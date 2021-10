–

De parte de CMI Guatemala October 26, 2021 78 puntos de vista

Por Andr茅s Quezada

La mina m谩s grande de extracci贸n y transformaci贸n de n铆quel de Am茅rica Latina est谩 en Guatemala. Su historia es larga y se remonta al triunfo de la contrarrevoluci贸n en 1954. Fue el C贸digo de Miner铆a, Decreto 272 de 1955, el que inaugur贸 un proceso largo y doloroso en el que diversos inversionistas han tenido el control de la asesina operaci贸n minera, otrora llamada Exmibal, que ahora pertenece a una subsidiaria suiza operada por directivos rusos. M谩s que una sola empresa se trata de un entramado de empresas amigas como explic贸 el Observatorio de Industrias Extractivas. A continuaci贸n, enumeramos 12 motivos para estar en contra de la extracci贸n de n铆quel en Izabal.

1: Genera poco empleo

El 煤nico funcionario que en 1955 se opuso al decreto 272 fue Valent铆n Sol贸rzano, entonces Viceministro de Econom铆a, quien emiti贸 un dictamen desfavorable en el que argumentaba que la empresa contratar铆a 芦escasa mano de obra鈥 y adem谩s dejar铆a regal铆as miserables. El tiempo le dio la raz贸n. Seg煤n Rodrigo Veliz a partir de datos del IGSS, 鈥渄e 2005 a 2013 las mineras no han logrado crear m谩s del 0.5% del total de empleo鈥. A esto habr铆a que agregar el hecho que los mismos trabajadores de CGN han organizado manifestaciones en contra de las condiciones laborales de la empresa que ha realizado despidos masivos generando conflictividad social que ha escalado hasta las amenazas de muerte.

Leer m谩s: https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-es-normal/nota-mineria/

2: Deja poqu铆simas regal铆as

Aunque la apuesta extractiva es una mala idea en un pa铆s mega diverso cuya riqueza biol贸gica debiera preponderar sobre los intereses de industrias que contaminan el ambiente, resulta indignante que en promedio la actividad minera deje tan solo 1% de regal铆as al Estado de Guatemala. En otros pa铆ses, como Suecia, el porcentaje que queda es de 26% o en Ontario, Canad谩, hay regal铆as de hasta 63%. Para el 2017, Pronico pagaba un promedio de tan solo Q36 por tonelada m茅trica de tierra extra铆da, una miseria para tan alto costo social, ambiental y pol铆tico. No obstante, a煤n si las regal铆as fueran mayores, la miner铆a es nociva pues el da帽o ambiental y social que genera es inconmensurable. No hay dinero en el mundo que recupere una monta帽a, un r铆o, un lago o la confianza de una comunidad en conflicto.

Leer m谩s: https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/19/european-owned-mine-paid-guatemala-just-1-4m-in-compulsory-royalty-taxes

3: No hicieron consulta previa y no acatan las resoluciones de la CC

A pesar de que el 18 de julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendi贸 de forma temporal las operaciones de la CGN por no haberse realizado una consulta a las comunidades ubicadas en su zona de impacto, tal como lo ordena el convenio 169 de la OIT, la empresa nunca detuvo sus operaciones. Ahora que el proceso est谩 comenzando a ser dise帽ado (cuando esto deber铆a ser previo a la instalaci贸n y operaci贸n minera), excluyeron del proceso de preconsulta a las autoridades q鈥檈qchi鈥檚 en un claro acto de racismo y exclusi贸n institucional, motivo que llev贸 a las comunidades a tomar las calles y detener el paso de materias primas hacia la mina. La exclusi贸n es parte de una estrategia de ama帽o entre el MEM, CGN, Gobierno y finqueros que buscan hacer la consulta solo con gente vinculada a la minera o ubicada en el casco urbano de El Estor que apoya la extracci贸n.

