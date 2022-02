–

De parte de SAS Madrid February 22, 2022 38 puntos de vista

Entre marzo y abril finalizan 12.000 contratos a sanitarios. Hace unos d铆as se le preguntaba al consejero de Salud andaluz cu谩ntos contratos iban a ser renovados y ha dado la callada por respuesta. Esto hace pensar que Moreno Bonilla volver谩 a echar a la calle a varios miles de sanitarios m谩s que se unen a los 8.000 sanitarios que ech贸 en octubre. No lo vamos a permitir, se帽or Moreno Bonilla.

Hay un buen n煤mero de jubilaciones que no se han cubierto a d铆a de hoy y hay un gran d茅ficit de profesionales que seg煤n los sindicatos alcanza los 15.000 de todas las categor铆as. Si no se renuevan todos estos 20.000 contratos, la sanidad ir谩 a mucho peor. 隆Sr. Moreno Bonilla, en Andaluc铆a no merecemos una sanidad p煤blica de segunda!

Esta misma semana, el Sindicato M茅dico Andaluz exig铆a a la Consejer铆a de Salud la contrataci贸n de m谩s de 1.000 m茅dicos de Atenci贸n Primaria y 300 pediatras para poder garantizar la atenci贸n sanitaria.

Tambi茅n esta semana el Sindicato de Enfermer铆a denunciaba que la sanidad p煤blica andaluza ten铆a 10 veces menos fisioterapeutas de los que recomienda la Organizaci贸n Mundial de la Salud. Una situaci贸n que provoca que miles de pacientes sufran demoras de meses en ser atendidos o que tengan que costearse la rehabilitaci贸n de su bolsillo. Por ello reclamaban que al menos haya un profesional en cada centro de salud en la rehabilitaci贸n.

Y no se trata solo de la Atenci贸n Primaria, tambi茅n es la atenci贸n hospitalaria donde los sanitarios est谩n sufriendo una injustificable sobrecarga y una enorme presi贸n asistencial teniendo que atender a un n煤mero de pacientes que duplica e incluso triplica el ratio paciente por enfermera establecido como seguro por numerosos estudios cient铆ficos nacionales e internacionales.

No es un problema econ贸mico, porque Moreno Bonilla sigue alardeando de super谩vit en Andaluc铆a y el Gobierno de Pedro S谩nchez ha destinado a nuestra Comunidad solo en materia sanitaria 3.000 millones de euros. 驴Por qu茅 entonces no refuerza la atenci贸n primaria y hospitalaria? 驴Por qu茅 la sanidad p煤blica andaluza cada d铆a va a peor? 驴Por qu茅 apuesta solo por un modelo sanitario privado?

Los andaluces y andaluzas no merecemos colas en los centros de salud, no merecemos citas con especialistas o de pruebas que tardan meses, no merecemos que se sigan recortando el n煤mero de sanitarios.

El s谩bado los andaluces y andaluzas salieron masivamente a la calle para defender la sanidad p煤blica de los ataques y los recortes de Moreno Bonilla. Han sido tres a帽os de desmantelamiento de lo p煤blico para favorecer la sanidad privada.

Cada d铆a que Moreno Bonilla recorta m谩s la sanidad p煤blica aumenta el negocio en la privada. Como muestra un bot贸n, hace unos d铆as los medios de comunicaci贸n se hac铆an eco de esta noticia: 鈥淟a cifra de jienenses con una p贸liza sanitaria aumenta a raz贸n de medio millar cada trimestre, con un 12% ya de la poblaci贸n con ella鈥.

Sr. Moreno Bonilla queremos saber qu茅 va a hacer con esos 12.000 profesionales que terminan su contrato este mes y el pr贸ximo. Es necesario contratar m谩s profesionales sanitarios y mejorar sus condiciones laborales y econ贸micas para que no se vayan a otras Comunidades o incluso a otros pa铆ses. Ha sido usted el peor gestor de la sanidad p煤blica en Andaluc铆a. Por el bien de la salud de los andaluces y andaluzas no podemos permitir que la siga deteriorando.

Enlace relacionado ElPlural.com (21/02/2022).