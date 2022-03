–

por Rabioso

28.01.2022

“SIEMPRE SOMOS CULPABLES”

Anarquismo y lucha por la despenalización de la pornografía

En octubre de 1966 se publicó en Noruega la novela Uten en tråd (Desnuda en camisa); debido a su contenido sexual, la fiscalía del Estado ordenó a la policía confiscar todos los ejemplares a la venta en librerías y llevó a juicio a su autor, Jens Bjørneboe (1920-1976), un conocido novelista cuya obra se había centrado hasta entonces en la crítica social. Bjørneboe fue llevado a juicio debido a que en Noruega la pornografía estaba prohibida, y dedicó el proceso a burlarse del fiscal general, Laurits Jensen Dorenfelt, leyendo novelas pornográficas para discutir qué es pornografía y convirtiendo el juicio en un proceso al Estado. A pesar de perder el juicio y ser condenado a una fuerte multa, Bjørneboe fue el vencedor de la batalla, ya que el Estado noruego nunca más volvió a llevar a juicio literatura, y el interés que generó el proceso en su novela hizo que se tradujese a multitud de idiomas, acabando con su precaria situación financiera. De manera paralela al juicio, a finales de los 60/principio de los 70 Bjørneboe jugó un papel importante en revitalizar el movimiento anarquista noruego mediante ensayos como “Anarkismen som fremtid” (“El anarquismo como futuro”) y “Anarkismen … i dag?” (“¿Anarquismo… hoy?”).

FUENTES: Fredrik Wandrup (1990), Jens Bjørneboe. Die Biographie des norwegischen Dichters, Anthroposophen und Anarchisten; Wikipedia, Jens Bjørneboe; NewsInEnglish.no (08.10.202): Norway hails rebel-author Bjørneboe; Alison Lewis (DeadAnarchists.org): Jens Bjørneboe’s Anarchist Writings: An Introduction.

LOS TABÚS CAMBIAN, EL PURITANISMO PERMANECE

Hace un siglo un beso era escandaloso y masturbar mujeres un oficio

Una de las consecuencias de la revolución tecnológica que ha acompañado a la llamada Modernidad es el final del control sobre la tecnología por el poder, así como la creciente democratización de los procesos de generación de imágenes. Si a finales del siglo XIX tomar una fotografía, hacer una película y, sobre todo, hacer copias de ellas, era un proceso en manos de especialistas, hoy en día cualquiera puede hacerlo. Pese a la proximidad temporal con nuestros abuelos, es imposible imaginarse el choque cultural al que tuvieron que hacer frente a finales del siglo XIX y principios del XX. En aquella época, la sociedad estaba fuertemente influenciada por el puritanismo religioso, provocando que la visión de un beso en la película The Kiss (1896) de Edison provocase un escándalo. Paradojas del destino, será esa época centrada en el matrimonio eterno y la familia, cuando el control masculino de la mujer dio lugar a la creación del vibrador, para hacer frente a la insatisfacción sexual y vital de las mujeres (calificado de “histeria”), y masturbar a mujeres desconocidas se convirtió en una terapia medica.

FUENTES: Wikipedia, The Kiss (1896 film); Rachel P. Maines (1999): The technology of Orgasm. “Hysteria”, the Vibrator, and Women’s Sexual Satisfaction; Wikipedia, Hysteria (película); Untitled Magazine (2017): Get to know your Vibrator: It’s History with Hysteria; DirtySexyHistory.com (2016): Hysteria and Medicinal Masturbation: The 19th Century Origins of the Vibrator.

JOY OF SEX: ANARQUISMO Y LIBERACIÓN SEXUAL

Alex comfort y el manual sexual que se convirtió en un bestseller

En 1972 se publicó el libro “The Joy of Sex” (publicado en español con varios títulos, entre ellos El placer de amar). De estilo poco provocador y con un amplio número de ilustraciones de una pareja haciendo el amor en diversas posiciones, el libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas, liderando durante 11 semanas la lista de bestsellers del New York Times y formando parte de los 5 libros más vendidos durante otras 70 semanas entre 1972 y 1974. El evidente objetivo del libro, que sus lectores disfruten del sexo, provocó una fuerte reacción de la Iglesia católica y todo tipo de grupos puritanos, que intentaron prohibirlo acusándolo de ser pornografía, lo que no deja de ser cierto. En España, su publicación en 1977 provocó el hundimiento de las ventas del Libro de la vida sexual, de López Ibor, el manual de sexualidad franquista por excelencia. Alex Comfort, autor de Joy of sex, era un antimilitarista y anarquista británico que ya en 1948 publicó Barbarism and sexual Freedom. Lectures on the Sociology of Sex from the Standpoint of Anarchism y dedicó su vida a favorecer una sexualidad libre.

