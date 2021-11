驴Podr铆a haber ca铆do el r茅gimen chileno? S铆. Pero como se帽al贸 hace mucho tiempo Lenin, el viejo r茅gimen y gobierno jam谩s “caer谩” si no se lo “hace caer”

Se aprob贸 la acusaci贸n constitucional contra Pi帽era en la C谩mara de Diputados. En el Senado se requieren 29 votos, pero es poco probable su destituci贸n. Pi帽era debi贸 caer hace dos a帽os mediante la movilizaci贸n de masas y quedar preso por sus cr铆menes al declararle la guerra al pueblo. 驴Era esto posible? Muchos dicen que esta era una utop铆a izquierdista. Ac谩 te contamos c贸mo fue el d铆a en que Pi帽era estuvo a punto de caer.

Tras la aprobaci贸n de la acusaci贸n constitucional contra Pi帽era en la C谩mara de Diputados, ahora el Senado decidir谩 su destituci贸n despu茅s de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Lo acusaron por falta a la probidad tras el esc谩ndalo de los Panam谩 Papers. Pero Pi帽era sigue impune por violaciones a los DD.HH, por los asesinatos, mutilaciones, torturas en la rebeli贸n de octubre de 2019.

Pese a que han pasado dos a帽os del octubre chileno, millones queremos ver caer a Pi帽era y lo queremos preso. Por eso la aprobaci贸n de la acusaci贸n constitucional caus贸 alegr铆a. Por muchas y muchos fue visto como una peque帽a gota de justicia en medio de tanta impunidad, sobre todo en un momento donde Kast crece en las encuestas y la extrema derecha gana fuerza.

驴Se aprobar谩 en el Senado? Es improbable. No solo porque la 鈥渙posici贸n鈥 no cuenta con los 29 votos, sino que adem谩s tiene figuras como los Walker, los Insulza, las Rinc贸n, viejos concertacionistas que co-gobernaron con la derecha los 煤ltimos los 30 a帽os y ya rescataron a Pi帽era. Primero en el Acuerdo por la Paz y luego en la acusaci贸n constitucional de diciembre del 2019. No lo sacaron en sus peores momentos por violaciones a los derechos humanos.

Pero adem谩s vimos c贸mo act煤a el Congreso y la 鈥渙posici贸n鈥: horas despu茅s de aprobada la acusaci贸n, acept贸 la solicitud de Pi帽era de extender el estado de excepci贸n en La Araucan铆a, que implica la militarizaci贸n completa de la zona a manos de las Fuerzas Armadas contra el pueblo-naci贸n mapuche. As铆, las y los parlamentarios se transformaron en c贸mplices del asesinato del comunero mapuche Yordan Llempi Machacan en manos de La Armada. En la misma jornada, el Senado rechaz贸 el cuarto retiro de las pensiones, en defensa de las odiadas AFP.

La estrategia del Frente Amplio, el Partido Comunista y la ex Concertaci贸n (la 鈥渙posici贸n鈥 unida) de llevar todo al terreno de las maniobras parlamentarias y electorales no ha hecho m谩s que contribuir al fortalecimiento de Kast y la extrema derecha. No solo ha dejado impune al criminal Pi帽era que sigue gobernando contra el pueblo, sino que ha dejado sin resolver las demandas de Octubre, con una Convenci贸n Constitucional alejada de las urgencias populares (siguen los salarios y pensiones de hambre; no hay vivienda, se sigue cayendo a pedazos la salud y educaci贸n p煤blica), que ha respetado las reglas del pinochetismo (dos tercios) y sesiona con presos pol铆ticos y mapuche e incluso con la militarizaci贸n de La Araucan铆a.

Todo ello es terreno f茅rtil para la demagogia de Kast, quien se propone ser un 鈥淧i帽era recargado鈥 con m谩s neoliberalismo, m谩s autoritarismo y represi贸n. As铆, han pasado dos a帽os de la revuelta, con pandemia entre medio, donde las herencias de la dictadura que millones cuestionamos en las calles sigue en pie, y mientras se han debilitado los viejos partidos gobernantes (Concertaci贸n y Vamos por Chile), gana fuerza una extrema derecha que viene a resistir cualquier cambio en favor de las grandes mayor铆as.

驴Caer谩 Pi帽era? Poco probable. 驴Pudo haber ca铆do? S铆, hace dos a帽os. Desde Apruebo Dignidad de Gabriel Boric dicen que sacar a Pi帽era con la acci贸n de masas no era posible ni 芦responsable禄. Algunos dijeron que era 鈥渁nti-democr谩tico鈥. Otros, que nunca estuvo planteado que cayera y es solo un sue帽o h煤medo de izquierdistas. Nada m谩s falso que ese relato interesado para fortalecer un 鈥渄esv铆o institucional鈥 mientras nada se resuelve.

