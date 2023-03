–

Con melancol铆a, tristeza y algo de estoicismo, os dejo traducido el 煤ltimo art铆culo que he le铆do en la prensa italiana referido a la huelga de hambre de Alfredo Cospito. Me llama poderosamente la atenci贸n que el Estado italiano lo tenga encerrado con miembros de la mafia y de la Camorra, y que le desprestigie afirmando que ha hablado con miembros de esos grupos… Como si tuviese otra opci贸n. Y tambi茅n llama la atenci贸n que la polic铆a diga no tener priuebas actualmente sobre la vinculaci贸n de la mafia y los anarquistas, para a帽adir que lo mismo pueden tenerla en el futuro. En fin, es la locura del Poder, y aqu铆 la noticia:

El abogado del anarquista Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, ha ofrecido este mi茅rcoles una rueda de prensa en el Senado en la que ha hablado de la situaci贸n de su defendido, que ha vuelto a la prisi贸n de 脫pera tras ser internado en el hospital San Paolo de Mil谩n . y est谩 en el d铆a 134 de su huelga de hambre . Su protesta contra el r茅gimen del 41-bis , al que est谩 sometido desde mayo de 2022, comenz贸 el 20 de octubre. Seg煤n Rossi Albertini, Cospito ha suspendido los suplementos “salvavidas” que tomaba y est谩 decidido a continuar con su huelga de hambre.

Adem谩s, Rossi Albertini, junto al resto de abogados de la defensa, se plantea recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos , ya que se acabaron los medios legales disponibles en Italia para impugnar el 41-bis de Cospito.

Durante la rueda de prensa , Rossi Albertini dijo que Cospito “ha perdido 50 kilos” pero su “esp铆ritu es absolutamente tenaz”. Seg煤n Cospito, nadie deber铆a someterse al 41-bis porque no respeta la l贸gica por la que fue introducido. En particular, en su caso habr铆a habido una “ampliaci贸n del per铆metro del campo de aplicaci贸n” porque se define como un anarquista “antiorganizacional”, es decir, que rechaza la posibilidad de una hip贸tesis asociativa. 鈥淧ensar en un anarquista dando o recibiendo 贸rdenes es un ox铆moron. Esto le hace vivir esta condici贸n carcelaria como una violencia evidente鈥, dijo Rossi Albertini.

Cospito est谩 decidido a seguir adelante y tambi茅n ha suspendido aquellos suplementos -potasio y az煤car- que hab铆a tomado en los d铆as previos a la decisi贸n de la C谩mara de Casaci贸n que desestim贸 el pasado viernes el recurso contra la aplicaci贸n del 41-bis en su contra. El letrado tambi茅n repet铆a que su defendido no tiene intenci贸n suicida sino que libra 芦esta batalla porque cree que el 41-bis no es una vida. As铆 que la tuya es una batalla por la vida”.

Los tiempos de la Corte Europea son extremadamente largos, por lo que los abogados de Cospito deben solicitar una medida urgente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un 贸rgano judicial internacional independiente cuya tarea es juzgar las violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Todos aquellos que creen haber sufrido una violaci贸n de los derechos fundamentales previstos por la Convenci贸n, y las personas que han pasado todos los niveles de juicio en su propio pa铆s pero a煤n creen que han sido agraviados, pueden presentar una demanda ante la Corte. Una vez enviado, el recurso debe pasar una serie de controles por parte de la sala judicial, que comprueba que cumple los requisitos (criterios de admisibilidad). En esencia, antes de que se eval煤en los m茅ritos de la apelaci贸n,

Durante la rueda de prensa tambi茅n se habl贸 de un informe de inteligencia presentado al parlamento, seg煤n el cual no habr铆a “soldaduras” entre anarquistas y otras organizaciones criminales. Muchos diarios hab铆an recogido en las 煤ltimas semanas enf谩ticamente la noticia seg煤n la cual Cospito habr铆a hablado en prisi贸n con miembros del crimen organizado, en particular con gente perteneciente a la Camorra y la Mafia. El informe de inteligencia redimensiona parcialmente esa tesis. Mario Parente, director de la agencia de seguridad e informaci贸n interna, al presentar el informe anual sobre la pol铆tica de seguridad de la informaci贸n al parlamento, se refiri贸 a estas presuntas contig眉idades entre los anarquistas y la mafia, diciendo: “Tal como est谩n las cosas, no tenemos pruebas. El monitoreo est谩 en progreso. Por el momento no hay elementos en este sentido; que no puede ser una respuesta v谩lida para el futuro inmediato.”

La regulaci贸n del 41-bis prev茅 que al preso se le conceda una hora de aire fresco (normalmente son dos) en un espacio restringido y delimitado en compa帽铆a de un m谩ximo de tres personas, siempre las mismas, tambi茅n bajo el 41-bis. En Italia, casi todos los presos sometidos al 41-bis son miembros del crimen organizado, por lo que Cospito solo pudo hablar con mafiosos o camorristi durante la hora del aire libre. El abogado Rossi Albertini dijo que 芦Hubo un intento de explotar y monstruosificar a Cospito. S贸lo los que no conocen el anarquismo o las personas de mala fe pueden afirmarlo. Cospito no ten铆a intenci贸n de vincularse a la mafia salvo en lo que respecta a la condici贸n de que vivan bajo el 41-bis, o la privaci贸n de derechos”.

Cuando a煤n estaba en la prisi贸n de Sassari, Cospito hab铆a escrito una carta para ser entregada a su abogado que luego fue retenida durante el traslado y en los d铆as siguientes. Finalmente, fue entregado al abogado quien divulg贸 un pasaje, reportado por Radio Radicale:

El mayor insulto a un anarquista es ser acusado de dar o recibir 贸rdenes. Cuando estuve en el r茅gimen de Alta Vigilancia [un circuito penitenciario para presos considerado particularmente peligroso pero con menos restricciones que el 41-bis, ed.] todav铆a estaba censurado y nunca enviaba pizzini sino art铆culos period铆sticos para revistas anarquistas. Sobre todo, era libre de recibir libros y revistas y escribir libros y leer lo que quisiera. En resumen, se me permiti贸 evolucionar, vivir. Hoy estoy dispuesto a morir para que el mundo sepa lo que realmente es el 41-bis: 750 personas lo pasan sin una palabra.

Rossi Albertini dijo que “ser铆a una clara violaci贸n” si se diera a conocer un escrito de un preso en virtud del art铆culo 41-bis: es un delito previsto en el art铆culo del c贸digo penal, el art铆culo 391-bis, y se corre el riesgo de una pena de entre tres y siete a帽os. 鈥淓ste es un documento que ha pasado por la censura y por lo tanto creemos que podemos leerlo precisamente porque el sujeto bajo el 41-bis no puede brindar informaci贸n a sus asociados externamente, pero no es un sujeto al que le hayan cortado la lengua o cortado la mano鈥. .