FUENTES: BolcheviqueAndaluz.wordpress.com: Alex Comfort, anarquista británico, autor de El placer del sexo; Wikipedia: The Joy of Sex, Alex Comfort; BBC (2011): How the Joy of Sex was illustrated; Daily Mail (2022): So how embarrassing was it to be the son of the man who wrote The Joy Of Sex?; The Conversation (2022): 50 years on, The Joy of Sex is outdated in parts but still a fun ‘unanxious’ romp; Libcom (2018): The Anarchism of Alex Comfort; Reflexiones desde Anarres (2012): Alex Comfort.

PORNOGRAFÍA MEDIEVAL

El románico erótico, cuando las iglesias eran escaparates porno

Muchas iglesias románicas del norte de España, situadas en Cantabria y el norte de Burgos y Palencia, tienen escenas de sexo duro, supuestamente debido a la celebración de la Pascua cristiana tras las festividades del carnaval, donde todo valía. Debido a que en el Medievo el analfabetismo era algo generalizado, es posible que las imágenes cargadas de fuerte contenido sexual buscasen indicar a los fieles que, antes de pisar el suelo sagrado de la iglesia, debían llegar bien comidos, bien bebidos y bien satisfechos sexualmente. Lo que es seguro es que la caída del Imperio Romano disolvió las estructuras centralizadas del poder imperial en Europa, siendo sustituidas por el Feudalismo, modelo de poder cuyo carácter fragmentario favorecía al espontáneidad. A partir del siglo X el Vaticano empezó a construir una estructura fuertemente centralizada e imponer su control ideológico a la sociedad europea y a la propia Iglesia, eliminando la sexualidad e imponiendo el celibato.

FUENTES: Wikipedia, Colegiata de San Pedro de Cervatos; LugaresConHistoria.com, San Pedro de Cervatos: un Carnaval sagrado con su obscena decoración; R.I. MOORE (1989): La formación de una sociedad represora. Poder y disidencia en la Europa Occidental, 950-1.250.

LITERATURA PORNOGRÁFICA CONTRA AUTOCRACIA

Sade, la revolución francesa y el sexo como arma contra el poder

En el siglo XVIII, en la época tumultuosa de la Ilustración que desembocó en la Revolución Francesa, “La pornografía era el nombre de una zona de batalla cultural… ‘pornografía’ era un argumento, no una cosa”, explica Lynn Hunt. Entre 1787 y 1792, la pornografía jugó un papel de primer orden en la batalla política de la revolución, siendo empleada por todas las partes para desprestigiar al adversario. Maria Antonieta, última reina de Francia, fue objetivo predilecto de la pornografía política, con 126 obras dedicadas a ella tan sólo en la década de 1770, mucho antes del estallido de la Revolución. El Marqués de Sade, uno de los autores más famosos de obras pornográficas, algunas de las cuales escribió en la Bastilla (Como Los 120 días de Sodoma), participó activamente en la Revolución, siendo representante de la Sección de Picas, en cuyo nombre propuso eliminar la religión, idea que fue rechazada por Robespierre, y que casi le cuesta la cabeza a Sade; de ideas más bien moderadas, casi diríamos socialdemócratas, Sade incluyó propaganda de las ideas revolucionarias en sus obras. pero eso no impidió que acabasen encerradas bajo siete llaves en el Infierno, la sección inaccesible de la Biblioteca Nacional de Francia.

FUENTES: Wikipedia: Marqués de Sade; Lynn Hunt: Pornography in the French Revolution, en Lynn Hunt (Ed.): The Invention of Pornography. Obscenity and the Origins of Modernity, 1500-1800; Marqués de Sade: Elogio de la insurrección; S. Hood y G. Crowley: Marquis de Sade for beginners; Amor y Rabia, N° 42, “Franceses, un esfuerzo más. Textos del marqués de Sade“. Wikipedia: Enfer de la Bibliothèque nationale; Leah Marie Brown Historicals: The Royal Dildo; Dangerous Minds: The pornographic propaganda that was used against Marie Antoinette.