El 12 de noviembre de 2019 la oposici贸n salv贸 a un gobierno que pod铆a caer

El libro 鈥淟a revuelta. Las semanas de octubre que estremecieron Chile鈥 de Laura Landaeta y V铆ctor Herrero, aportan nuevos antecedentes que confirman que Pi帽era pod铆a caer. El libro es una cr贸nica period铆stica que retrata v铆vidamente lo que acontec铆a en los c铆rculos de poder durante las semanas de revuelta, dando a luz sabrosos datos obtenidos de altas fuentes pol铆ticas, empresariales y tambi茅n de Carabineros y las FF.AA. Aunque lo que suced铆a en las calles y poblaciones est谩 tratado de manera superficial, la cr贸nica muestra claramente c贸mo impact贸 la lucha de clases en los due帽os de Chile, el terror a que cayera Pi帽era y la posibilidad real que el levantamiento se transformara en un proceso revolucionario abierto.

Como desarrollamos en el libro 鈥淩ebeli贸n en el Oasis鈥, la convocatoria a huelga general por parte del Bloque Sindical de la Mesa de Unidad Social permiti贸 desplegar una amplia alianza de clases en las calles, constituyendo un verdadero 鈥減unto de inflexi贸n鈥 seg煤n el propio Pi帽era. Como desarroll贸 el soci贸logo Domingo P茅rez en La Izquierda Diario, el 12 de noviembre las acciones de protesta se cuadruplicaron por un d铆a y una noche, en lo que fue la 鈥減aralizaci贸n con mayor masividad y repercusi贸n econ贸mica que se haya realizado en el pa铆s desde el retorno a la democracia en 1990, y posiblemente desde el golpe de Estado de 1973鈥, seg煤n el Centro de Investigaci贸n Pol铆tico Social del Trabajo. El libro 鈥淟a Revuelta鈥 citado m谩s arriba, da en una clave: se trataron de 鈥渓os d铆as decisivos鈥 como ya antes tambi茅n se帽alamos en 鈥淩ebeli贸n en el Oasis鈥.

La paralizaci贸n de 25 de los 27 principales puertos, 90% del sector p煤blico, 80% de las y los docentes, paro de la salud, paralizaci贸n de importantes obras de construcci贸n, entre otros, dieron 鈥渓ibertad de acci贸n鈥 para que se desplegara no s贸lo la masividad de las movilizaciones, sino que la extensi贸n de los cortes de ruta en las principales carreteras del pa铆s y el violento enfrentamiento con las fuerzas represivas en poblaciones y plazas.

El entrecruzamiento entre la paralizaci贸n de sectores claves y los m茅todos de acci贸n directa, forzaron la paralizaci贸n de gran parte del transporte y el comercio a nivel nacional. Hubo decenas de ataques a comisar铆as por parte de manifestantes, incluso a cuarteles militares. 鈥淧erdimos el control de la calle, presidente鈥, es lo que le dijo el Ministro del Interior Gonzalo Blumel a Pi帽era seg煤n el libro citado m谩s arriba. Y no era una exageraci贸n.

Incluso situaciones as铆 se vivieron en jornadas menos 谩lgidas, antes de 鈥渓os d铆as decisivos鈥. 鈥溌i teniente, tenemos que entregar La Moneda!鈥 se帽al贸 el mayor Jaime Gonz谩lez, quien comandaba el contingente de Fuerzas Especiales que deb铆a custodiar el per铆metro de seguridad en torno al palacio. Eso fue el viernes 24 de octubre con 200 mil personas en Plaza Dignidad, y 隆solo 5 mil rodeando La Moneda! 鈥淢i gente est谩 agotada y nos queda material para media hora, despu茅s sonamos鈥︹ 鈥溌amos a tener que entregar La Moneda nom谩s!鈥. El comandante en jefe del Ej茅rcito, Ricardo Mart铆nez, fue quien ide贸 el plan para defender el edificio, pues no pod铆an dejar caer La Moneda. 鈥淓n caso de que Carabineros fueran sobrepasados, un grupo de comandos de elite del Ej茅rcito llegar铆a en helic贸pteros y descender谩n en torno a La Moneda para aguantar el per铆metro鈥.

