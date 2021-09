–

A veinte a帽os de la tragedia del 11S los distintos informes oficiales sobre el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York suscitan un fundado escepticismo. Presionado por las protestas de familiares de las v铆ctimas, m煤ltiples organizaciones sociales y varias redes de cient铆ficos estadounidenses (ingenieros, arquitectos, f铆sicos, etc茅tera) Joe Biden emiti贸 un decreto por el cual ordena desclasificar los documentos y las evidencias en poder del Departamento de Justicia en un plazo m谩ximo de seis meses. Quienes esto exigen est谩n convencidos de que el Informe final de la 鈥淐omisi贸n Nacional sobre los ataques terroristas contra EEUU鈥 oculta mucho m谩s de lo que muestra.

Por ejemplo, 驴c贸mo entender qu茅 la fuerza a茅rea estadounidense, que en los meses anteriores al 11-S hab铆a realizado 67 intercepciones exitosas de vuelos errantes, permitiese que ese d铆a los cuatro aviones utilizados por los terroristas pudieran desviarse de su itinerario sin que ninguno fuera interceptado, a煤n despu茅s de conocido lo ocurrido en las Torres Gemelas? El que impact贸 en el Pent谩gono se mantuvo fuera de su ruta durante 40 minutos sin ser molestado por ning煤n caza norteamericano, una de cuyas bases, la Andrews, est谩 localizada a pocos minutos del Pent谩gono.

Tampoco se examina en el Informe la sospecha de la temprana muerte de Bin Laden pocos a帽os despu茅s del atentado. Este padec铆a de graves problemas renales y por ser diab茅tico era insulino-dependiente, lo que lo obligaba a ser dializado regularmente, cosa harto improbable 鈥損or no decir imposible- estando oculto en las agrestes cuevas de Afganist谩n. Supongamos que pudo lograrlo por unos a帽os, pero en una entrevista concedida a la BBC la ex Primera Ministra de Pakist谩n, Benazir Bhutto (2 de noviembre del 2007), dijo que Osama Bin Laden fue ultimado despu茅s del 11S. No deja de ser una l煤gubre coincidencia que aqu茅lla fuera a su vez asesinada poco despu茅s de hacer esta revelaci贸n (el 27 de diciembre), y que el video de la entrevista fuese luego censurado por la BBC.

Suspicacia

驴C贸mo explicar el estruendoso silencio del Informe sobre la suerte corrida por la Torre 7 del complejo del World Trade Center, que misteriosamente se desplom贸 a las 16.56 del mismo 11S y sin que hubiera sido impactada por un avi贸n. Ese edificio albergaba, entre otras agencias del gobierno federal, oficinas del Servicio Secreto de la Casa Blanca, de la CIA, del IRS (la agencia impositiva del gobierno federal) y la unidad de lucha contra el terrorismo de la ciudad de Nueva York. La forma como se derrumb贸 esa torre de 47 pisos se ajusta n铆tidamente al modelo de la 鈥渄emolici贸n controlada鈥 que se usa para derribar edificios sin que afecten a otras construcciones, lo que supone la detonaci贸n de poderosas cargas explosivas estrat茅gicamente instaladas en los cimientos del edificio que lo tumban en 鈥渃a铆da libre鈥. Y que BBC, CNN y FOX informaron quela Torre 7 se hab铆a derrumbado 20 minutos antes de que sucediera, https://lahaine.org/eE5D]

Testigos presenciales entrevistados en el documental 鈥淧unto de Inflexi贸n鈥, de la plataforma Netflix, aseguran haber escuchado una tremenda explosi贸n segundos antes del derrumbe de las Torres 1 y 2, algo completamente incoherente con las explicaciones oficiales que insisten en que fueron los aviones quienes ocasionaron la ca铆da de las mismas. Adem谩s, 驴c贸mo explicar la ca铆da de la Torre 7 -separada de la 1 por la Vesey Street y la enorme Torre 6- y sin que esta 煤ltima hubiera sufrido da帽o alguno, o que tampoco se derrumbara la Torre 4, casi pegada a la Torre 2?

