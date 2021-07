Nicola Sacco, obrero del calzado, y Bartolomeo Vanzetti, vendedor ambulante de pescados, eran dos inmigrantes italianos, en Boston. Ellos eran militantes anarquistas y los culparon de un robo y asesinato de 2 personas que no cometieron, en abril de 1920. Los detienen porque les encuentran panfletos y un arma, que ni siquiera era del calibre del arma asesina. En esos años, el triunfo de la Revolución Rusa era muy reciente y el temor de la burguesía en todo el mundo era que se contagiara ese espíritu revolucionario a todos los trabajadores. Le llamaron el “miedo rojo”.

En 1920, en Estados Unidos hubo centenares de huelgas salvajes como la de 60.000 mineros y 20.000 ferroviarios. Había que dar una lección y aterrorizar a los sectores de vanguardia, la prisión de Sacco y Vanzetti era parte de eso. Pero había que dar una condena ejemplar, algo paralizante.

El juicio fue una farsa armada y después de 7 años presos, de múltiples apelaciones y desestimando todos los pedidos de clemencia, como el que hicieron Albert Einstein, el genio de la Física y de la Relatividad o Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, mueren en la silla eléctrica. Los condenaron por anarquistas, por revolucionarios, por luchar por la igualdad y contra el capitalismo. Ese fue su crimen. Por eso levantó tanta indignación por todas las latitudes. Fue tan escandaloso su caso que generaron protestas en todo el mundo, paro y huelgas en Estados Unidos y en diversos países. Incluso atentados, y todo tipo de manifestación de repudio y en solidaridad. En Argentina los primeros que se solidarizaron fueron los de la Federación Gráfica Bonaerense, se realizaron diversos actos durante los años de prisión y poco antes de ser ejecutados hubo un paro de 48 horas.

Manifiestaciones a favor de Sacco y Vanzetti en Londres, 1921

Trabajadores y sus familas protestando contra la condena a los dos trabajadores italianos

No solo hubo manifestaciones obreras sino que fue un caso emblemático de la injusticia imperialista. Innumerables artistas se expresaron como el mexicano Diego Rivera, dedicándoles un mural. En los 70 Joan Baez inmortalizó la canción “Here’s to you Nicola and Bart” que fue un hit de difusión mundial, igual que el film. “Vuestra agonía es vuestro triunfo”, el estribillo que fue un himno. En 1977, justo a los 50 años de su vil asesinato, el gobernador de Massachusetts los declaró inocentes. Era tarde.

Campaña por la libertad de Sacco y Vanzetti

Poco antes de ser ejecutados, Bartolomeo Vanzetti escribió una carta a los trabajadores de nuestro país. Transcribimos partes de la misma:

“Nosotros deseamos decir a los compañeros, a los amigos, al pueblo argentino, que sabemos cuán grande, sublime y heroica es su solidaridad hacia nosotros.

Sabemos que habéis dado el pan y el reposo vuestro, vuestra sangre y vuestra libertad por nosotros. Sabemos que hubo quien dio su vida por nosotros.

Vuestro sacrificio heroico…. nos sostiene el ánimo dándonos la certeza de una victoria final del proletariado.

Nosotros saludamos a quien lucha por nosotros; a quien está preso por nosotros; a quien ha muerto por nosotros.

Compañeros: amigos, pueblo de la Argentina: nosotros morimos con ustedes en el corazón.

Y que ninguno de vosotros se desaliente, que ninguno vacile, que ninguno pierda el ánimo, cuando os llegue la triste nueva de nuestra muerte; que ella no os espante.

… Dos caídos más: ¿Y qué? Otros ocuparán nuestros puestos, más resueltos y numerosos que nunca. En alto los corazones: ¡viva la anarquía y la revolución social!

…

Y este mismo enemigo clava sus inmundos tentáculos en la carne de todos los pueblos de la tierra, prepara el más grande militarismo del mundo y se apresta a esclavizar a la humanidad entera.

Hay que aplastarle la cabeza”.

Sacco y Vanzetti, fueron un símbolo internacional proletario. Los mártires obreros de una generación y una causa mundial. Es bueno recordarlos a UN SIGLO de su condena.

https://www.laizquierdadiario.com/Sacco-y-Vanzetti-a-un-siglo-del-juicio-infame