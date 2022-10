–

(Por B谩rbara Taboada) Seg煤n el calendario occidental, ma帽ana 12 de octubre, se cumplir谩n 530 a帽os del arribo del primer gran genocida de la historia continental, quien trajo consigo la imposici贸n a sangre de un mundo depredador de nuestros universos. Durante esa jornada celebrada como 鈥淒铆a de la hispanidad鈥 a nivel global y maquillada en Argentina como el 鈥淒铆a del Respeto a la Diversidad Cultural鈥 se har谩n actos folcl贸ricos y demag贸gicos por doquier, cayendo en lugares comunes, con el solo hecho de ubicar la colonialidad como evento superado y hablar ahora de pluriculturalidad, igualdad e integracionismo; mientras se omite que d铆as atr谩s, un comando de fuerzas unificadas desaloj贸 a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, tomando a 7 mujeres como cautivas, mientras las reprim铆an sin importarles que las lamngen ten铆an a sus ni帽xs y bebes en brazos.

El tiempo para occidente es lineal, es un vector que avanza hacia una sola direcci贸n sin retorno ni memoria. Pero para nosotrxs, el gran c煤mulo de naciones preexistentes a la creaci贸n e imposici贸n de Am茅rica, el tiempo es c铆clico y vemos repetir la historia constantemente.

Comprendemos el 11 de octubre como el 煤ltimo d铆a de libertad de los pueblos, y en este d铆a no solemos dar lugar a representaciones ni palabras ajenas. En este d铆a desde hace mucho tiempo, aunamos voces que permitan reconstruirnos, reconocernos, pensarnos y hacer saber que estamos vivos, resistiendo con la fuerza de todos los que antes estuvieron y ahora nos sostienen en cada mapu (espacios materiales e inmateriales); debemos mirarnos, honrar y recordar que somos los sue帽os de nuestrxs ancestrxs, y por eso caminar con orgullo y digna memoria presente.

1492 CRIST脫BAL COL脫N EL GRAN ESCLAVISTA PROXENETA:

Col贸n supervis贸 la venta y entrega de ni帽as originarias. Organiz贸 la esclavitud sexual. Las mas deseadas por sus hombres, las mas buscadas ten铆an entre 9 y 10 a帽os de vida.

En el a帽o 1500, Col贸n as铆 lo relat贸:

鈥淐ien castillos son tan f谩ciles de conseguir para una mujer como para una granja, y esto es muy general y hay muchos traficantes que buscan ni帽as; las de nueve a diez a帽os est谩n ahora en demanda.鈥

Con absoluta perversidad y deshumanizaci贸n, esclaviz贸 a los nativos al trabajo forzado, a usarlos hasta que murieron de agotamiento.

Se relata que sino entregaban toda la cuota de polvo de oro, que les solicitaba antes de la fecha l铆mite que 茅l pon铆a, los soldados cortaban las manos de los esclavizados, y se las ataban al cuello para dejar un mensaje de escarmiento al resto de los hombres, mujeres y ni帽xs que manten铆a cautivxs para el mismo fin.

La crueldad era tal, que los nativos optaban por suicidarse en masa.

El suicidio estaba prohibido, porque se asume que el esclavo no es due帽o de su cuerpo. Si un nativo se resistiera a la esclavitud, le cortar铆a la nariz o una oreja.

Si los esclavos trataban de escapar, Col贸n los quemaba vivos.

En su segundo viaje a la Am茅rica Impuesta, Col贸n dispuso de perros de ataque.

Los utilizaba para cazar 鈥渁 sus esclavos鈥, los perros arrancaban los brazos y las piernas, mientras los nativos, a煤n vivos, gritaban con desesperaci贸n.

Si los espa帽oles carec铆an de carne para alimentar a los perros, utilizaban a los beb茅s como alimento.

*Am茅rica fue creada como territorio de saqueo, y todo lo que aqu铆 existi贸 y existe, a煤n es tomado como materia prima de explotaci贸n y servidumbre.

