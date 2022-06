–

Un d铆a como hoy ven铆an al mundo dos de los hombres m谩s importantes que han surcado los caminos de emancipaci贸n de Nuestra Am茅rica: Jos茅 Carlos Mari谩tegui y Ernesto 鈥淐he鈥 Guevara. Aprovechamos la doble efem茅ride para pensar qu茅 ejemplos y rumbos a seguir podemos tomar de sus vidas y obras.

Por Mauro Berenga.

La relaci贸n entre los individuos y la sociedad, o las estructuras sociales, ha sido objeto de r铆os de tinta acad茅mica en los laboratorios de las Ciencias Sociales. Conceptos como 鈥減roceso de socializaci贸n鈥 o 鈥渁propiaci贸n鈥 dan cuenta de c贸mo cada individuo va incorporando esquemas culturales hegem贸nicos del momento social, a la vez que es influenciado 鈥搊, en posturas extremas, determinado- por el sistema econ贸mico imperante. Qu茅 m谩rgenes decisorios tenemos en una estructura que nos dice c贸mo hablar, c贸mo ser, c贸mo trabajar, c贸mo entender el amor, la amistad, la familia, el conflicto y la vida en s铆 es una pregunta dif铆cil de responder. Jean Paul Sartre dec铆a que 鈥渦no es resultado de lo que hace con lo que hicieron de uno鈥, y ah铆 radique quiz谩s parte de la respuesta. Mari谩tegui y el Che son hijos de su tiempo, pero decidieron transformarlo y dejaron su vida en ello. Nosotros habitamos otro tiempo, si decidimos transformarlo no podemos imitarlos. Pero las ideas viajan en t煤neles del tiempo y del espacio, nos dan coordenadas para no extraviar la br煤jula; somos enanos parados sobre hombros de gigantes, como gustaba decir a Ch谩vez, alguien de nuestro tiempo, y tenemos aqu铆 dos gigantes de quienes seguir aprendiendo.

El Che, al hombre viejo ni un tantico as铆

Sin escarbar aqu铆 en lo profundidad de su obra, que abarca tambi茅n un abanico de concepciones econ贸micas que intent贸 poner en pr谩ctica desde su oficina de la Fortaleza de San Carlos, el Che aparece asociado a la rebeld铆a, la violencia, la revoluci贸n y el hombre nuevo. Desde el establishment regional, desde Infobae a al liberalismo de redes, se le impugna una violencia sustentada en demagogia y descontextualizaciones. Mientras se grita 鈥渕uerte a los zurdos鈥 desde estrados con altas intenciones de votos en momentos de baja conflictividad, se olvida convenientemente de la violencia fundadora de nuestras naciones en la expulsi贸n del Godo, de la violencia que genera la opresi贸n recogida en las tesis de Fannon, de la lucha contra una dictadura atroz que asolaba el casino flotante al que hab铆an vuelto a Cuba, de la violencia en s铆 de todo Estado garante de la correlaci贸n de fuerza. Huelga detenerse m谩s all铆.

La rebeld铆a sea quiz谩s el primer bien a recordar del Che. Puede partir de un Ernesto casi adolescente que se sube a una moto a cruzar cordilleras, pero su rebeld铆a transit贸 los caminos que la llevan a sus 煤ltimas consecuencias, a cambiar todo lo que deba ser cambiado, a analizar las caracter铆sticas de la dominaci贸n sist茅mica y oponerles estrategias de victoria. Una canci贸n actual de un grupo del barrio Flores, Contrakara, reza 鈥渁l mundo le falta una gran rebeli贸n, rebeli贸n de rebeldes de gran coraz贸n, donde est谩n, donde est谩n, qui茅n los mat贸鈥. Correr las fronteras de lo posible necesita de rebeld铆a, alimento escaso en este mundo.

La lecci贸n del Che no es entonces subir a las sierras, no podemos tomarlo ahist贸ricamente, no puede ser usado para corrernos entre nosotros. Sirve, en cambio, para alimentar la rebeld铆a. Y esa rebeld铆a implica no solo correr el horizonte de lo posible, implica no ceder cuando y frente a quienes no se debe. 鈥淎l imperialismo ni un tantico as铆, nada鈥 sea quiz谩s una de sus frases m谩s repetidas en cada aniversario, a la vez que cada alianza que parece ir contra el establishment en Latinoam茅rica termina subsumida en lo fundamental a los intereses de La Embajada. La rebeld铆a nuevamente, el coraje de hacer otra cosa con lo que hicieron de nosotros.

