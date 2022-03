–

El 14 de marzo de 1978 los funcionarios del estado franquista mataron a palos a Agustín Rueda. Su único delito no doblegarse

En Radio Klara en el el programa CGT en Acción se recordó su figura y los actos preparados para recordar a esta víctima del estado.

Un relato de la vida de Agust铆n:

14 de marzo de 1978. Hoyse cumplen 44 a帽os del asesinato en la prisi贸n de Carabanchel del militante anarquista Agust铆n Rueda Sierra. Desde estas l铆neas queremos recordar su historia, para que el paso del tiempo no nos haga olvidar la muerte de una persona, que como tantxs otrxs luchadorxs, perdi贸 su vida buscando la libertad. Agust铆n naci贸 en 1952 en Sallent, Barcelona. De clase trabajadora, pronto se ve involucrado en las luchas obreras que agitaban los 煤ltimos a帽os del franquismo. Organiza asambleas, manifestaciones, grupos de apoyo a huelguistas鈥 lo que le lleva a ser despedido de su trabajo y a pasar, a los veinte a帽os, cinco meses en la prisi贸n de la Modelo tras ser detenido en una manifestaci贸n. Tras recobrar su libertad, cruza la frontera francesa y se establece en Perpignan, con el objetivo de dar apoyo a exiliadxs. En un primer momento sirve de contacto entre los/as militantes de la pen铆nsula y los exiliados en Francia, introduciendo en Espa帽a libros y panfletos libertarios. En febrero de 1977, Agust铆n, junto con otros compa帽eros anarquistas, cruza la frontera por los Pirineos catalanes siendo detenidos por la Guardia Civil gracias al trabajo de un confidente de la polic铆a. Desde su ingreso en prisi贸n, Agust铆n se organiza en la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), organizaci贸n de presos que buscaba la ruptura entre la divisi贸n entre presxs pol铆ticxs y comunes y, con la idea de que todx presx lo es como consecuencia de un sistema pol铆tico y econ贸mico injusto, a trav茅s de huelgas de hambre, autolesiones, motines, fugas鈥 pelearon desde dentro de las c谩rceles por la extensi贸n de la Amnist铆a concedida a los presxs pol铆ticxs. Por su papel en la COPEL, y con la idea de que la organizaci贸n no se extendiera por todas las prisiones de Espa帽a, Agust铆n es trasladado a la c谩rcel madrile帽a de Carabanchel. Alfredo Casal Ortega, anarquista preso en Carabanchel y torturado junto a Agust铆n, describe as铆 su llegada a la prisi贸n madrile帽a: 鈥淎gust铆n se sum贸 r谩pidamente a la lucha llevada por la C.O.P.E.L., participando activamente en todas las iniciativas encaminadas a conseguir las reivindicaciones que se exig铆an al Estado. El clima que en esos momentos se viv铆a en Carabanchel, era de un aut茅ntico caos. Sin luz, con todas las instalaciones destruidas, y encima con gritos nocturnos fruto de las palizas que los carceleros indiscriminadamente propinaban, con el benepl谩cito del entonces Director General Jes煤s Hadad Blanco. En aquellos momentos no exist铆an distinciones entre los presos, conviviendo en un mismo espacio anarquistas, etarras, grapos, los comunes, y menores de edad provenientes del reformatorio que estaba siendo transformado; y todos ellos, sin distinciones, se consideraban presos sociales. Con ese panorama de fondo, muchos presos intentaron fugarse, de forma individual o colectivamente, bien a trav茅s de los muros o de t煤neles excavados鈥. As铆, en un momento de agudizaci贸n de la lucha en las prisiones y de su consecuente represi贸n estatal, presos sociales. el 13 de marzo de 1978 es descubierto un t煤nel que desde el comedor de una galer铆a pretend铆a traspasar los muros de la c谩rcel. Al no encontrar a ning煤n preso en el interior del t煤nel, comenzaron los interrogatorios a los presos m谩s destacados por su trabajo en la COPEL, llevando a siete de 茅stos a unas celdas en los s贸tanos donde durante horas fueron brutalmente torturados por carceleros bajo la supervisi贸n directa del director de la c谩rcel. Tras las palizas, los torturados fueron encerrados en otras celdas. Alfredo Casal Ortega recuerda como 鈥渆st谩bamos todos doloridos y escuch谩bamos quejidos y lamentos provenientes de las otras dos celdas. Recuerdo que pedimos a gritos que viniera un m茅dico, pero no obten铆amos respuesta. Agust铆n ten铆a todo el cuerpo negro de los golpes recibidos. En un momento dado, (鈥), me empez贸 a decir que no sent铆a los pies. Le empec茅 a realizar masajes para intentar reactivar la circulaci贸n sangu铆nea, pero era in煤til, ya que cada vez la insensibilidad iba en aumento y poco a poco dej贸 de sentir las piernas. Sobre las tres y media, de rodillas para bajo no sent铆a nada. Fue el momento en que llegaron los dos m茅dicos de la prisi贸n, llamados Barrigo y Casas, que entraron en la celda y a los que expliqu茅 los s铆ntomas que padec铆amos. Sacaron unas agujas largas y empezaron a clav谩rselas a Agust铆n en los pies. No hab铆a reacci贸n. Fueron clav谩ndoselas cada vez m谩s arriba y cuando llegaron un poco m谩s arriba de las rodillas dio muestras de sentir los pinchazos. De rodillas hacia abajo no sent铆a absolutamente nada. Los sanguinarios m茅dicos se incorporaron y uno de ellos le dio una patada en las costillas a Agust铆n, dici茅ndole: 鈥淓so es de la humedad del t煤nel鈥.(鈥) En las horas que pasaron me dijo en varias ocasiones que sab铆a que se estaba muriendo. (鈥) A eso de las diez y media de esa noche bajaron dos desconocidos acompa帽ados de funcionarios carceleros, abrieron nuestra celda y pusieron a Agust铆n dentro de unas mantas y se lo llevaron a rastras, como si de un objeto se tratase. Nuestras protestas no sirvieron de nada. S贸lo nos dio tiempo a apretarnos las manos. Ambos sab铆amos que no nos volver铆amos a ver. Jam谩s olvidar茅 ese momento. Los acontecimientos que a continuaci贸n se sucedieron y el rumbo que tomaron, en ese momento nadie se los pod铆a imaginar. Qued谩bamos seis torturados en tres celdas, y ya sab铆amos quienes 茅ramos a pesar de no poder vernos. No sab铆amos cu谩l iba a ser nuestro destino. Pasamos la noche con dolores y con incertidumbre. No sucedi贸 nada y no volvieron a pegarnos. En esos momentos no sab铆amos los acontecimientos que estaban desarroll谩ndose en el exterior, y que fueron los siguientes.