Occidente sostuvo este sistema perverso de disvalores, lo dispers贸 en cada Estado-Naci贸n surgente y ahora lo renueva en planes plurales para la nueva 鈥渟alvaci贸n planetaria sustentable y eugen茅sica; ya que siempre el modelo educativo/inmoral y perverso ha sabido conservar su l贸gica en base al enga帽o y al cinismo.

鈥LLEV脡MOSLES DONDE NO OIGAN JAM脕S EL NOMBRE DE SUS PADRES; DONDE NO PUEDAN DESPERTARSE LOS INSTINTOS QUE CORREN EN SU SANGRE鈥 : 鈥淣OTICIAS DE REPARTO DE INDIOS鈥

鈥 Se colocaron鈥 : 鈥淟lego el jueves 煤ltimo la nueva remesa de ind铆genas que hab铆amos anunciado. Constaba de noventa y tantos individuos; entre los cuales hab铆a 35 indios de lanza, siendo el resto mujeres de 16 a帽os arriba y uno que otro ni帽o de pechos.

El sitio donde se los aloj贸 bien pronto fue invadido por numerosas se帽oras y caballeros que iban a pedir chinas y chinitos para su servicio, y en unas cuantas horas pudo distribuirse convenientemente toda la chusma. No fue posible atender la totalidad de las solicitudes, por lo reducido de la cifra, de manera que quedaron m谩s de 300 peticiones sin proveer . Procurose, en todos los casos, que madres e hijos se colocaran en un mismo domicilio.

Tal ha sido la gran afluencia de pedidos, que creemos no equivocarnos al asegurar hubieran tenido provechoso acomodo mil indiecitos de uno y otro sexo, siempre que su edad fluctuase entre 6 y 12 a帽os, que son los m谩s preferidos. Los 35 indios de lanza est谩n destinados a la escuadra de la Rep煤blica鈥. (Diario El Constitucional, 22 de noviembre de 1879)

鈥淚nd铆genas鈥: 200 indios de chusma ha tra铆do el Coronel Ortega 谩 esta, por pedidos anticipados de numerosas familias (鈥) Se hallan actualmente en S. Vicente, finca del Sr. Bermejo (鈥) Si hasta hoy no mandan las familias por los ni帽os o indias que fueron pedidos, sabemos que el Coronel los va 谩 dar 谩 las familias que los soliciten ma帽ana

(Diario El Constitucional, 11 de Septiembre de 1879.)

鈥淟a Guerra a los indios鈥 : 鈥Llevar la guerra de exterminio sin tomar prisionero al grande que ha de buscar otra vez la pampa o la espesura de las selvas para robar y asesinar, sin perdonar al que, peque帽o todav铆a, tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Y a los que a煤n no han saboreado el desenfreno separ茅mosles de los miembros de su familia, hag谩mosles otra naturaleza, si as铆 puede decirse, llev茅mosles donde no oigan jam谩s el nombre de sus padres; donde no puedan despertarse los instintos que corren en su sangre鈥

(diario El Nacional, 10 de octubre de 1862)

*Nuestra identidad fue arrebata como pol铆tica de Estado, con la necesaria complicidad de la Iglesia Cat贸lica, por el inter茅s econ贸mico de empresas extranjeras. Actualmente el pasado se hace presente y a nuestra gente la siguen cazando y repartiendo con el fin de desmembrarnos.

5 SIGLOS X 365 D脥AS AL A脩O

En la actualidad en el aire, en lo cotidiano, en las escuelas, en los trabajos, en la TV, donde sea: 驴Y vos si dec铆s que sos mapuche, por qu茅 no ten茅s apellido mapuche?

鈥淓sos no son mapuche, son truchos鈥濃 鈥溌縉o ves los apellidos que tienen?, est谩n bancados por este gobierno鈥︹, 鈥淓st谩n bancados por los ingleses鈥 鈥 鈥淓st谩n bancados por los terroristas isl谩micos鈥︹

鈥溌縈achi, que es eso?, 驴desde cuando existe eso? Que se vuelvan a Chile.鈥

鈥淓se que se dice machi, curandero, no parece indio鈥iene la piel mas blanca, no? 鈥︹

鈥淎hora salen a decir que son machi para que les den tierras, son unos negros comunes 茅stos, que no quieren laburar鈥,鈥 Los mapuche son chilenos y ladrones鈥.