PORNOGRAFÍA ANTIFASCISTA

Saló o los 120 días de sodoma, de Pier Paolo Pasolini

Hay pocas películas más desagradables que Saló, en la que Pasolini traslada la obra los 120 días de Sodoma de Sade a la República de Saló, último reducto del fascismo italiano a finales de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de la película no es el fascismo, sino el poder mismo: “He tomado como símbolo de ese poder que transforma a los individuos en objetos (…) el poder fascista y sobre todo el poder republicano. Pero se trata de un símbolo. Ese poder arcaico me facilita la representación. En realidad dejo en toda la película un amplio margen en blanco, que amplía ese poder arcaico, tomado como símbolo de todo el poder, dejando abiertas a la imaginación todas sus posibles formas…. Y además…. Eso es: el poder es anárquico. Y, en concreto, el poder nunca fue tan anárquico como durante la República de Salò (…) En el poder – en cualquier poder, legislativo, judicial, ejecutivo- hay algo de inhumano. De hecho en su código y en su praxis no se hace otra cosa que sancionar y volver actualizable la violencia más primordial y ciega de los fuertes contra los débiles: es decir, digámoslo de nuevo, de los explotadores contra los explotados (…) La anarquía de los explotados es desesperada, idílica y sobre todo construida en el aire, eternamente irrealizada. Mientras que la anarquía del poder se concreta con máxima facilidad en artículos jurídicos y en la praxis. Los poderosos de Sade no hacen otra cosa que escribir reglamentos y aplicarlos regularmente”. Pasolini pagó cara su denuncia, ya que fue asesinado por miembros de la red Gladio de la OTAN antes de que su película se proyectase brevemente en los cines en 1976 de toda Europa, para ser rápidamente prohibida. Quienes, al verla, crean que Pasolini exagera, han de saber que, al final de la Segunda Guerra Mundial, en la noche del 24-25 de marzo de 1945, los barones de Thyssen organizaron una fiesta con asistencia de jerarcas nazis que fue “amenizada” con la ejecución por los participantes en la fiesta de 200 prisioneros judíos. Los responsables nunca fueron juzgados.

FUENTES: Hugo R. Mancuso (AdVersuS, Año II,- No 4, diciembre 2005): Rasgos de una estética anarquista en Saló de Pier Paolo Pasolini. Eduardo Subirats: El goce totalitario – Salo de Pasolini; FilmStarts: Die 25 ekligsten Filme aller Zeiten; Der Spiegel (01.02.2016): Brechreiz bundesweit; El País (17.07.1976): Pasolini, prohibido multinacionalmente; Der Spiegel (22.10.2007): Mass Murder as Party Entertainment?.

EL ORIGEN DEL MUNDO

Gustave Coubert y el arte como instrumento de cambio social

En reacción al romanticismo, padre del nacionalismo y las ideas reaccionarias en el siglo XIX, el pintor francés Gustave Coubert puso en marcha en el siglo XIXI la escuela pictórica del Realismo, basada en la premisa de mostrar sólo lo que muestran los ojos. Amigo de Proudhon, padre del anarquismo, defensor de las ideas socialistas y republicanas, “y en una palabra partidario de cualquier revolución –y por encima de todo realista… realista significa también sincero con la verdadera verdad”, dijo querer morir “como hombre libre, sin depender de ningún poder ni religión“, participó activamente en la Comuna de París y murió en el exilio por el derribo de la columna de la Plaza Vendôme celebrando las victorias militares de Napoleón. Una de sus obras más conocidas, que permaneció oculta hasta 1988, fue “El origen del mundo”, un retrato del órgano sexual femenino en una época en que sólo se mostraba en pinturas de temas mitológicos, un puritanismo que Courbet y Manet rechazaron decididamente. Acusado de pornográfico por feministas y tribunales, varios libros que lo reproducían en la portada han sido requisados por la policía en París (1994) y Braga (2009), y ha sido censurado por Facebook.

FUENTES: Wikipedia: L’Origine du monde, Gustave Courbet; Emmanuel Martínez Alcocer: Courbet, el pincel al servicio de la revolución; El Mundo (06.10.2018): El ‘origen del mundo’ de Courbet era la entrepierna de la bailarina cortesana. Paris City Vision: El origen del mundo.

