a sus contribuciones, y mostramos que no retrocedemos, a pesar de los riesgos.

Permitir que las tácticas de división de la prisión no tengan éxito es una contribución pequeña pero vital para debilitar su totalidad. Cuando mostramos que estar encerrado no hará que alguien caiga en el olvido, demostramos que el horror y la alienación de lxs que se nutre la prisión no tienen por qué arraigar. Por cada cobarde que ha vendido a sus amigxs, amantes, compañerxs y valores por las míseras ofertas de seguridad o comodidad, hay corazones fuertes que se niegan a abandonar sus compromisos frente a la represión. Celebremos sus incorporaciones, su corazón y su espíritu, y sus vidas mientras nos negamos a dejar que se borre nuestra pasión por la libertad.

Estamos aquí porque nos negamos a ser víctimas de la desesperación. Tampoco permitiremos que nuestros amigxs, compañerxs y afinidades desaparezcan en el olvido. Les tendemos la mano como podemos: con cartas y visitas, con dinero en sus libros, gritando sus nombres en las calles y escribiéndolos en las paredes – mientras lxs encarceladxs continúan con sus contribuciones desde el otro lado. Ninguna lucha ni sus encuentros pueden tener lugar sin que otros recuerden a lxs que lucharon y fueron encerradxs – ni a lxs que murieron.

No en vano, llevamos a todxs ellxs en el corazón mientras avanzamos cuidadosamente a través de la oscuridad, continuando nuestra lucha colectiva. Así los mantenemos cerca – nadie olvidadx y ni una fibra de esta sociedad perdonada. Esos intrincados hilos que unen los medios de dominación están a nuestro alcance, y seguimos esforzándonos por cortarlos todos.

No nos basamos en eslóganes vacíos, dejando que la anarquía muera como un aliento superficial exhalado por nuestras tibias bocas. Actuando según nuestros deseos, revigorizamos la sangre vital de nuestra lucha una y otra vez. Así que seguimos soplando fuego sobre las maquinaciones de la civilización, y sobre todxs aquellxs que intentan vigilar nuestra revuelta. Cada vez más aisladxs, con brasas que se extienden iluminando el camino hacia su incierto equilibrio, derrumbaremos los pálidos cadáveres que se erigen como edificios dominantes sobre nosotrxs.

Alfredo nos recuerda que no hay pérdida cuando elegimos cómo vivir, y puede que venzamos a la muerte al ser sembrados de nuevo en la tierra.

En las ruinas del viejo mundo nos reuniremos como enjambres pacientes, encontrando a los que una vez nos fueron arrebatados de pie y orgullosxs a nuestro lado, y empezaremos a mirar hacia el mañana.