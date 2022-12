12 de diciembre no se olvida: cese a la ola represiva contra la normal de Ayotzinapa

Chilpancingo, Guerrero, a 12 de diciembre de 2022.- Despu茅s de la movilizaci贸n por dos estudiantes de Ayotzinapa ejecutados el 12 de diciembre de 2011, polic铆as estatales abrieron fuego contra los normalistas, dos de ellos fueron golpeados. Nuevamente la represi贸n polic铆aca muestra el rostro autoritario de un estado golpeado por la violencia estructural, y con antecedentes de pol铆ticas de contrainsurgencia que ha dejado una estela de desaparecidos y asesinados.

El d铆a de ayer, estudiantes normalistas de diferentes estados del pa铆s, organizaciones sociales y colectivos de desaparecidos se manifestaron en la autopista del Sol tras cumplirse 11 a帽os desde que los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverr铆a de Jes煤s fueron ejecutados el 12 de diciembre del 2011 por polic铆as estatales y federales.

Realizaron una marcha que sali贸 del caballito al Parador del Marqu茅s, en la capital del estado. Las y los normalistas llevaban carteles con el rostro de los dos normalistas asesinados a mansalva. Las pintas durante la movilizaci贸n estaban centradas en el 芦12 de diciembre no se olvida禄. Las consignas hac铆an eco en las calles, rebotaban en las cloacas de las instituciones encargadas de hacer justicia porque desde el 2011 no ha habido ni un responsable detenido. Los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa su 煤nica exigencia es justicia para las familias.

Los familiares de los estudiantes ca铆dos han esperado a帽os para que se haga justicia. Sin embargo, las autoridades han estado ausentes, no hay o铆dos ni miradas para los hijos de campesinos e ind铆genas.

El contingente, al llegar al punto donde fueron ejecutados los dos normalistas realiz贸 un mitin. El abogado de Tlachinollan, Isidoro Vicario, se帽al贸 tambi茅n que se cumplen 11 a帽os de impunidad ya que hasta el d铆a de hoy no hay ning煤n responsable material procesado que haya participado en la represi贸n, ni funcionario que haya dado la orden y autorizaci贸n para que sus elementos dispararan, esto a pesar de que se hizo una reconstrucci贸n de los hechos para identificar las corporaciones polic铆acas que participaron durante la agresi贸n a los estudiantes.

El caso sigue sin aclararse, aun cuando dos elementos de la polic铆a ministerial fueron detenidos, no obstante, m谩s tarde salieron en libertad. En el caso de los gobernantes de ese entonces, 鈥渟iguen caminando como si no hubiera pasado nada, al contrario, hemos visto que siguen teniendo vida activa en la pol铆tica. Por eso necesitamos seguir levantando la voz para que estos hechos lamentables no queden en la impunidad鈥, dijo Isidoro Vicario, abogado de Tlachinollan.

Los estudiantes de la normal de Ayotzinapa comentaron que a lo largo de 96 a帽os que ha existido la instituci贸n, ha habido diez estudiantes asesinados y 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre del 2014. 鈥淓sta historia manchada de sangre entra a la historia de asesinatos por parte de los gobiernos caciquiles de Guerrero. Hoy se cumplen 11 a帽os del asesinato de dos compa帽eros que no deben quedar en el olvido, debemos exigir justicia. M茅xico est谩 sumido en un gobierno corrupto鈥, dijeron.

La normal rural de Saucillo, Chihuahua, resalt贸 la indiferencia e indolencia de las autoridades y los cuerpos polic铆acos que participaron directamente en el ataque, 鈥減ara los polic铆as que cometieron tal atrocidad no fue nada, pero dejaron dos aulas vac铆as. C贸mo pueden estar tranquilos sabiendo que les quitaron dos hijos a sus padres. Hace 11 a帽os estaban tirados en este suelo sin pulso en el coraz贸n鈥.

Por su parte, la normal de San Marcos, Zacatecas; Ca帽ada Honda, Aguascalientes y Aguilera, Durango, reiteraron que no pueden seguir permitiendo que sus manifestaciones sean irrumpidas con violencia f铆sica, pues solo est谩n exigiendo lo justo, adem谩s de que la clase social baja siempre ha sido reprimida por buscar el bien com煤n y equitativo a trav茅s del socialismo.

Las palabras de estudiantes de la normal de Tiripet铆o, Michoac谩n, se solidarizaron con los familiares de los asesinatos de los estudiantes ca铆dos, Gabriel y Alexis, y dijeron que son importantes las 鈥渆speranzas para lograr un cambio radical para no someternos ante ning煤n gobierno鈥.

Finalmente, el Centro de Derechos Humanos de la Monta帽a Tlachinollan, destac贸 que cada 12 de diciembre ser谩 necesario seguir levantando la voz por verdad y justicia, ah铆 donde estudiantes derramaron su sangre por las balas asesinas de los polic铆as. As铆 mismo recordar que han pasado m谩s de ocho a帽os sin que las autoridades den con el paradero de los 43 estudiantes. El llamado a una sociedad sangrada por la violencia de los caciques es para seguir caminando y gritando al un铆sono de las familias que buscan a sus seres queridos, que pelean por justicia y defienden su territorio. La verdad y la justicia es un tema pendiente en M茅xico, particularmente en Guerrero.