Leer m谩s: https://www.prensacomunitaria.org/2021/03/cc-resuelve-en-definitiva-la-consulta-comunitaria-por-licencia-minera-fenix/

4: La persecuci贸n y muerte de los pescadores artesanales

Carlos Maaz Coc, pescador q鈥檈qchi鈥 de 27 a帽os fue acribillado en plena luz del d铆a en una manifestaci贸n organizada por la Gremial de Pescadores Artesanales contra la mina por la contaminaci贸n que observaban en el lago de Izabal. El MP nunca lleg贸 a recoger su cuerpo para hacer la autopsia. Otros pescadores fueron heridos de bala, otros dos est谩n presos y otras cinco personas est谩n ligadas a proceso y viven con el permanente miedo de ser capturados. La historia de la mina es la de los m谩rtires que existen por haberse opuesto a ella. Vale la pena recordar al diputado Rodolfo 鈥淔ito鈥 Mijangos que en 1971 fue acribillado con 12 tiros en su silla de ruedas cuando se manifestaba en abierta oposici贸n a la extracci贸n minera en El Estor.

Leer m谩s: https://www.agenciaocote.com/blog/2019/04/23/los-pescadores-perdieron-la-paciencia/

5: La seguridad privada de la empresa particip贸 en desalojos violentos donde hubo muerte y violencia sexual

Once mujeres de Lote Ocho fueron violadas en grupo por polic铆as, soldados y seguridad de CGN durante un desalojo en el a帽o 2007 marcado por la quema de casas, algo prohibido por los protocolos internacionales de desahucios. Antes de esto, helic贸pteros sobrevolaron las comunidades q鈥檈chi鈥檈s para sembrar terror psicol贸gico. Estas t谩cticas fueron impulsadas bajo asesor铆a del ex-guerrillero Cesar Montes, quien en un correo electr贸nico recomendaba hacerlo seg煤n se sabe por documentos corporativos que se hicieron p煤blicos a trav茅s de una demanda en Canad谩 a los entonces due帽os de la mina. Otro desalojo en 2009 signific贸 la muerte del profesor Adolfo Ich Cham谩n, quien fue asesinado por el capit谩n retirado Mynor Padilla, ex jefe de seguridad de la CGN, quien tambi茅n dej贸 parapl茅jico a Germ谩n Chub. Otras siete personas resultaron heridas en esos enfrentamientos. La b煤squeda de justicia por estos cr铆menes fue ardua y estuvo marcada por el hostigamiento al punto que la fachada de la casa de Ang茅lica Choc, viuda de Adolfo Ich, fue baleada en ese contexto; adem谩s, el sobrino de Ang茅lica, H茅ctor Manuel Choc, de 18 a帽os, fue asesinado a golpes en un acto que la familia consider贸 de venganza ante su b煤squeda de justicia.

Leer m谩s: https://theintercept.com/2020/09/26/hudbay-skye-canada-mining-guatemala/

6: La muerte impune de los tres estudiantes de la UVG en la mina

Tres estudiantes de la UVG: Nahomy, Juan Carlos y 脕ngel, murieron en las instalaciones de CGN. Sus cuerpos fueron hallados con golpes. Antes de su muerte uno de ellos realiz贸 17 llamadas telef贸nicas que los familiares asumen fueron pidiendo auxilio. El caso fue cerrado con enormes dudas y contradicciones del 煤nico testigo que minti贸 pues se comprob贸 que los estudiantes s铆 llevaban chalecos salvavidas (cosa que este neg贸). Seg煤n los abogados de las familias, la mina alter贸 la escena del crimen introduciendo botellas para argumentar que su muerte fue por irresponsabilidad de los estudiantes. Fueron 7 a帽os de buscar justicia y no conseguirla. La parte acusada intent贸 aplacar la b煤squeda de justicia de las familias con dinero. Los familiares de los estudiantes siguen vistiendo de negro.