鈥淓stos indios est谩n acostumbrados a prender fuego el bosque, es una ceremonia que tienen, rinden culto a sus dioses, no s茅 que tienen en la cabeza, creen que pueden hacer lo que quieren en este pa铆s 鈥︹

鈥淨uieren vivir como en las 茅pocas de las cavernas, no saben cuidar nada, no aspiran a vivir mejor, no permiten la civilizaci贸n鈥︹.

鈥 Son mapuches pero usan camionetas, despu茅s dicen que no quieren el progreso鈥.

鈥淪UPERALO, NO SE PUEDE VOLVER AL PASADO鈥.

鈥淣o hab铆a mapuche en la Patagonia, estaban los tehuelches, que son NUESTROS INDIOS ARGENTINOS, y se unieron al ejercito鈥, 鈥 los tehuelches eran distintos, guardaban buena convivencia con los galeses鈥, 鈥渆sta Argentina fue creada con mucho sacrificio y amor鈥.

鈥淪i no fuera por nuestros abuelos que vinieron en los barcos, ac谩 seguir铆an haciendo fuego con palitos: desagradecidos!鈥

鈥淗ay que entender a Col贸n, eran otros tiempos鈥︹, 鈥淗ay que entender a Roca, eran otros tiempos鈥︹, 鈥淗ay que entender a Per贸n, eran otro tiempo鈥︹

鈥淪olo el gobierno de Per贸n les dio un lugar a ustedes鈥 y ahora as铆 le pagan? Deber铆an de acompa帽ar a este proyecto nacional y popular, porque somos todos laburantes y parte de la Patria Grande: dejen de hacerle el juego a la derecha!鈥

鈥淎 tu mam谩 mi familia le dio trabajo a cambio de casa y comida; pero a ustedes las trat谩bamos como parte de la familia. Siempre les damos todo lo que nos sobra鈥.

鈥溌縔 vos de d贸nde saliste, qui茅n te dijo que eras mapuche? Porque yo conozco a tus primos y no lo son鈥, 鈥 si tu mam谩 es argentina, entonces vos tambi茅n lo sos; ten茅s que entender que ustedes son descendientes. Tu abuelo era, pero vos no鈥.

鈥溌縎os mapuche pero no hablas tu dialecto, que raro no?鈥. 鈥淨ui茅n te crees que sos vos para defender tu cultura as铆, de qu茅 la defend茅s?. Hay otros que son mas amables y comparten, porque somos todos hijos de la pacha 鈥.

鈥溌緾贸mo puede ser que seas mapuche si naciste en la ciudad? Mapuche son los del campo鈥 que viven en chozas, no como vos que ten茅s celular y agua caliente para ba帽arte.鈥 ,鈥渧os no tendr铆as que cobrar tan caro por tu trabajo鈥, 鈥渧os tendr铆as que aceptar todo con trueque鈥, 鈥渃omo mapuche, vos no tendr铆as que cobrar tu trabajo鈥.

鈥淪i ten茅s estudio no sos mapuche, porque el mapuche es de campo鈥, 鈥 hay profesionales mapuche?鈥, 鈥渟i no ten茅s estudio no hables, no ten茅s autoridad鈥.

鈥淪os demasiado soberbia vos, deber铆as ser mas calladita, mas humilde; porque as铆 no te haces querer鈥. 鈥淣adie te discrimina, sos vos que siempre estas a la defensiva鈥, 鈥 Hay! es un modo de decir, no es para que te ofendas鈥, 鈥渃on ustedes no se puede hacer nada, porque son cerrados鈥, 鈥渟os racista鈥, 鈥渟os de derecha鈥, 鈥渟os marxista鈥, 鈥渄eber铆as formar un partido pol铆tico鈥 鈥, 鈥渄eber铆as de estar a favor de la pluriculturalidad porque a nosotros nos parece bien鈥.