El fantasma de la ca铆da de Pi帽era recorri贸 La Moneda desde los primeros d铆as de la rebeli贸n. 鈥淣o somos Argentina, pero si no reaccionamos, usted va a terminar como De la R煤a鈥, habr铆a afirmado el diputado de Ev贸poli Juan Francisco Undurraga en una reuni贸n con Pi帽era el 19 de octubre. 鈥淪e produjo un inc贸modo silencio. Pi帽era no contest贸鈥, seg煤n lo relatado en 鈥淟a Revuelta鈥.

Y ese fantasma fue en aumento con el correr de los d铆as. Pi帽era era incapaz de controlar la situaci贸n. Por el contrario, cada vez que hablaba crec铆a la indignaci贸n popular y la radicalidad de las protestas. 鈥淓l gran secreto a voces era que los grandes empresarios pensaban que lo mejor era que Pi帽era dejara La Moneda. Tambi茅n lo pensaban miembros de su propia coalici贸n pol铆tica. 鈥楽omos muchos los que queremos que deje la presidencia antes de que esto pase a mayores鈥, afirm贸 durante esos d铆as en privado un importante dirigente de RN. 鈥楨st谩 psic贸tico, enajenado, es un peligro鈥欌.

La pregunta de c贸mo se saca a un presidente democr谩ticamente electo era una discusi贸n entre los c铆rculos de poder. 鈥淧or primera vez en muchas d茅cadas, amplios sectores pol铆ticos y empresariales se sintieron inmovilizados por la camisa de fuerza del sistema presidencialista chileno鈥, afirman los autores de 鈥淟a Revuelta鈥. La renuncia de Pi帽era era una opci贸n. Si la situaci贸n de la lucha de clases se agudizaba, era una salida que estaba sobre la mesa. Si la jugada de sacrificar a la reina para salvar al rey -entregando la Constituci贸n a cambio de mantener a Pi帽era en el poder- no daba resultado y se manten铆a la insostenible situaci贸n de ingobernabilidad e incertidumbre que tanto impacientaba a los due帽os de Chile, no hab铆a muchas otras alternativas.

Este relato echa por tierra el nuevo y falso relato que se ha montado desde la centro-izquierda y la izquierda del Acuerdo por la Paz, de que era una simple utop铆a de izquierdistas que Pi帽era pod铆a caer. Lo otro que afirmaron desde el Frente Amplio es que firmar el 鈥淎cuerdo por la Paz鈥 era la 煤nica opci贸n de evitar un ba帽o de sangre. Es cierto que en la noche del 12 de noviembre la encrucijada del gobierno era sacar de nuevo a los militares o entregar la Constituci贸n (siempre asegur谩ndose de amarrar los pilares fundamentales a trav茅s de una serie de trampas). Sin embargo, las Fuerzas Armadas eran reacias a esa opci贸n, menos sin tener impunidad por eventuales cr铆menes a los DDHH. La opci贸n militar siempre es te贸ricamente posible, pero no siempre realista en la pr谩ctica. Lo que depende de la correlaci贸n de fuerzas, factores pol铆ticos y de la lucha de clases. De hecho, la respuesta represiva fue justamente la que hab铆a hecho escalar la rebeli贸n a ese punto.

De vuelta en el 12 de noviembre, ese d铆a Carabineros se vio absolutamente sobrepasado. En las principales ciudades como Santiago, Concepci贸n, Valpara铆so y Antofagasta, Carabineros estaba abandonando las calles. 鈥淐reo que est谩n haciendo la vuelta larga鈥, intervino el ministro de defensa Alberto Espina, mostrando que la lucha de clases es capaz de desmoralizar y hacer retroceder a la fuerza represiva. Carabineros reporteaba a La Moneda, pasada las 20 horas del 12 de noviembre, que estaba sobrepasado: 鈥淎l escuchar de 鈥渓a vuelta larga鈥 de Carabineros, una sensaci贸n de p谩nico se apoder贸 de Pi帽era. 驴Caer铆a esta noche su gobierno? 驴Estar铆a viviendo los 煤ltimos d铆as en La Moneda?鈥.

Las Fuerzas Armadas no quer铆an intervenir. Apenas dos d铆as antes, el domingo 10 de noviembre, los militares en Bolivia hicieron un Golpe. As铆 tambi茅n, ese d铆a el comandante en jefe del Ej茅rcito le record贸 a Pi帽era que en el levantamiento del 2003 en Bolivia, el presidente Gonzalo S谩nchez de Lozada renunci贸 y huy贸 del pa铆s luego de la brutal represi贸n que dej贸 sesenta y cuatro muertos. Los 煤nicos condenados fueron los mandos militares que cumplieron la orden militar. El Ej茅rcito chileno no quer铆a correr la misma suerte y le insinuaron que Pi帽era deb铆a dar una garant铆a para que la responsabilidad legal recayera en el presidente, lo que fue inaceptable para el gobierno.

