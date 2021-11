–

De parte de La Haine November 9, 2021 68 puntos de vista

La COESPE y la Marea Pensionista de Cataluña continúan movilizándose a favor de las pensiones públicas y en contra de la Ley Escrivá.

El próximo sábado 13 de noviembre, varias organizaciones pensionistas estatales han convocado manifestaciones en todo el Estado español. En Barcelona, la manifestación está convocada a las 10.30 e irá de Pl. Cataluña a Pl. St. Jaume.

13 de Noviembre

En defensa de las Pensiones Públicas, contra los recortes y la privatización:

EL PROYECTO DE LEY ESCRIVÁ NO DEBE DE SER APROBADO.

Los y las pensionistas, la gente trabajadora y la ciudadanía en general estamos

convocados a manifestarnos el próximo día 13 de noviembre, en las capitales de los

distintos Pueblos y Comunidades del Estado, para defender nuestras Pensiones Públicas y

demandar al Gobierno que ponga fin a los anunciados recortes, a las pensiones de miseria

y a los Planes Privados de Empresa.

Expresamos nuestro desacuerdo con el Pacto de Toledo y con el plan del Gobierno de

reforma de las pensiones que lo desarrolla, liderado por el ministro Escrivá, que hace caso

omiso de las reivindicaciones urgentes por las que venimos luchando desde hace más de

tres años y que no pueden esperar ni un día más. Reclamamos la dimisión de Escrivá, y la

reforma que esperamos del Gobierno es blindar las pensiones Públicas, dignas justas y

suficientes y hacer efectivas nuestras reivindicaciones.

Esta nueva reforma (la tercera en 10 años) al dictado de la banca y el poder financiero, se

traducirá, si no somos capaces de remediarlo, en recortes de las futuras jubilaciones, y en

un plan de privatización del Sistema Público de Pensiones. Además, y entre otras cosas,

tampoco garantiza la capacidad adquisitiva de las pensiones a partir del 2022, al establecer

un sistema de cálculo del IPC que no permite revisar los recortes hasta pasados los 5 años.

Instamos a todos y cada uno de las y los parlamentarios del Congreso de los

Diputados a rechazar la reforma contenida en el Proyecto de Ley presentado en el

Congreso y votar en contra de él.

Una vez más, insistimos en que:

▪ las pensiones mínimas deben elevarse hasta equipararse al Salario Mínimo

Interprofesional y este situarse en el 60% del salario medio, según recomienda la

Carta Social Europea;

▪ deben derogarse las reformas de pensiones del 2011 y del 2013 y las reformas

laborales de 2010 y 2012 que recortan las pensiones y reducen salarios y

cotizaciones sociales;

▪ el “Factor de Sostenibilidad” debe ser eliminado, sin ser sustituido por ningún otro

coeficiente reductor como el “Mecanismo de Equidad Intergeneracional”;

▪ la jubilación debe volver a los 65 años para crear empleo, mitigar la pobreza y la

brecha de genero;

▪ los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados deben

ser eliminados;

▪ hay que establecer medidas efectivas para acabar con la brecha de género en

salarios y pensiones;

▪ la capacidad adquisitiva de las pensiones debe garantizarse a través de revisiones

anuales, que recojan como mínimo el incremento del coste de la vida.

▪ en caso de ser necesario, y como establece la legislación actual, el pago de las

pensiones públicas debe garantizarse a través de los Presupuestos Generales del

Estado, sin que se convierta en deuda de la Seguridad Social;

Frente a las falsedades que desde hace años se difunden interesadamente en los medios

de comunicación, las pensiones públicas son sostenibles, y por eso exigimos que las

cuentas estén claras.

Rechazamos que los recursos de la Seguridad Social se destinen a Planes Privados

de Empresa, así como a ningún Macrofondo que fomente las Pensiones Privadas,

medidas que rompen el carácter solidario del Sistema Público de Pensiones, cuando lo

necesario es reforzar y mejorar el sistema público de reparto.

Nuestras reivindicaciones van acompañadas de nuestra voluntad de diálogo. Los

firmantes demandamos una vez más interlocución directa con el Gobierno en todo aquello

que atañe a las pensiones.

Este es un problema que se está planteando en toda la Unión Europea, que mediante el

PEPP (Plan Europeo de Pensiones Privadas) propone avanzar hacia sistemas de

privatización de las pensiones públicas. Por ello llamamos a compartir esta lucha a todos

los pensionistas europeos, desarrollando conjuntamente acciones para hacer frente

común a las intolerables pretensiones de Bruselas.

El día 13 de Noviembre nadie puede faltar a la cita, hacemos un llamamiento a que

todas las plataformas de pensionistas, y organizaciones sociales, se sumen a esta

convocatoria. Parar la reforma Escrivá no solo es un problema de los pensionistas, sino de

toda la sociedad. Ese sábado 13-N, en las ciudades más importantes de los Pueblos y

Comunidades del Estado tenemos una cita para conseguir nuestras reivindicaciones y echar

atrás los planes del Gobierno de privatizar y reducir aún más las pensiones. La movilización

es nuestra garantía.

¡ Gobierne quien gobierne las pensiones se defienden !

25 de octubre de 2021

▪ ASJUBI40: Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar

▪ COESPE: Coordinadora Estatal de Pensionistas

▪ EHPM: Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria

▪ MADPP: Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas

▪ MODEPEN: Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos.

▪ PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Alcoy, Badajoz, Móstoles, …

▪ UNIDAD-COESPE