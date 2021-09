–

En portada: Familiares de las v铆ctimas de la masacre de Viejo Velasco. Foto de CDH Frayba

El pasado lunes (30), en aras de conmemorar el D铆a internacional de las v铆ctimas de desapariciones forzadas, la coordinadora de organizaciones sociales ind铆genas de la selva de Chiapas comit茅 de defensa de las libertades ind铆genas, Cdli-Xi鈥檔ich, Icisech, Tsoblej Yu鈥檜n Wocoltic y familiares de las v铆ctimas desaparecidas de la masacre del pueblo Maya Chol de la comunidad de Viejo Velasco (en la selva Lacandona de Chiapas) enviaron un comunicado de prensa a trav茅s del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de Las Casas, A. C. (Frayba), dirigido a los gobernantes de M茅xico, al Congreso Nacional ind铆gena (CNI), al Concejo Ind铆gena de Gobierno (CIG), a los centros de derechos humanos, a los medios de comunicaci贸n nacional e internacional, as铆 como al p煤blico en general.

En este comunicado exigen justicia, y le recuerdan a M茅xico y al mundo que la ma帽ana del 13 de noviembre del 2006 su pueblo fue inmolado por un grupo de 40 civiles armados, 300 agentes de -la ya inexistente- Polic铆a Sectorial de Chiapas, Fiscales, peritos y otros funcionarios: Allanaron sus hogares, ejecutaron a cuatro habitantes arbitrariamente, retuvieron y torturaron a cuatro personas, desplazaron de su hogar a 36 habitantes de la comunidad y arrancaron de los brazos del poblado a Mariano P茅rez Guzm谩n, Antonio Pe帽ate L贸pez, Miguel Moreno Montejo y Pedro N煤帽ez P茅rez.

Fue el 6 de julio del 2007 el d铆a que se hallaron los restos de Miguel Moreno Montejo y Pedro N煤帽ez P茅rez (identificados por el Equipo Argentino de Antropolog铆a Forense), para con dolor entregarlos a sus respectivas familias. Sin embargo, a煤n no existen pistas respecto a los paraderos de Antonio Pe帽ate L贸pez y Mariano P茅rez Guzm谩n.

As铆 tambi茅n, los antiguos moradores de Viejo Velasco se niegan a que se olvide que, en el interior de su propia vivienda, su compa帽era, Mar铆a N煤帽ez Gonz谩lez fue asesinada, estando embarazada; mientras que otra compa帽era, Petrona N煤帽ez Gonz谩lez, fue secuestrada y sometida a una tortura que le gener贸 secuelas psicol贸gicas que la atormentaron el resto de su vida y le condujeron a su muerte en 2010.

La Comisi贸n Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha admitido el caso de la Masacre de Viejo Velasco (denominado 鈥淧edro N煤帽ez P茅rez y otros鈥); no obstante la fiscal铆a del estado de Chiapas y el Estado Mexicano han demostrado una investigaci贸n simulada -por lo tanto ineficiente e infruct铆fera- que se ha limitado a se帽alar falsamente como responsables de la masacre a los propios miembros de Organizaci贸n Social Cdli-Xinich (compa帽eros de las v铆ctimas) y no ha impartido castigo a los verdaderos autores materiales e intelectuales.

Los familiares sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco no se limitaron a hablar de la barbarie que vivieron durante el movimiento paramilitar ejecutado para su despojo, tampoco para clamar por las vidas de sus dos compa帽eros desaparecidos; tambi茅n lo hacen en nombre de Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez, defensor de derechos humanos e integrante del sitio Casa de la memoria y la esperanza (en Tierra sagrada de los M谩rtires de Acteal), quien fuera asesinado en julio; las casi 80 mil personas que han desaparecido en esta d茅cada y media (21,546 personas en tan s贸lo este sexenio), los 43 desaparecido de Ayotzinapa. Exigen que no falte ni una persona m谩s.

Porque los sexenios corren (desde Fox, Calder贸n, Pe帽a Nieto hasta llegar a L贸pez Obrador), las instituciones gubernamentales modifican su nombre o se disuelven, los funcionarios cambian de cargo, pero los desaparecidos y desaparecidas no vuelven. Desde Ojo de Agua Tseltal (Ocosingo, Chiapas) se nos recuerda que la impunidad, el dolor, el enojo y la tristeza no expiran nunca, mucho menos cuando no se hace justicia, cuando los cr铆menes crecen a la par de los d铆as sin saber d贸nde est谩n los familiares desaparecidos de los sobrevivientes de Viejo Velasco.