–

De parte de Oiradilos October 11, 2021 51 puntos de vista

Surgen nuevamente las exigencias de gobiernos latinoamericanos como el presidente mexicano Manuel López Obrador, que insta a España a pedir perdón por el genocidio cometido durante la colonización de América, lejos de aceptar los horrores y pedir perdón, una gran parte de la clase política española junto al monarca Felipe Vl se niegan a ello, y glorifican la conquista y el genocidio de los pueblos americanos, según ellos, en América no se cometió ningún genocidio, sino más bien se llevó la civilización y la cristiandad, y poco falta para decirnos que tendríamos que estar agradecidos por su llegada a tierras americanas.

Para puntualizar partimos que el nombre del continente antes del 12 de octubre de 1492 era de Abya Yala que significa: tierra madura, en lengua kuna, y aceptado este nombre por la lll Cumbre Continental de Nacionalidad y Pueblos Indígenas, sin embargo, este nombre del continente no es citado en ningún medio de comunicación y pocos son los historiadores europeos que dan nombre al nuevo continente como Abya Yala, sobre todo en el estado español, donde se considera a Abya Yala y las naciones que la conforman como si aún fueran colonias españolas, en realidad la conquista y el sometimiento no ha terminado, si antaño fue por las armas y la cruz, hoy es por las multinacionales que continúan con el saqueo interminable.

España es un caso muy particular en el momento de reconocer sus horrores, no siendo capaces de reconocer los crímenes que se cometieron durante la guerra civil y el posterior franquismo, actos atroces contra su propio pueblo a manos de su ejército fascista, ¿Cómo entonces podemos esperar un “perdón” por el pasado monstruoso que cometieron en América? Si los que gobiernan España son herederos del franquismo y fieles defensores de la muerte como bandera y la ignorancia generalizada. La arrogancia y el despotismo español junto con el racismo hace que entremos otra vez en la batalla histórica por el reconocimiento del mayor genocidio de la historia de la humanidad, ante la historia y la ley casi a nivel mundial el nazismo es condenado y Alemania no termina de pedir perdón por la muerte de 6 millones de judíos e incluso con compensaciones económicas, entonces esto quiere decir a la luz del entendimiento que hay un doble rasero a la hora de reconocer crímenes, la colonización de América costó cerca de 90 millones de vidas de sus habitantes originarios, la destrucción de prácticamente toda la cultura, principalmente esta destrucción cultural se debió al saqueo de los conquistadores y a la locura dogmática de la iglesia católica, aunque hay que puntualizar que la iglesia sí ha reconocido y pedido perdón por la evangelización sanguinaria cometida en este periodo.

Los pueblos originarios de América no eran salvajes con taparrabos como afirman incluso en libros escolares españoles, sino pueblos y naciones de una gran civilización, para demostrar estas civilizaciones existe una gran documentación e historiadores que así lo demuestran, por citar a uno de ellos el periodista norteamericano Charles Mann quien afirma en su libros investigativo: 1491 UNA NUEVA HISTORIA DE LAS AMÉRICAS ANTES DE COLÓN, que había más habitantes en América que en el continente europeo, que ciudades como Tenochtitlán tenía una población mayores que las grandes metrópolis de Europa y que los sistemas agrícolas eran de una enorme sofisticación, sin contar con los jardines botánicos y la limpieza de las calles de las ciudades. Sin embargo, los historiadores españoles actuales aupados por medios de comunicación manifiestan alegre y repugnantemente que la cultura en este caso azteca se dedicaba exclusivamente al sacrificio sistemáticos de seres humanos, tratando así de enlodar, menospreciar y denigrar a la cultura azteca, poniendo de relieve que la llegada de los españoles a estas tierras puso fin a los sacrificios humanos, y no dicen nada de cómo los conquistadores sometieron a esta ciudad, y de la heroica resistencia de sus habitantes que durante tres años la defendieron, hasta caer en manos españoles no sin antes realizar una masacre y de haber llevado la viruela que segó la vida de millones de personas.

