De parte de Indymedia Argentina December 22, 2022 295 puntos de vista

El expolic铆a de la Federal, Mario Alfredo Sandoval, fue condenado a 15 a帽os de prisi贸n por cr铆menes de lesa humanidad. El juicio tuvo como 煤nica v铆ctima a Hern谩n Abriata, estudiante de arquitectura y militante de Juventud Universitaria Peronista, secuestrado en octubre de 1976 y visto por 煤ltima vez en la ESMA. Sandoval hab铆a sido extraditado de Francia en 2019 despu茅s de una lucha de 8 a帽os por parte de la familia de Abriata y sobrevivientes del genocidio.

Redacci贸n: Paulo Giacobbe. Edici贸n: Fernando Tebele/Pedro Ram铆rez Otero. Fotos: Captura Transmisi贸n La Retaguardia/La Colectiva.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N潞 5 de la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires, compuesto por los jueces Fernando Canero, Daniel Obligado y Adriana Palliotti, conden贸 a la pena de 15 a帽os de prisi贸n por cr铆menes de lesa humanidad al expolic铆a de la Federal, Mario Alfredo Sandoval. El juicio tuvo como 煤nica v铆ctima al estudiante de arquitectura y militante de Juventud Universitaria Peronista, Hern谩n Abriata, secuestrado de su domicilio en octubre de 1976 y visto por 煤ltima vez en la Escuela de Mec谩nica de la Armada (ESMA). El fiscal Leonardo Filippini y la auxiliar fiscal Marcela Obetko hab铆an pedido para Sandoval la pena de 20 a帽os de prisi贸n, al igual que la Secretar铆a de Derechos Humanos de la Naci贸n; la querella Walsh-Lordkipanidse-AEDD hab铆a solicitado prisi贸n perpetua por el delito de genocidio, como es costumbre; en tanto el CELS junto a Kaos pidieron 21 a帽os. El 23 de febrero de 2023 a las 17 horas se conocer谩n los fundamentos.

Luego de un extenso proceso, Sandoval fue extraditado desde Francia en 2019 y alojado en la Unidad N掳 34 del Servicio Penitenciario Federal de Campo de Mayo, donde cumplir谩 su condena. Los testimonios del juicio se podr谩n ver en el canal de YouTube de La Retaguardia y en este portal en los pr贸ximos d铆as, ya que el TOF neg贸 la posibilidad de que fueran vista en vivo

No hay genocidas

Por la ma帽ana, el expolic铆a tuvo la oportunidad de decir sus 煤ltimas palabras. En los casi 20 minutos que dur贸 su oratoria se dedic贸 a victimizarse y atacar al Ministerio Publico Fiscal. Se dijo inocente, que no estuvo en el domicilio de Hern谩n Abriata cuando fue secuestrado: 鈥淣o soy ni el comisario Sandoval ni el inspector Sandoval que fue al domicilio de la familia Abriata y luego del se帽or Abriata, no soy el que detuvo a esas personas鈥.

Su declaraci贸n de inocencia vino acompa帽ada de la negativa a la existencia de un pacto de silencio. Se declar贸 ajeno a los hechos y por tal motivo dijo que nada pod铆a aportar. 鈥溌緾贸mo puedo guardar algo que no s茅?鈥, pregunt贸. La negativa de la existencia de un pacto de silencio vino acompa帽ada del desconocimiento de los hechos como cr铆menes de lesa humanidad y, desde ah铆, neg贸 el genocidio del que form贸 parte. 鈥淓n la Argentina no se vivi贸 un genocidio, no hay genocidas鈥, dijo. Durante la lectura del veredicto, los jueces (por mayor铆a) van a coincidir con Sandoval: no fueron delitos de genocidio. En este punto hubo un voto en disidencia, probablemente el del juez Daniel Obligado, quien ya en otras ocasiones hab铆a votado a favor del pedido para que se comprendieran los hechos ocurridos en la ESMA como punibles por el delito internacional de genocidio.

Una caracter铆stica de Sandoval durante el debate fue el uso de barbijo tap谩ndole parte del rostro. El condenado sostuvo que no era por temor a ser identificado por otras v铆ctimas, sino por razones sanitarias. Le dedic贸 tambi茅n unos minutos a ese tema y justific贸: 鈥淓n la unidad lo utilizo en forma permanente鈥.

Un gran impulso de Memoria, Verdad y Justicia

La peque帽a sala de usos m煤ltiples (SUM) donde se conoci贸 el veredicto estaba repleta de brazos en alto con carteles con el rostro de Hern谩n Abriata en blanco y negro. Cuando el presidente del Tribunal ley贸 鈥渆l juicio ha concluido鈥, se complet贸 un ciclo de 46 a帽os de lucha por justicia. Para ese momento Sandoval abandonaba el cuarto acustizado del Servicio Penitenciario donde estaba escuchando la audiencia. Se levant贸, abri贸 la puerta a sus espaldas y volvi贸 a su celda.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2022/12/15-anos-de-prision-para-mario-alfredo-sandoval-en-esma-vi.html