June 15, 2021

ENDESA, REPSOL, NATURGY, IBERDROLA鈥

ROBAN, EXPOLIAN Y DEVASTAN LA TIERRA

Destruyen el mundo natural.

Oprime a los pueblos, especialmente los originarios como el pueblo mapuche.

Explota a las personas y los ecosistemas

Es fundamental para el mantenimiento del capitalismo y el poder.

DESTRUYEN EL MUNDO NATURAL:

El sector energ茅tico es el responsable de m谩s del 42% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, los embalses ocupan grandes superficies (los 200 embalses m谩s grandes cubren m谩s de 25.000.000 de ha y un volumen de m谩s de 5.000.000 de Hm3), los embalses tienen un importante impacto sobre la biodiversidad y la conectividad.

Estas corporaciones y las actividades vinculadas a ellas tienen un aspecto extractivista muy importante, con la contaminaci贸n y explotaci贸n que supone.

OPRIME A LOS PUEBLOS:

La actividad de las empresas energ茅ticas desplazan poblaciones obligando a emigrar y las empobrecen. Existen muchos ejemplos en donde Endesa ha tenido conflicto con comunidades ancestrales, donde a trav茅s de la coacci贸n intervienen con represas, desviando los r铆os, despojando comunidades, rompiendo los ciclos de los ecosistemas. As铆 en todo el continente, desde comunidades en Guatemala hasta la lucha del pueblo mapuche, han sido afectadas por la invasi贸n de estas infraestructuras, para intereses capitalistas. De este modo estas empresas extienden sus tent谩culos por todo el mundo, tienen negocios (y explotan y devastan), y monopolizan elementos tan fundamentales como el agua y la energ铆a. Entre otros pa铆ses act煤an en Per煤, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, M茅xico, Guatemala, Venezuela, Marruecos, Angola, Egipto, Argelia, India鈥

EXPLOTA A LAS PERSONAS:

No s贸lo a los trabajadores de sus empresas, o a los afectados por sus infraestructuras y actividades, una buena parte de sus beneficios viene de la venta de energ铆a a los particulares, los beneficios se trasladan a los pa铆ses de origen (en el caso de Endesa, Repsol, Naturgy e Iberdrola el Estado Espa帽ol). Esta venta es cada vez m谩s cara, hasta el punto que en 2020 (a帽o en que el consumo industrial ha bajado por el confinamiento) han tenido m谩s beneficios que en 2019.

Las energ茅ticas est谩n detr谩s de numerosos asesinatos entre los que se resisten a sus actividades, 207 personas el 2017 (solo entre los activistas ambientales, quedan fuera sindicalistas, trabajadores del campo, maestros, sanitarios鈥), en esta siniestra actividad las energ茅ticas est谩n acompa帽adas por la agroindustria, la forestal y la miner铆a, la zona m谩s peligrosa es Am茅rica del Sur, el pa铆s con m谩s muertes Brasil seguido de Filipinas, de 脕frica no se tienen datos.

SON CLAVES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAPITALISMO:

Sin las energ茅ticas no hay sociedad industrial ni capitalismo鈥 el capitalismo necesita energ铆a para todas sus actividades, desde la fabricaci贸n industrial, hasta la 鈥渕iner铆a鈥 de moneda virtual. No hay ning煤n tipo de energ铆a que no sea contaminante, no suponga extracci贸n, no cupe espacio, no suponga explotaci贸n y devastaci贸n.

El sector bancario internacional ha financiado (desde 2016) a estas 4 empresas con 31.256 millones de $, la financiaci贸n del Santander i el BBVA ha sido de 1.064 millones de $.

EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA LIBERTAD, CONTRA LA EXPLOTACION Y LA DEVASTACI脫N鈥 ATAQUEMOS LAS MULTINACIONALES ENERGETICAS!

Del 14 al 20 de junio jornadas de lucha contra la devastaci贸n de la tierra y el capitalismo.