EL PORNÓGRAFO REVOLUCIONARIO

Joan Sanxo Farrerons: editor de pornografía, ateo y anarquista

Un fenómeno que se ha repetido en multitud de ocasiones a lo latrgo del siglo XX ha sido la aparición simultánea de propaganda revolucionaria y pornografía a la caida de dictaduras de todo signo. No es sorprendente, por tanto, que haya habido editores de pornografía que han simpatizado con las ideas revolucionarias. Uno de ellos es Joan Sanxo Farrerons, uno de los editores más prolíficos de pornografía de Barcelona en las primeras décadas del siglo XX, que además de divulgador del BDSM era un ferviente anticlerical y anarquista militante, como demuestra el libro El sardanista pornógrafo. Farrerons, que había sido perseguido por la monarquía, tuvo que soportar una represión similar bajo la Segunda República, durante la cual editó carteles y varias colecciones de libros y folletos anarquistas, como la Biblioteca “Rojo y Negro” publicada en 1931, con títulos como Martinez Anido, monstruo de monstruos, o Los asesinos de Ferrer y Guardia, y apoyó en 1936 la revolución.

FUENTES: Whipmaster: El pájaro azul, de Víctor Ripalda. Literatura erótica y anticlericalismo; ibid.: Reivindicación de Joan Sanxo Farrerons y sus alters Laura Brunet y Víctor Ripalda; ibd.: Trayectoria de Joan Sanxo Farrerons: Pornografía, nudismo y anarquismo en los años treinta; Carles Cols: El primer pornógrafo de Barcelona; Guerrilleros Globales (01.01.2017): El primer pornógrafo de Barcelona. Joan Sanxo Farrerons, ferviente anticlerical, anarquista militante; Jean-Louis Guereña (2019): El sardanista pornógrafo. Joan Sanxo Farrerons (1887-1957), la Imprenta Layetana y la edición erótica en Barcelona en los años veinste y treinta del siglo XIX; BdeWM, Blog de WM sobre cultura BDSM.

PORNOGRAFÍA COMO TERAPIA

Stalag, las novelas pornograficas israelíes sobre el holocausto

La imagen lineal y mecánica que tienen los enemigos de la pornografía tiene poco o nada que ver con la complejidad del fenómeno pornográfico, como demuestra un sorprendente fenómeno que tuvo lugar en la sociedad israelí de comienzos de los años 60: las novelas pornográficas Stalag. Vendidas en quioscos de estaciones de autobuses como supuestos diarios secretos y memorias en primera persona escritas por prisioneros aliados en campos de concentración nazis, detallaban sus terribles experiencias a manos de guardias de las SS femeninas sexualizadas y sádicas; tras el fin de la guerra, los prisioneros se vengaban terriblemente a través de la tortura, la violación y el asesinato. Durante el juicio de Adolf Eichmann, uno de los organizadores del Holocausto, en el que participó como testigo Yehiel Feiner, autor del libro Casa de muñecas, antecesor de los Stalags. Las ventas se dispararon y se vendieron cientos de miles de ejemplares, pero todo acabó cuando el gobierno prohibió los Stalags tras el éxito de Yo fui la puta privada del coronel Schultz, en la que por primera vez una mujer y no un hombre era quien se vengaba.

FUENTES: Paul Sorene (2017), Stalag: La pornografía del Holocausto en Israel en la década de los 60; Der Bund (30.12.2010): Die Porno-Romane aus dem KZ; Critical Studies in Media Communication (2007): Holocaust Perversions: The Stalags Pulp Fiction and the Eichmann Trial; Salon (11.04.2008): Israel’s Nazi-porn problem; New York Times (06.09.2007): Israel’s Unexpected Spinoff From a Holocaust Trial; Haaretz (26.06.2018): Lesbian Love Out, Prostitution In: How Israel Censored Erotic Literature in the 1960s; Wikipedia: Stalag fiction; Medium (15.06.2021): The Shocking History of Banned Holocaust Pornography in Israel; Times of Israel (17.11.2016): When Israel banned Nazi-inspired ‘Stalag’ porn; Stalags.

“SE QUE ES PORNO CUANDO LO VEO”

La imposibilidad de definir lo que es pornografia

En 1964, el juez Potter Stewart, miembro del Tribunal Supremo de EEUU, declaró: “Yo no sé definir la obscenidad ni la pornografía, pero las reconozco cuando las veo”. Stewart, que hizo esta declaración durante un juicio en el que se tenía que decidir si la película Les amants (1958) de Louis Malle estaba o no protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de los EEUU, toca un punto clave en torno a la pornografía: su indefinición. Dependiendo del tiempo y el lugar, algo puede no tener la menor importancia o provocar un escándalo, como mostrar el tobillo en la Inglaterra victoriana. Precisamente por ello, las llamadas a censurar algo por “pornográfico” llevan implícito la imposición de medidas autoritarias en función simplemente de la sensibilidad de quien acusa. Un ejemplo de ello es la obra Thérèse soñando, de Balthus, un pintor que ha sido estigmatizado como pedófilo desde el feminismo a pesar de que no hay la menor prueba de ello en su vida. Balthus realizó buena parte de sus cuadros de niñas en la pubertad mientras formaba parte del movimiento Surrealista, que jugaba con las reacciones del público, y dijo que, si vemos sexualidad en sus cuadros de niñas pensativas, es nuestro problema.