鈥淒eber铆as de decir las cosas, pero de otro modo mas lindo鈥.

鈥淟o que pasa es que vos cargas la violencia en la sangre鈥, 鈥測o no tengo la culpa de que hayan violado a tu abuela鈥, 鈥渄eber铆as ser feminista porque sos mujer y reci茅n ah铆 fijarte de aportar.. porque el patriarcado es todo鈥.

鈥淪i ten茅s ojos celestes no puede ser que seas ind铆gena, vos sos cruza, ya no sos鈥, 鈥渟i ten茅s rulos no puede ser que seas ind铆gena, sos mestizo鈥.

驴Sos indio y cobras planes del Estado? Ya veo tu autonom铆a! ,驴sos Indio y prefer铆s no cobrar planes del estado? Entonces no te quejes, no te dejas ayudar!鈥.

鈥淪i sos mapuche entonces no uses DNI, ni camines por la vereda, porque el asfalto lo pusimos nosotros鈥.

鈥淣o quieren vacunar a sus hijos porque son ignorantes, el m茅dico estudi贸, pero 茅stos son brutos y desconfiados, creen en los yuyos鈥, 鈥渟on piojosos y sucios, se deben limpiar el c鈥 con barro, no conocen el papel higi茅nico ni el jab贸n鈥.

鈥淵o soy su maestra y ustedes est谩n ac谩 para aprender, para no ser brutos e ignorantes como sus padres, para que puedan ir a la ciudad, vean un avi贸n y no piensen que es un p谩jaro gigante!鈥. 鈥淭engo derecho a pegarte porque no aprendes!鈥. 鈥淣o griten, ustedes son una raza inferior, no les da la cabeza, no s茅 para que vienen鈥.

鈥淨uiero verte cantar el himno, porque te hago repetir 驴me escuchaste?, a la bandera se la respeta!鈥. 鈥淒ejen de comportarse como indios鈥, 鈥渟on animales ustedes鈥.

鈥淪i no crees en Dios, te vas a ir al infierno y tu mam谩 se va a morir鈥. 鈥淒ios te observa y sabe lo que pens谩s y haces, no perdona a pecadores ni salvajes鈥.

鈥淗abl谩 fuerte, contest谩 lo que se te pregunta! 驴o te pego otra cachetada!鈥.

鈥淣o le digas a nadie lo que me hiciste hacerte鈥, 鈥渘adie te va a creer, si ustedes son todas putas鈥. 鈥淟es gusta provocar desde chiquitas, se hacen las sumisas鈥.

鈥淯stedes est谩n acostumbradas a parir y regalar a sus hijos, no s茅 para qu茅 los tienen, si ni de comer les pueden dar鈥.

鈥淯stedes parece que son mas fuertes, no sienten el dolor, son como animales鈥.

鈥淗ay que matarlos desde chiquitos鈥.

鈥淪i no te gusta Argentina andate! Negra de mierda te vamos a hacer mierda鈥.

EN ESTOS D脥AS, MIENTRAS LAS LAMNGEN EST脕N EN HUELGA DE HAMBRE EXIGIENDO POR SU LEG脥TIMA LIBERTAD鈥

鈥淧or fin quitaron a esos terroristas de Mascardi. Mir谩 a esas minas como paren hijos para despu茅s usarlos de escudo, esta bien que se las lleven, as铆 los dem谩s aprenden y se dejan de joder.

驴Qu茅 derechos humanos piden, si 茅stos no son personas!?Que vayan en cana y esperemos que la polic铆a le quiten a esos chicos, porque no pueden crecer con tanta violencia. Los tienen que poner en un reformatorio y darles educaci贸n, sino despu茅s salen car铆simos y los pagamos nosotros.鈥

*En 530 a帽os la l贸gica de exterminio y saqueo de tierras para empresas for谩neas sigue intacta.

En 530 a帽os los discursos de los organismos internacionales contin煤an siendo aceptados como verdad incuestionable.

La gran guerra en este continente, se instala en 1492 y se perpet煤a hasta la actualidad.