Leer m谩s: https://nomada.gt/pais/actualidad/un-sentenciado-por-imprudencia-una-multa-de-q51-millones-la-uvg-exonerada-pero-el-crimen-de-los-estudiantes-continua-sin-resolverse/

(Este es un art铆culo de Jody Garc铆a, cuya autor铆a fue eliminada del sitio web)

7: La mina contamina r铆os, el lago y el aire

Grandes manchas rojas aparecieron sobre el lago durante el 2017, los pescadores responsabilizan de ello a la mina y pidieron al MEM que investigara el caso. Los pescadores tuvieron que tomar la carretera para ser escuchados y finalmente no se hizo la investigaci贸n solicitada con la profundidad debida. Las autoridades nunca atendieron debidamente a la Gremial de pescadores en un claro caso discriminatorio. Durante las noches y madrugadas las calderas de Pronico expulsan un humo rojo que se extiende hacia donde sople el viento. Seg煤n The Guardian, un caso parecido ocurri贸 en 2016 en Rusia donde el r铆o Daldykan se ti帽o de rojo justo en donde opera el mayor productor de n铆quel del mundo. Seg煤n m茅dicos de la localidad, con el inicio de la explotaci贸n minera se comenz贸 a registrar un aumento de enfermedades respiratorias en la poblaci贸n.

Leer m谩s: https://nomada.gt/identidades/guatemala-rural/la-mancha-roja-en-el-lago-que-nadie-quiso-explicar/

8: El sesgo o silencio c贸mplice de los medios de comunicaci贸n corporativos

Los medios corporativos no abordan estos temas o lo hacen desde enfoques favorables a la criminalizaci贸n de las resistencias comunitarias. De no ser por la cobertura de Prensa Comunitaria, y las investigaciones de medios digitales independientes e internacionales, desconocer铆amos el contexto que aqu铆 presentamos. Prensa Libre, elPeri贸dico y Nuestro Diario, los medios escritos de mayor difusi贸n en Guatemala, coinciden en hablar de 鈥渂loqueos鈥 y no de resistencia leg铆tima ante los abusos del capital minero coludido con el Estado corrupto de Guatemala. Casi ning煤n medio adem谩s de Prensa Comunitaria ha estado dando cobertura in situ durante los 煤ltimos d铆as de resistencia q鈥檈qch铆鈥 en la carretera que lleva a la mina.

Leer m谩s: https://www.prensacomunitaria.org/2021/10/el-cpj-rechaza-agresiones-contra-periodistas-de-prensa-comunitaria-en-el-estor-izabal/

9: Acoso a los periodistas que investigan y dan cobertura a la resistencia minera

Se puede hablar de al menos tres casos claros de acoso a la labor period铆stica: el que sufri贸 la periodista Rolanda Garc铆a corresponsal en Guatemala de Telesur, quien fue intimidada por al menos 20 hombres trabajadores de CGN armados con machetes; el de Carlos Choc, periodista de Prensa Comunitaria que fotografi贸 el momento en el que el pescador Carlos Maaz fue abatido a tiros. Por esta cobertura tuvo que huir de su pueblo por amenazas; ser pr贸fugo de la justicia; perder la custodia de sus hijos y su empleo. M谩s recientemente, Prensa Comunitaria ha denunciado ataques a su p谩gina web y su reportero Juan Bautista Xol Col est谩 siendo difamado y acosado en redes sociales y fuera de su casa.

Leer m谩s: https://es.mongabay.com/2020/09/guatemala-carlos-choc-compania-guatemalteca-niquel-defensores-ambientales/

10: Divisi贸n comunitaria

Seg煤n la URL/ Intrapaz, 鈥渓as mineras generan divisio虂n comunitaria al optar por contratar a algunos miembros de la comunidad pero no a todos; cuando le compran a algunos, pero no a todos; cuando benefician a algunos, pero no a todos鈥. La entrada de un proyecto extractivo divide a la comunidad entre quienes ganan algo con este y quienes no, confrontando as铆 a las comunidades y entorpeciendo la posibilidad de posicionamiento colectivo. Por otro lado, hay un sistem谩tico esquema de criminalizaci贸n en el que se manipula la justicia para perseguir penalmente a quienes se oponen a estas inversiones generando zozobra y limitando los derechos pol铆ticos consignados en la constituci贸n. En Guatemala hay presos pol铆ticos por defender el territorio.

