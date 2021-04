–

Sandra Rodríguez, compañera del maestro asesinado el 4 de abril de 2007 dio una conferencia de prensa junto a su abogado y al sindicato docente ATEN en el río Limay. Explicó que el Tribunal Superior de Justicia puso un cerco al fallo de la Corte Suprema de la Nación que ordenó reabrir la causa Fuentealba 2 dado que no permitió incorporar al ex gobernador Jorge Omar Sobisch. Los imputados serán 14 jefes policiales, dado que uno ya murió. El 17 de marzo tuvieron una audiencia de la cual Sandra rescató: “Lo bueno fue que tanto el fiscal como mi abogado plantearon que comenzáramos con estos 4 meses para investigación y producción de pruebas en relación a la imputación que tiene cada jefe policial”. En diálogo con Radio Nacional, Sandra comentó la situación docente actual: “el año pasado en pandemia se congeló el salario docente y por ejemplo mi hija estuvo desocupada sin poder tomar horas”. Por ANRed

Sandra Rodríguez es la compañera de Carlos Fuentealba, maestro que enseñaba Química y Física en varias escuelas del oeste neuquino y fue asesinado con una granada durante un operativo de represión estatal a la protesta docente del 4 de abril de 2007. Las y los docentes habían cortado la ruta nacional 22 a la altura de Arroyito como medida de lucha votada por la mayoría en la asamblea de ATEN. El único condenado por el fusilamiento fue el cabo Darío Poblete, autor del disparo. Por eso su familia, Sandra y sus dos hijas junto al Sindicato ATEN impulsaron la búsqueda de justicia completa, que a 14 años sigue en pie.

“Era muy importante una marcha y que nos abracemos mucho pero hay que ser cautos” dijo Sandra en comunicación con Trepen a los techos, programa de Radio Nacional. A raíz de los cuidados sanitarios por la pandemia de coronavirus el 2021 será otro año que no se realiza la multitudinaria marcha para pedir justicia por Carlos Fuentealba.

En conferencia de prensa junto a su abogado Medrano y Marcelo Guagliardo de ATEN, Sandra contó la situación de la causa Fuentealba 2 luego de la audiencia que tuvieron de manera virtual el 17 de marzo. “Fue una audiencia de reordenamiento de la causa: qué defensores con qué imputados, yo tengo nuevos abogados, en el equipo trabaja Marcelo Medrano y y Ricardo Mendaña”. Jorge Omar Sobisch el ex gobernador, responsable político del operativo represivo no estará entre los imputados.

“A partir de la audiencia del miércoles 17 de marzo accedimos a ciertas cuestiones que venimos esperando desde fines de 2019 cuando el tribunal Superior de Justicia reabre la causa en la provincia de Neuquén. Pero este Tribunal pone un cerco a este fallo y es que justamente solo podían estar los 15 imputados jefes policiales, que uno ya falleció, y nadie más podía incorporarse” cuenta Sandra y enfatiza: “Cada vez que nosotros llegamos a los juzgados y al poder judicial el nombre del El ex gobernador Jorge Sobisch se vuelve a negar el derecho de la tutela judicial efectiva que tratamos que avance en la Causa Fuentealba”.

“Lo bueno fue tanto a pedido del fiscal como de mi abogado es que comenzaremos con estos 4 meses para investigación y producción de pruebas en relación a la imputación que tiene cada jefe policial imputado” explica Sandra e invita a un diálogo virtual hoy a las 20 horas junto a la Secretaria General de ATEN Sonia Alesso el doctor Raúl Zaffaroni, su abogado Marcelo Medrano y Marcelo Guagliardo para interiorizar sobre la causa.

“Después de que esta causa se cerró en la provincia de Neuquén, fuimos a la Corte Suprema de la Nación y tuvimos el fallo en 2019 que le dijo al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén que se debía reabrir la causa. Esta causa tiene dos características fundamentales: una que es una causa de grave violación a los derechos humanos, y por otro lado que es una causa altamente compleja, es decir que esa teoría que sostenían defensores y fiscales de la provincia de Neuquén que debía prescribir, por estas dos características que dice la Corte Suprema de la Nación no corren esos plazos para una causa simple”

“Hasta el día de hoy definimos el asesinato de Carlos como un fusilamiento público en democracia” dice Sandra para responder cómo atraviesa la búsqueda de justicia y el duelo en cuarentena. “Esto es mucho más difícil de procesar internamente pero tuve una cuestión que ni mis hijas ni yo nos resignamos y cada día nos indignamos por esa justicia que no es realmente total o completa y por ende consideramos que no es justicia”.

“Lo más problemático es que la justicia nos halla negado y nos halla invisibilizado. Los argumentos de la defensa en esta última audiencia fueron todos en relación a la actuación de los fiscales, es decir las fiscales les dieron los argumentos a las defensas para negarnos el derecho nuestro de saber la verdad; investigar e ir a juicio para saber qué ocurrió ese 4 de abril de 2007. Desde el poder político y desde el poder judicial cívico no nos dejaron avanzar con nuestra hipótesis y tenemos ese derecho de ir a un juicio y se compruebe o no si es verdad. Estamos pidiendo que se cumpla con lo que se debe cumplir en la justicia”

“Es el primer año donde un fiscal tiene respeto por mi familia. En esa audiencia virtual el fiscal Maximiliano Obrey no solamente respetó sino acompañó el pedido de tutela efectiva. Tuvimos a Velazco Copello, al señor Azar y Di Maggio que ejerció terriblemente violencia sobre mi imagen y en su actuación estuvo del lado de imputados y la defensa. Así que es un momento importante a caminar y hay luz para reabrir la causa” concluye Sandra Rodríguez.

Familia docente

“El año pasado se congeló el salario para los docentes” dice Sandra y agrega “que no se tenía que enfermar, ayudar a adultos mayores situaciones donde nos interpela la vida, la muerte la salud y la enfermedad me parece vergonzoso que no se tuviera a los maestros que trabajaran en la virtualidad con el esfuerzo que hicieron”. Sandra es docente madre de Camila de 23 años y Ariadna de 18. “Mi hija Camila estuvo desocupada, es profesora de educación física y se quedó sin cargo y yo pude ayudarla para sostener el año, me pongo como ejemplo pero lo sé en concreto que sucedió en muchos casos”.

“Es necesaria es indispensable la reparación ante la justicia. Las familias no podemos olvidar. No podemos resignar es imposible que perdonemos, necesitamos que esto se haga realidad que lo vean ellas mis nietos y toda la sociedad. Por eso agradezco a las organizaciones sindicales y sociales los organismos de derechos humanos que a lo largo y ancho del país me hacen llegar recordatorios y memoria. Es algo que surge de la propia sociedad argentina”.

“La reforma judicial es necesaria para todos los casos de femicidios. He estado por muchos lugares del país y esa mirada patriarcal de la justicia es terrible y rancio, es negadora del derecho real. Nosotras no dejamos de ser tres mujeres que peleamos por justicia y hemos recibido muchísima violencia institucional. Necesitamos que nos respeten que nos den el derecho a la tutela. Creo que es hora de que realmente la justicia tenga otra posición y podamos tener prontamente un juicio a los no 15 policías porque falleció uno pero a los 14” dice Sandra.