A Agust铆n le trasladaron hasta el hospital penitenciario de Carabanchel, que se encontraba dentro del recinto carcelario. All铆 acab贸 de morir esa misma noche.鈥 En respuesta a la muerte de Agust铆n y a las torturas sufridas por sus compa帽eros, se produjeron manifestaciones en Madrid que finalizaron con fuertes enfrentamientos contra la Polic铆a y se convoc贸 una huelga general en la localidad de Sallent ampliamente secundada. Cinco d铆as despu茅s del asesinato de Agust铆n, los GRAPO acabaron con la vida de Jes煤s Hadad, director general de Instituciones Penitenciarias.

Todos los presos torturados con Agust铆n, declararon ante el juez de instrucci贸n del caso las palizas recibidas, identificando a los carceleros causantes de la muerte de su compa帽ero. Tras prestar declaraci贸n, fueron dispersados por prisiones de todo el Estado, siendo conducidos Alfredo Casal y Pedro Garc铆a al penal de m谩xima seguridad de Herrera de la Mancha. All铆, a las pocas semanas de su ingreso, y tras haber declarada cada vez con m谩s detalles sobre los sucesos de Carabanchel, Alfredo comunic贸 a su abogado que quer铆a retirar su denuncia contra los carceleros de Carabanchel, libr谩ndoles de la culpa de la muerte de Agust铆n. Lo mismo hizo Pedro, lo que hizo sospechar al juez que instru铆a el caso, por lo que les cit贸 a declarar. El diario El Pa铆s, recogi贸 en 1980 la conversaci贸n entre Pedro Garc铆a y el juez: 鈥溌玈i yo he hecho cuatro declaraciones en un sentido y ahora escribo otra diciendo todo lo contrario, al poco tiempo de ingresar en Herrera, saque usted sus propias conclusiones, se帽or juez.禄 芦Bueno, pero 驴son ciertas o no?, quiero que t煤 me lo digas禄, insist铆a el

magistrado Luis Lerga. 芦S铆, claro禄, respond铆a Pedro, usted quiere q yo se lo diga, pero despu茅s el q vuelve a Herrera soy yo鈥β烩. Finalmente, denunci贸 que las torturas sufridas en Herrera le hab铆an obligado a desdecirse de las acusaciones, lo mismo que declar贸 Alfredo Casal.