Leer m谩s: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/confli-UsoTierra1.pdf

11: La miner铆a paga pocos impuestos

Seg煤n el ICEFI, el aporte tributario total en t茅rminos del PIB de la industria minera en Guatemala oscila entre el 0.06% y 0.12% entre 2009 y 2012. A esto habr铆a que agregar el hecho que este entramado empresarial minero est谩 oscurecido por una red de offshores que facilitan la evasi贸n fiscal. El fondo fiduciario de inversi贸n familiar detr谩s de Solway est谩 ubicado en Chipre, Malta, las Islas V铆rgenes Brit谩nicas y San Vicente y las Granadinas, seg煤n inform贸 The Guardian en 2019. Como si esto fuera poco, la Ley de Miner铆a da privilegios fiscales como el del art铆culo 86: 鈥podr谩 importar libre de tasas y derechos arancelarios los insumos, maquinaria, equipo, repuestos, accesorios, materiales y explosivos, que sean utilizados en sus operaciones mineras鈥. Por otro lado, la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila permite la exoneraci贸n total del ISR que se obtenga de la exportaci贸n de bienes que se hayan ensamblados en el pa铆s y luego exportados, como podr铆a ser el caso del ferron铆quel que produce Pronico.

Leer m谩s: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Guatemala/icefi/20140903122033/mineria-impresion.pdf

12: Caso Alfombra M谩gica

La minera Solway es parte del entramado ruso, kazajo, israelita y ucraniano involucrado en el esc谩ndalo 鈥淟a Alfombra M谩gica鈥 que alcanza directamente al presidente Alejandro Giammattei, quien, seg煤n investigaciones preliminares del hoy ex jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, habr铆a recibido millonarios sobornos a favor de intereses mineros y portuarios de la minera Mayan铆quel, vecina territorialmente al proyecto minero FENIX de Solway. Directivos rusos de Mayan铆quel tambi茅n son directivos de Solway y su subsidiaria CGN en Guatemala. Esas investigaciones fueron parte de las causas para que Sandoval fuera destituido por la fiscal general Consuelo Porras, caso en el que habr铆a actuado a pedido presidencial.

Leer m谩s: https://elobservadorgt.org/2021/09/24/informe-especial-no-28-la-alfombra-magica-una-telarana-de-intereses-mineros-rusos-kazajos-e-israelitas-que-alcanzaria-a-giammattei-falla/

A modo de cierre鈥

A pesar de todo, la esperanza existe en tanto los pueblos se organizan y resisten. Si bien el cerco medi谩tico no ha permitido mayor conocimiento de estas luchas a nivel nacional, existe una perif茅rica pero incipiente solidaridad urbana que deber铆a caminar junto con la solidaridad internacional. Pasa con los presos pol铆ticos y las resistencias comunitarias como con los escritores o investigadores destacados: son m谩s conocidos afuera del pa铆s que adentro, donde la inercia del racismo estructural mantiene a los sectores urbanos enajenados de la realidad.

Romper el cerco medi谩tico dominante es urgente para frenar el despojo y la represi贸n en Guatemala. Las voces del racismo organizado intentar谩n hacernos creer que todos quienes se oponen al expolio de suelo son manipulados por oeneg茅s o fuerzas extranjeras; detr谩s de esta idea subyace la falsa creencia de que los pueblos ind铆genas no son capaces de pensar y decidir por s铆 mismos. Este caso nos demuestra lo contrario: la ignorancia respecto a esta realidad se encuentra en los centros urbanos y lo menos que podemos hacer es acompa帽ar respetuosamente las luchas de quienes asumieron con valent铆a la defensa por el futuro de la vida, el agua y la soberan铆a de los territorios guatemaltecos.

En memoria de las y los m谩rtires por resistirse a la extracci贸n de N铆quel en Guatemala.