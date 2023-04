El viernes 14 de abril se presentar├í en la sede de la FAL de Madrid el libro El arte de no hacer arte, del escritor, ensayista y poeta Antonio Orihuela. En su nueva obra, el autor centra el foco en ese arte que nace como contraposici├│n al arte burgu├ęs y despolitizado. Acompa├▒├índole estar├í Paco G├│mez Nadal, de la editorial La Vor├ígine.

Este ensayo de Antonio Orihuela traza una cartograf├şa del arte que ha intentado luchar

o contraponer su narrativa contra el Arte oficial, burgu├ęs, despolitizado. Y la politizaci├│n

de la cultura necesita de la memoria. Todo movimiento contrahegem├│nico en el mundo

del arte ha bebido del anterior, de sus aciertos y de sus errores, de sus ├ęxitos y, ante todo, de sus fracasos. El arte de no hacer Arte es un texto profundamente pol├ştico porque no disocia la est├ętica de la ├ętica ni la ├ętica de la disputa p├║blica por la narrativa. No es un cat├ílogo de movimientos o de artistas, sino un recorrido con sentido por las disidencias art├şsticas, desde el primer Dad├í hasta el artivismo m├ís pol├ştico de las calles de Latinoam├ęrica.