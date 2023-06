–

De parte de Federacion Anarquista Uruguaya June 13, 2023

Sobre fines del a帽o 2008 un grupo de j贸venes anarquistas decidimos fundar una nueva organizaci贸n pol铆tica, la Columna Libertaria Joaqu铆n Penina. La decisi贸n no fue f谩cil, dentro del propio anarquismo rosarino la necesidad de que exista una organizaci贸n que nuclee nuestros impulsos y oriente la pr谩ctica era un tema muy discutido. Sin embargo, la experiencia de la OAR (Organizaci贸n Anarquista de Rosario) desde finales de los 麓90 influy贸 profundamente en la decisi贸n de organizarnos, formalizar una org谩nica y lo que fue mucho m谩s importante, proyectar una militancia con intenci贸n revolucionaria que buscara incidir en las luchas sociales del momento. Entonces, la CLJP se nutri贸 no solo de la experiencia de la OAR, sino tambi茅n de la trayectoria militante de compa帽erxs que se hab铆an acercado a ese proyecto y la orientaci贸n de valiosxs militantes que generosamente nos propusieron, entre otras cosas, leer a 鈥渓os cl谩sicos鈥 como Bakunin y Malatesta, Goldman, Kropotkin, Berneri, y ponernos en contacto con la fAu (Federaci贸n Anarquista Uruguaya), organizaci贸n hermana del Uruguay y faro para el anarquismo organizado latinoamericano. Los primeros a帽os de nuestra organizaci贸n estuvieron marcados por una fuerte apuesta a la militancia social, que hoy en d铆a sostenemos, pero que en ese momento fue forjadora de nuestra l铆nea. Dijimos, basta de anarquismo de caf茅 y universidad, el anarquismo es una ideolog铆a y una propuesta pol铆tica construida desde la lucha misma del pueblo, es ah铆 donde pertenece. Nuestro anarquismo es el de corte de ruta, asamblea, piquetes, paros y movilizaciones. Tambi茅n es el de repartir volantes y hablar en el cotidiano con nuestros compa帽erxs de trabajo y vecinxs. As铆 logramos construir una organizaci贸n pol铆tica que nos permite navegar por el d铆a a d铆a de lucha sin perder nunca de vista nuestro objetivo de m谩xima, la revoluci贸n social. Con el paso de los a帽os, la Columna, como la llamamos de entrecasa, se nos present贸 como una herramienta a perfeccionar. Escuchando y aprendiendo de la experiencia de la Federaci贸n Anarquista Uruguaya y las organizaciones de Brasil decidimos en 2015 dar el paso para conformarnos como Federaci贸n. La coherencia, y la necesidad de generar una herramienta que pueda trascender a las personas que la conformamos, con carta org谩nica, un programa de acci贸n y un an谩lisis propio de la realidad, nos llevaron a crear la FAR en nuestro primer Congreso del a帽o 2015. En esta instancia formalizamos cosas que ya ven铆amos sosteniendo pero sin la 鈥渓egalidad鈥 necesaria y nos animamos a proyectar con seriedad y ambici贸n nuestra estrategia de construcci贸n. Fue un Congreso que tambi茅n nos permiti贸 un crecimiento importante en nuestra incidencia social, pasando a contar con militantes abocados de pleno a la tarea sindical y luego m谩s adelante a lo estudiantil, junto con el sostenimiento de nuestra construcci贸n en el sector barrial que ven铆a desde el comienzo. Luego, en 2018 y 2021 volvimos a reunirnos en nuestro segundo y tercer congreso para seguir afinando el l谩piz, reorientando nuestras pr谩cticas siendo sensibles a los cambios coyunturales y las modificaciones en la etapa hist贸rica. Tambi茅n fuimos construyendo en paralelo un proceso de organizaci贸n a nivel internacional y nacional que creemos sumamente importante y relevante para lo que podr铆amos llamar esta nueva ola de anarquismo organizado. A nivel internacional, desde coordinaciones m谩s amplias, hasta la re-fundaci贸n de la CALA (Coordinaci贸n Anarquista Latinoamericana) y en lo nacional el surgimiento de organizaciones en varios puntos del pa铆s, como la OAC (Organizaci贸n Anarquista de C贸rdoba), OASC (Organizaci贸n Anarquista de Santa Cruz) y OAT (Organizaci贸n Anarquista de Tucum谩n) con quienes logramos sostener espacios de articulaci贸n de forma permanente desde hace alg煤n tiempo atr谩s. Este aniversario se desarrolla en un momento complejo para todxs los que queremxs transformar la realidad. La apat铆a, el individualismo y la dispersi贸n son marcas de 茅poca que sin embargo pueden rastrearse a casi toda la etapa neoliberal. Sin embargo, la pandemia profundiz贸, agrav贸 y fue en alg煤n punto una inflexi贸n en c贸mo se ven铆an desarrollando las cosas. Es tarea de nuestra organizaci贸n reacomodar nuestras pr谩cticas teniendo esto en cuenta para incidir y aportar a las luchas sociales como deseamos. Cuando nos venden que las elecciones son el 煤nico camino posible, aunque nadie crea que nada bueno vendr谩, es labor del anarquismo estar presente y dando batalla desde lo ideol贸gico para aglutinar a quienes so帽amos otros ma帽anas, de socialismo y libertad. Frente al oportunismo de militancias institucionalistas y posibilistas, aportaremos nuestra perspectiva revolucionaria y combativa, para enfrentar en cada lugar de trabajo, instituto y barrio las arremetidas contra nuestras conquistas y derechos. Frente a quienes no ven ninguna esperanza de futuro, ser谩 nuestro trabajo sembrar el germen de la organizaci贸n, el socialismo y la libertad, para las batallas del hoy y del ma帽ana鈥

VIVA LA ANARQU脥A!VIVA LA FAR- 15 A脩OS!ARRIBA LxS QUE LUCHAN! POR EL SOCIALISMO Y LA LIBERTAR!