Sin tener seguridad que las FF.AA apoyar铆an la salida represiva, la base de apoyo del gobierno estaba justamente en la oposici贸n. La mayor parte de los ministros se opon铆an a sacar a los militares porque eso cortar铆a toda negociaci贸n con la centroizquierda, lo que dejar铆a el gobierno en el aire. La decisi贸n, entonces, fue apoyarse en la ex Concertaci贸n y el Frente Amplio para dar una salida pol铆tica. Ese d铆a comenzaron las fren茅ticas negociaciones para un desv铆o institucional.

El significado del Acuerdo por la Paz y la nueva Constituci贸n

El libro 鈥淟a Revuelta鈥 relata desde dentro c贸mo se dieron las negociaciones. C贸mo la posibilidad de dejar caer al gobierno fue una opci贸n que se descart贸 (por ejemplo, nadie respald贸 la propuesta de Alejandro Guillier de adelantar las elecciones) para favorecer un acuerdo pol铆tico. Y c贸mo ese acuerdo fue sellado por Gabriel Boric y el actual ministro Jaime Bellolio, en donde el qu贸rum de dos tercios y las dem谩s trampas del proceso constitucional fueron pilares esenciales para posibilitar un acuerdo. Tambi茅n se recuerda c贸mo el Partido Comunista exig铆a ser parte de las negociaciones y coincid铆a con lo fundamental del Acuerdo por la Paz.

Pero no s贸lo eso. Tambi茅n confirma que el significado t谩ctico fundamental del Acuerdo fue dividir la alianza de clases entre las capas medias y sectores populares, y entre sectores de 鈥渧anguardia鈥 como la Primera L铆nea, y sectores de masas. 鈥淟a tarea, entonces, era conseguir que la mayor铆a se fuera para sus casas. Un modo de lograrlo pudo haber sido exacerbar la violencia y el vandalismo, algo que ya antes hab铆a generado roces e incluso enfrentamientos entre los propios manifestantes. Otro modo era entregarle a la poblaci贸n lo que la clase pol铆tica consideraba era el trofeo mayor: una nueva Constituci贸n para Chile鈥, afirman los autores de 芦La Revuelta禄.

El 鈥減ueblo鈥 habilit贸 con la rebeli贸n una tendencia a la huelga general pol铆tica, y ese d铆a, a煤n con su car谩cter parcial (semi-huelga general), constituy贸 la mayor amenaza que ha tenido el gobierno y el r茅gimen. Los 谩nimos de las mayor铆as trabajadoras estaban elevados, quer铆an ir por m谩s. Fuera Pi帽era y Asamblea Constituyente era lo que m谩s se o铆a, adem谩s de los gritos contra la represi贸n, y representaba el programa de octubre, una cr铆tica radical a las instituciones de la transici贸n.

Pero el 鈥淎cuerdo por la Paz鈥 y la tregua que aseguraron las conducciones sindicales y sociales de la Mesa de Unidad Social y la CUT contra lo que ped铆a la mayor铆a (negociaciones versus su ca铆da) allan贸 el camino a la impunidad de Pi帽era, a rescatarlo de su ca铆da y a abrir una nueva situaci贸n de desv铆o institucional de la revuelta, obturando que se transformara en un proceso revolucionario profundo.

驴Podr铆a haber ca铆do el gobierno? S铆. Pero como se帽al贸 hace mucho tiempo Lenin, el viejo r茅gimen y gobierno jam谩s 鈥渃aer谩鈥, ni siquiera en las 茅pocas de crisis, si no se lo 鈥渉ace caer鈥. Para ello faltaba otra estrategia que profundizar y ascender el camino abierto con el paro: fortalecer el ingreso de la clase obrera, en particular los sectores estrat茅gicos como minas, puertos, forestales, transporte; desarrollar la amplia auto-organizaci贸n de masas (como hubiera sido crear cientos o miles de 鈥渃omit茅s de huelga鈥 o de acci贸n de base en lugares de trabajo, poblaciones y estudio) y fortalecer y coordinar la auto-defensa de masas contra la violencia monop贸lica del Estado. Para desarrollar eso faltaba una organizaci贸n revolucionaria con peso decisivo en la clase obrera y sectores populares, y que se propusiera transformar la revuelta en revoluci贸n.

A dos a帽os, estas lecciones resultan fundamentales para construir una izquierda revolucionaria de trabajadores, que enfrente a la extrema derecha sin ninguna confianza en los falsos amigos del pueblo del 鈥減rogresismo鈥 que le abren el camino a los Kast.