El Che trascendi贸 tambi茅n en la concepci贸n del hombre nuevo. Entre sus muchos aspectos, esto implicaba una preconfiguraci贸n del porvenir, una actuaci贸n inmediata, implicaba ser ahora, en este mundo, bajo estas reglas, como queremos que sean quienes nacer谩n en otro mundo mejor, bajo otras reglas de justicia. No podemos esperar. No podemos mantener nuestras mezquindades, ego铆smos y rencillas para vencer a un mundo de mezquindades ego铆smos y rencillas. El Che fue un hombre nuevo, fue un hombre 铆ntegro, de moral inquebrantable, un hombre de justicia, de colocar su espalda primero para sostener los cimientos del nuevo edificio a construir.

Venga hoy su rebeld铆a para correr el horizonte de lo posible, para no ceder ante la hegemon铆a del norte ni a ninguna otra, y para ser, aqu铆 y ahora, como a帽oramos que el mundo sea.

Mari谩tegui: de la tierra al mito y la invenci贸n.

A Jos茅 Carlos Mari谩tegui le toc贸 la colosal tarea de cruzar el t煤nel del espacio para traer las coordenadas del marxismo del viejo mundo a la Am茅rica por crear. Con sus rigurosos an谩lisis de la sociedad peruana, dio nueva vida a un instrumento de comprensi贸n que lo llev贸 a identificar los problemas de ra铆z: el problema del indio no es un problema de educaci贸n, de civilizaci贸n o atraso, de integraci贸n, de cultura a destruir para progresar; como quisieran los peores. Tampoco es una tarea de simple reconocimiento, de respeto a la otredad. El problema del indio es el problema de la tierra.

La cr铆tica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la econom铆a del pa铆s y no en su mecanismo administrativo, jur铆dico o eclesi谩stico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuesti贸n ind铆gena arranca de nuestra econom铆a. Tiene sus ra铆ces en el r茅gimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administraci贸n o polic铆a, con m茅todos de ense帽anza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo.[1]

Si de extraer lecciones se trata 驴hemos resuelto este problema? 驴Sirven las reivindicaciones identitarias tan en boga en nuestros d铆as? 驴Sirve preguntarnos en un censo si somos, fuimos, o seguimos siendo? Pues si no corremos el horizonte de lo posible hacia la disputa de la tierra, la respuesta ser谩 un categ贸rico no. Casi un siglo lleva Mari谩tegui dici茅ndolo a gritos.

Mas hay otra dimensi贸n en la que el peruano cumplea帽ero puede ilustrar nuestros d铆as oscuros. En un continuo que encuentra sus ra铆ces en Sorel y Gramsci (aunque no es claro si el peruano conoci贸 al italiano), Mari谩tegui percibi贸 la importancia del mito pol铆tico para la articulaci贸n social. En el sentido aqu铆 referido, el mito es la constelaci贸n de pasiones y emociones, de im谩genes y sensibilidad colectiva que 鈥搕ambi茅n- componen la ideolog铆a de las mayor铆as populares. El mito es fuerza movilizadora, es esperanza y fantas铆a concreta que predispone a la acci贸n. Pero no individual, el mito a煤na mayor铆as, articula los pu帽os que han de alzarse, empuja con las im谩genes fuerza que lo componen a ser uno frente a la opresi贸n. Sin un futuro a construir, sustentado en las im谩genes que nos constituyen desde la identidad del pasado 驴C贸mo hacemos mayor铆a de la mayor铆a? 驴C贸mo empujamos el horizonte? 驴C贸mo combatimos a quienes hay que combatir?

驴Qu茅 mitos proponen hoy las fuerzas pol铆ticas que buscan oponerse al orden constituido? 驴Cu谩l es su futuro? Es dif铆cil encontrarlos en cualquiera de sus regiones y en cualquiera de sus tendencias. La crisis de hegemon铆a que atravesamos muestra su fuerza en que no hay futuro mejor en las mentes de casi nadie. Pero Mari谩tegui nos dej贸 otra m谩xima de remera 鈥渘i calco ni copia, creaci贸n her贸ica鈥.

Mari谩tegui y el Che est谩n de cumplea帽os. Considerando entonces su historicidad, sin pretender Sierras Maestras para separar por incompletos a quienes buscan luchar a nuestro lado, pararnos sobre los hombros de estos gigantes implica correr el horizonte de lo posible, imaginar un futuro concreto pero distinto, justo, mejor, una utop铆a realizable que nos articule, que nos vuelva rebeldes para accionar, que nos mantenga alertas de aquellos en quienes no debemos confiar ni un tantico as铆, y que nos constituya en mujeres y hombres nuevos, distintos, compa帽eras y compa帽eros con quienes edificar un futuro de justicia, de creaci贸n heroica.