FUENTES: Wikipedia, Jacobellis v. Ohio. New York Times (08.12.2017): We Need to Talk About Balthus; Washington Post (05.12.2017): This painting might be sexually disturbing. But that’s no reason to take it out of a museum; Wikipedia: Balthus.

BORRAR EL PASADO

La lucha contra la pornografía y la falsificación de la historia

Uno de los muchos desastres provocados por el triunfo del cristianismo sobre la Antigüedad fue su gigantesca campaña de destrucción de todo aquello contrario a sus dogmas. Y como la eliminación de todo lo relacionado con la sexualidad ha sido siempre uno de sus principales objetivos, la expresión natural de la sexualidad, tradicional en las sociedades de la Antigüedad, fue víctima de una campaña inmisericorde que logró eliminar casi todo rastro de su existencia. Casi. Todo. Para desgracia de los innumerables censores de la Cristiandad, y alegría de quienes deploramos su relación de miedo y odio hacia la sexualidad, una ciudad pudo mantenerse a salvo de su salvajismo durante casi 2.000 años: Pompeya. Como explica Catherrine Nixey en su obra “The Darkening Age” (La edad de la penumbra), tan impresionante como dolorosa, los cuadros mostrando escenas pornográficas estaban por todas partes, en las casas de ricos y pobres, en tiendas y tabernas, formando parte de la vida cotidiana sin que nadie se escandalizase. Tras descubrirse el secreto de Pompeya, se decidió aplicar la censura sexual a la Antigüedad que se aplicaba en toda Europa, y se ocultaron las obras “escandalosas” en el Gabinetto Segreto del Museo Nacional de Arqueología de Nápoles, de acceso estuvo prohibido a las mujeres hasta los años 80 del siglo XX.

FUENTES: Catherine Nixey, The Darkening Age; Wikipedia: Secret Museum, Naples; Emma Morse: The Perception of the Sex Worker in the Museum Context: The Secret Cabinet, National Archaeological Museum of Naples; Slate (14.02.2013): Archeology Isn’t for Prudes.

LETRAS SUCIAS

Literatura, pornografía y cambio social

Según D. H. Lawrence, el libro Ulises de james Joyce era “la cosa más sucia, más indecente y obscena jamás escrita”. Lawrence sabía de lo que hablaba: su obra El amante de Lady Chatterley, que es hoy un clásico de la literatura inglesa, fue censurada por sus escenas sexuales y tardó 30 años en ser publicada en Inglaterra. Algo similar le pasó a Ulises, que tras empezar a publicarse por capítulos en The Little Review, publicación estadounidense con lazos con el movimiento anarquista, no tardó en estar en el punto de mira de la Sociedad para la Prevención del Vicio de Nueva York, organización clerical que tenía el derecho de abrir envíos de correo y censurar aquello que considerase obsceno, que en 1921 prohibe la obra, iniciando una larga lucha hasta que, finalmente, se apruebe su publicación en 1934. Hoy día, se considera Ulises como la mejor obra literaria en lengua inglesa del siglo XX, y la lucha para lograr su publicación facilitó que se publicasen Lolita de Nabokov, Trópico de Cáncer de Henry Miller o El almuerzo desnudo de William Burroughs, también sometidos a juicios por obscenidad. Pero la censura no ha desaparecido: en 2010, un cómic basado en Ulises fue censurado por Apple. En cuanto a la relación entre literatura y pornografía, la literatura es un reflejo de la vida; y, como ha dicho Alan Moore, “La vida no se divide en géneros. Es una horrible, romántica, trágica y cómica novela de ciencia ficción de detectives. Ya sabes, con un poco de pornografía, si tienes suerte”.

FUENTES: Eduardo Bravo: Tu libertad de expresión se la debes al ‘Ulises’ de James Joyce; Blawyer (26.06.2010): Cien años después, Apple censura el Ulises.