Como en 1492, como en 1880, el saqueo, el genocidio y el despojo contin煤an; pero a diferencia de aquellos tiempos, el objetivo actual ya no es el de forjar Estados-Naciones monoculturales y contar con la mano de obra barata/esclava ind铆gena.

A la elite econ贸mica global ya no le sirven estas estructuras, hoy d铆a act煤an de forma directa, licuando estos Estados y tomando posici贸n desde sus multinacionales, ONGs, Organismos internacionales y fil谩ntropos.

En 2015, los pa铆ses coincidieron en la necesidad de un financiamiento integral para al desarrollo. Ellos adoptaron una nueva agenda para el desarrollo sostenible y lograron un nuevo acuerdo mundial sobre cambio clim谩tico: AGENDA 2030.

Esta es una agenda de control, hipervigilancia, aniquilaci贸n de las soberan铆as e imposici贸n de nuevas tecnolog铆as que atentan contra nuestra salud y vida natural.

La igualdad, sustentabilidad e integraci贸n que promueven ser谩 ante la dictadura global, que propone seamos todos serviles.

EN 2015 SE FIRMARON LAS NUEVAS IMPOSICIONES SOBRE NUESTROS TERRITORIOS鈥 NO HUBO CONSULTA PREVIA ALGUNA

Buscan la integraci贸n ind铆gena a sus corruptos sistemas pol铆ticos y econ贸micos, porque requieren de la posesi贸n total de los territorios. Necesitan hablar de 鈥漵ustentabilidad鈥, 鈥渆nerg铆as verdes鈥 , 鈥減rotecci贸n ambiental鈥 e 鈥渋ntegraci贸n pluricultural ; mientras nos conducen al transhumanismo, a la IV revoluci贸n digital/tecnol贸gica, que construye un mundo dictatorial de control centralizado.

La ONU, La OMS, El Foro econ贸mico de Davos, el Banco Mundial, el Vaticano, las empresas convertidas en Estados buscan tomar decisiones sobre nuestro cuerpo/territorio convirti茅ndonos en zona de sacrificio, argumentando que est谩n mas capacitados que nosotros mismo para tomar decisiones.

POR ESTO Y EN ESPECIAL APOYO A LA WINKUL ESTE 11 DE OCTUBRE CONVOCAMOS: LLAMADO A LOS MELI WITRAN MAPU

WALLMAPU DE P脥E !!!

Ante la flagrante violaci贸n de los derechos de nuestros ni帽os y mujeres Mapuche por parte del falso Estado racista argentino quien movilizo a casi 300 efectivos represivos para arrestar a un pu帽ado de madres y sus hijos en el Lof Lafken Winkul Mapu en Lago Mascardi, hacemos un llamado para concentrar fuerzas y coordinar en un solo acto este Martes 11 de Octubre conmemoraci贸n del 煤ltimo d铆a de libertad, hacer presente todo nuestro repudio a este genocidio silencioso que afecta a nuestra heroica Naci贸n Mapuche a ambos lados de la cordillera. El Wallmapu se encuentra acosado por tropas de invasi贸n amenazando el libre transito de nuestra gente en nuestros territorios en resistencia. No debemos permitir que estos ej茅rcitos combinados chileno-argentinos sigan actuando con total impunidad, sabemos que el objetivo son los 鈥渞ecursos鈥 que aun no han podido extraer por nuestra presencia, pero tambi茅n sabemos que el motor de esta avanzada militar, esta mas all谩 de sus banderitas nacionales que gustan ondear en sus fiestas patrias, sino en los verdaderos due帽os de estos estados t铆teres.

Es URGENTE responder como NACI脫N MILENARIA ante esta burda campa帽a del terror.

Libertad a la machi Betiana Colhuan

Libertad a Mujeres y ni帽os del Lof Lafken Winkul Mapu

Libertad al machi Celestino Cordova

Basta de Estado de excepci贸n en Ngulumapu

Libertad a todxs los Presxs Pol铆ticxs Mapuche

Tierra, Territorio y AUTODETERMINACION

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.

