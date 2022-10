–

De parte de Sare Antifaxista October 14, 2022

David Budria, militante antifascista catalán, CDR acusado de ‘terrorismo’ en la «Operación Judas» Como todos los años este 12 de octubre no tenemos nada que celebrar, por suerte y un

poco de conciencia, cada vez más gente lo tiene claro. Aunque evidentemente siempre hay

quien aprovecha este día para sacar a relucir las vergüenzas naZionales.

Este año, como años anteriores, aparte de la concentración “unitaria” del españolismo en

Plaça Catalunya, se daban diversas convocatorias para quien no tenga suficiente con

ondear la rojigualda.

Sobre las 10:30 de la mañana unas 50 personas se reunían delante del monumento a

Colón, ondeando diversas banderas no oficiales y ostentando merchandising de VOX.

Empiezan a aparecer personajes diversos, entre ellos el pseudo periodista, más conocido

por sus alardes fascistas, Cake Minuesa. Unos minutos después llega el gran momento,

hacen acto de presencia Ortega Smith y Ignacio Garriga y se iza la bandera mientras suena

el himno. Himno que algunos de ellos, a mi parecer, no reconocen como el propio, ya que

les haría muy felices poder hacer sonar a todo trapo el cara el sol. Después de las ofrendas

florales y un hilarante discurso dan por finalizado el acto.

Una hora más tarde también tiene lugar otra manifestación en, como no, la Plaça Espanya.

Son unas 100 personas, en esta ya se denota, a diferencia de la de Colon, una falta de

complejos a la hora de exhibir simbología nazi, cánticos racistas y xenófobos, mientras que

alzan la mano pidiendo un taxi imagino. Al no aparecer ninguno comienzan a caminar

dirección Montjuïc detrás de una gran bandera. Es cuando llegan a la plaza Sant Jordi que

despliegan todo el alarde neonazi, bebiendo “litronas” como si no hubiera un mañana y

levantando el brazo a modo esquizofrénico.

Con un poco de retraso, en el horario quiero decir, comienzan los parlamentos, cada cual

más delirante que el anterior. El primero es Enrique Lemus, del Centro Social y Nacional El

Alcázar de Valladolid. Después sube al atril Pablo Lucini, líder de los cachorros de

Democracia Nacional, y para cerrar el aquelarre fascista concluye Miguel Blasco, del canal

Aquí la Voz de Europa.

Como veis todos unas auténticas joyas que acumulan diversas condenas por agresiones

con arma blanca, intentos de homicidio, tráfico de drogas… vamos el pack de todo buen

nazi.

A la misma hora, en otro punto de la ciudad, cercano a Colón y Plaça Catalunya, éramos

convocadas y convocados los antifascistas. Mientras se va concentrando la gente, algunos

colectivos lanzan tracas de petardos, se encienden bengalas y se inician cánticos

antifascistas. Una vez aparece la pancarta, las 300 personas allí reunidas comenzamos una

marcha con destino a la Plaça Tetuan. Durante el trayecto somos “escoltados”, en todo

momento y una actitud desafiante, por los antidisturbios de Mossos d’Esquadra, haciendo

gala de su neutralidad política en un día en el que nazis con esvásticas y muy

probablemente armados se pasean por Barcelona compadreando con ellos.

Bien, dicho esto, una vez en destino se inician un seguido de parlamentos. El primero en ser

leído es de la organización convocante, seguidamente escuchamos a las feministas que nos

recuerdan las atrocidades sufridas, en mucho mayor grado las mujeres, a los pueblos

esclavizados por el Reino de España. Para concluir se lee el comunicado, el cual ha sido

repartido en forma de octavilla durante la manifestación, de la Plataforma Antirepressiva de

Barcelona que hace hincapié en el lema “Contra el colonialisme d’ahir. Contra l’imperialisme

d’avui” haciendo referencia al carácter de este estado monarco-fascista.

Como veis, no he incluido en este resumen la manifestación “unitaria” convocada por

diferentes partidos y organizaciones españolistas, ya que en esta se dan diversos factores

que hacen que, aunque cada año menos, sea bastante multitudinaria.

Llegados a este punto y para finalizar quisiera hacer un poco de autocrítica a todas aquellas

personas que se autodenominan antifascistas. Como hemos podido ver las manifestaciones

con un carácter más fascista, o al menos a primera vista, son cada año más minoritarias,

pero no nos podemos despistar, ahora mismo esos mismos tienen 52 escaños en el

Congreso. Y es por esto mismo mi autocrítica al movimiento antifascista, este año éramos

300 intentando no cederles todo el espacio en las calles, el año que viene deberíamos de

ser miles. Está bien eso de trabajar ese día para demostrar que no hay nada que celebrar,

aunque también nos vamos de viaje en Semana Santa y Navidad y nos decimos ateos, pero

es más importante plantearles cara en las calles para que el próximo año no tengan 10

escaños más.