Estas son algunas de las incoherencias que explican la incredulidad de amplios sectores de la sociedad norteamericana sobre lo que realmente ocurri贸 el 11-S. Suspicacia que se monta sobre las reiteradas mentiras de la Casa Blanca. El famoso Informe de la Comisi贸n Warren de 1964 que 鈥渃ertific贸鈥 que a John F. Kennedy lo asesin贸 un lobo solitario, Lee Harvey Oswald, ha sido despedazado por los cr铆ticos y considerado una burla al pueblo de los EEUU.

Hay muchos otros antecedentes que ser铆a largo enumerar aqu铆: el 鈥渟orpresivo e inesperado鈥 ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, no fue ni lo uno ni lo otro porque los servicios de inteligencia de EEUU sab铆an de la partida de la flota imperial japonesa hacia el Pac铆fico Oriental y cuyo 煤nico objetivo militar era aquel apostadero de la Flota del Pac铆fico de EEUU. Pero la indignada reacci贸n de la opini贸n p煤blica ante el ataque japon茅s le permiti贸 a Roosevelt contar con el consenso popular para entrar a la Segunda Guerra Mundial, a costa de varios miles de muertes.

Bin Laden

Incredulidad que se potencia ante la famosa cacer铆a y muerte de Osama Bin Laden en Abbotabad, Pakist谩n, casualmente pocos meses antes de cumplirse los diez a帽os de los atentados a las Torres. 驴C贸mo es posible que el hombre m谩s buscado del mundo estuviera en una conspicua construcci贸n en esa ciudad, muy cerca de un cuartel militar, sin un numeroso grupo armado de militantes que lo defendiera, que nadie saliera de la casa cuando uno de los helic贸pteros que transportaba a los Seals de la Marina se desplomara e incendiara sobre la medianera de la casa, o que estuviera desarmado cuando lo enfrent贸 su captor y no utilizara a una mujer que hab铆a en la casa como escudo humano?

驴Era o no Bin Laden? Jam谩s lo sabremos porque hasta hoy el gobierno de EEUU no aport贸 una sola prueba que permitiera identificar al occiso y para colmo lo arroj贸 al fondo del mar (supuestamente). En el ya referido documental uno de los testigos afirma que se 鈥渓o reconoci贸鈥 por sus orejas, m茅todo harto incierto y poco usual de identificaci贸n de personas. Pero, claro, para Washington mantener durante diez a帽os la ficci贸n de 鈥渦n asesino suelto鈥 era un brillante pretexto para hacer m谩s digeribles sus planes guerreristas y la enorme expansi贸n del gasto militar.

Y para comenzar una larga guerra en Afganist谩n que ser铆a un preludio a la invasi贸n de Irak para apoderarse de las enormes riquezas petroleras de ese pa铆s. A tal efecto la Casa Blanca, mentirosa en serie si la hay, acus贸 a Saddam Hussein de poseer o de estar desarrollando 鈥渁rmas de destrucci贸n masiva鈥. Esa mentira fue repetida hasta el cansancio por toda la 鈥減rensa seria鈥 de Occidente (en realidad, una corrupta cloaca medi谩tica que manipula inmoralmente la informaci贸n y que dice lo que los amos del mundo le indican). Tiempo despu茅s, el general Colin Powell, ex Secretario de Estado de la Administraci贸n Bush, confesar铆a que se hab铆a basado en informaci贸n falsa cuando afirm贸 ante la opini贸n p煤blica internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU que 鈥渉ab铆a armas de destrucci贸n masiva en Irak鈥.

Lo cierto es que, veinte a帽os despu茅s de los atentados, la transparencia del gobierno de EEUU y su confiabilidad como actor internacional quedaron irreparablemente lesionados. El 11-S desat贸 una org铆a guerrerista sin precedentes desde la 茅poca de la Guerra de Vietnam que reditu贸 fabulosas ganancias al complejo militar-industrial-financiero (recordar que todas esas guerras se financiaron con pr茅stamos -m谩s de ocho billones de d贸lares-, no con alza de impuestos) y aliment贸 la vana ilusi贸n de que 茅ste ser铆a el 鈥渟iglo [norte]americano鈥. Sue帽o convertido en pesadilla con la desastrosa huida de las derrotadas tropas de EEUU cuando Kabul cay贸 en manos del Talib谩n.