También es necesario puntualizar la destrucción de la civilización maya y su cultura, realizada principalmente por la iglesia católica, según el historiador y periodista Eduardo Galeano en su libro: Las venas abiertas de América Latina; la destrucción principal fue de las bibliotecas que contenían innumerables documentos escritos, para ello se organizaron piras en las plazas de las ciudades donde ardió todo lo que encontraron a su paso, y la posterior eliminación física de sacerdotes y escribanos mayas, para así destruir todo lo que pudiera interferir en la “obra evangelizadora de la iglesia en esas tierras”.

La conquista de América, no se puede contemplar como el encuentro entre dos mundos, lo realizado por las tropas españolas en todo el continente, contra aztecas, mayas o incas, por citar solo a tres naciones, fue el mayor exterminio, también fueron sometidas pequeñas naciones a lo largo y ancho del continente, el genocidio que por la espada o las enfermedades como la viruela, la gripe, el colera y el sarampión llevadas por los conquistadores a tierras americanas supuso que solo en los primeros 100 años de conquista fuera exterminada el 90% de la población, la disminución de la población contribuyó según los expertos, a que cerca de 56 millones de hectáreas de tierra que antes fuera cultivada, se abandonaran llevando así a una reducción de Co2, que contribuyó a un enfriamiento de la tierra en un 0.5 grados centígrados a finales del siglo XVl y principios del siglo XVll.

Así como la escasez de la mano de obra esclava, condujo a que fueran llevados a América millones de africanos, quienes reemplazaron a otros tantos millones de originarios que habían sido asesinados, todos estos hechos son demostrados, no solo por historiados y documentos, sino incluso por investigaciones científicas.

Es importante recalcar que todo este periodo de oscuridad y muerte también tuvo la resistencia permanente de lo que quedaba de estos pueblos, un sometimiento a sangre y fuero que no mermó la capacidad de resistir, así surgen líderes como Tupac Amaru en el Perú, que logró poner en jaque al imperio español, o los pueblos originarios al sur de Chile que no fueron conquistados ni sometidos.

España no ha dejado en América, sino destrucción y exterminio, durante 300 años realizó un saqueo nunca visto en la historia, y la conquista del continente dio también paso al capitalismo como lo afirma Carlos Marx en el capítulo XXlV de: El Capital: “El descubrimiento permitió a Europa salir de la crisis de la Edad Media y el despojo del viejo mundo a los pueblos indios generó el parto del sistema mundial capitalista”.

Es decir la conquista de América no solo supone el genocidio de su pueblo, ni solo es el saqueo sistemático de sus riquezas, sino también es el inicio de un gran cambio económico a nivel mundial, que marcó el sistema económico que hoy predomina, todos esto no fue posible sin lo antes mencionado, sin el crimen, y España fue la voz cantante y principal ejecutora de estos crímenes, lo más monstruoso junto con la tergiversación histórica es la glorificación de este periodo, tanto así que el 12 de octubre es la fiesta nacional en España, imaginemos pues que en Alemania el nacimiento de Hitler sea una fiesta nacional. ¿Sería también condenable? ¿El gobierno alemán se reafirmaría en festejarlo tal como hace España el 12 de octubre?

El exigir que España pida perdón, no soluciona nada, pero sí sería un paso para el reconocimiento del mayor genocidio de la historia de la humanidad, no se exige una compensación económica, porque si eso se pidiera entonces Europa Occidental se quedaría sin dinero, ya que toda Europa salió beneficiada del oro y la plata entre otras riquezas robadas en América, es sorprendente como la clase política española desprecia a los pueblos latinoamericanos, donde solo sigue viendo vasallos y aliados en las burguesías criollas, quienes son las herederas de ese periodo, manteniendo el capitalismo y el vasallaje ante España, Europa y los Estados Unidos, si América Latina ha permanecido sometida bajo la opresión y el capitalismo dependiente no quiere decir que sus pueblo se hayan resignado, la lucha permanente por la completa liberación no solo son las reivindicaciones históricas y las exigencias de pedir perdón, sino la salida de las multinacionales, y el mantenimiento de gobiernos dóciles a los modelos imperiales, esta lucha lleva mas de 500 años, pero no ha cesado, sino que se aviva, los pueblos de América Latina o Abya Yala como le queramos llamar, luchan por la construcción de un nuevo mundo, como decía Simón Bolívar: “América es la esperanza del universo”

Fuente: Jorge Ochoa Moncada (La Comuna)