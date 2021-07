Se realiz贸 el encuentro del qollasuyu en Jujuy, encuentro de pueblos originarios, para pueblos originarios

El viernes 2 de julio se realiz贸 un nuevo encuentro del qollasuyu en Tilcara Jujuy, de 8:30 a 20:30hs en la Sala Teatral en Av.Costanera.Diferentes hermanos del qollasuyu se reunieron para compartir conocimiento en torno al indianismo, su experiencia en sus territorios y diferentes territorios, un profundo debate sobre las opresiones que sufre el indio/a en este sistema y cu谩les ser铆an las salidas para la liberaci贸n de nuestra naci贸n. Tomaron la palabra diferentes hermanos que disertaron sobre indianismo, expansi贸n qolla, poder qolla, naci贸n-estado qolla, tambi茅n se present贸 un documental y un libro 鈥溌縄ndio resistente o indio permitido?鈥 del hermano Enrique Wayra Gonz谩lez. 鈥渁qu铆 compartiendo este d茅cimo cuarto qollasuyu, hemos hecho mucho esfuerzo para llegar a este encuentro por todo lo que sabemos, la pandemia, pero estamos aqu铆 participando y exponiendo nuestro pensamiento, el resumen de todas las luchas y sobre todo como concebimos un pensamiento como el indianismo 鈥渟ostuvo Enrique Wayra Gonz谩lez.

Se record贸 al hermano Fredy Lamas por medio de un homenaje de la mano de Enrique Wayra Gonz谩lez, de la comisi贸n organizadora del encuentro y de los presentes. Fredy era un hermano luchador por los derechos territoriales de la Comunidad Cueva del Inca, su aporte a la lucha lo hizo desde su sencillez, siendo reflexivo, estrat茅gico, con convicci贸n indianista, muchos hermanos est谩n llegando compartiendo la experiencia.

Sobre los comienzos del encuentro del Qollasuyu, Enrique Wayra Gonz谩lez afirmo, 鈥淵o estuve en el 2004 en el primer encuentro que se hac铆a en Abra Pampa, de ah铆 conoc铆 a todos los hermanos de la lucha y toda la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de los cortes de ruta, marchas pero sobre todo la difusi贸n ideol贸gica donde hemos ido aprendiendo del indianismo, leyendo a Fausto Reinaga, al mallku Quispe, fueron influenciado en nuestras lecturas, en nuestros debates, tambi茅n acompa帽amos distintos lugares de lucha y eso ha aportado a nuestra riqueza鈥.

鈥渉ace rato se da lo bueno de ver a los j贸venes que van tomando la posta, se va diversificando, se est谩 continuando es una alegr铆a ver a muchos j贸venes que se est谩n acercando ya hemos hecho ese avance para seguir adelante, eso va dando la fuerza para seguir la lucha, para seguir aportando y seguir en la reconstrucci贸n de nuestro qollasuyu tawantinsuyu, este es tiempo nuestro para que vayamos ahondando fuerzas鈥 agrego Enrique Wayra Gonzalez.

Sobre la tem谩tica 鈥渆xpansi贸n Qolla鈥 disertaron los hermanos del consejo de pueblos originarios Llankaj Maki, compartiendo el trabajo que est谩n haciendo con el consejo tomando como eje poder desarrollar pol铆ticas, practicas desde la propia cosmovisi贸n de los pueblos y seguir luchando para transformarlo a todo. Expandiendo la identidad, cultura del pueblo Qolla y guaran铆 en diferentes territorios de Jujuy.Con respecto a la participaci贸n de las warmis en este encuentro del qollasuyu y dentro del proceso de reconocimiento en el 谩mbito de las luchas, Anal铆a Mamani del Movimiento Salta la India agrego 鈥渏unto con los hermanos y hermanas celebramos este nuevo encuentro del qollasuyu, hemos tenido fuertes discusiones dentro del movimiento Salta la India, acerca del papel que tienen las warmis y que muchas veces han sido invisibilizadas,han sido subestimadas, creemos necesario idear estrategias para que las warmis podamos estar presentes, no solamente sirviendo el caf茅 sino tambi茅n tomando la palabra, es necesario y sobre todo en este contexto ya empezar a diagramar, y empezar a tomar la palabra, las mujeres hist贸ricamente hemos estado no es que no nos hemos hecho eco en las posiciones pol铆ticas o en espacios de liderazgo, siempre ha sido subestimado por nuestros hermanos e invisibilizado鈥.

鈥渆ntonces creemos necesario que se haga una apertura real a eso, no solamente en warmis sino tambi茅n en disidencias, tambi茅n crear desde nuestro entender del qollasuyu como empezamos a buscar respuestas a estas problem谩ticas pero no separados tambi茅n los hermanos varones tienen un papel importante en la b煤squeda de respuesta ante las problem谩ticas que nos acontecen, poder encontrar una respuesta colectiva ante el contexto que est谩 pasando de este lado del qollasuyu 鈥漚firmo Anal铆a Mamani del Movimiento Salta la India.

Para finalizar el pr贸ximo encuentro del qollasuyu tentativamente ser谩 en el mes de enero del 2022 en Jujuy, estar谩 a cargo del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki.

Amancay Vargas Rojas

Fuente:entrevista de Prensa Originaria Llankaj MAKI