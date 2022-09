La precaritzaci贸 de la classe treballadora no s鈥檃caba mai, sempre n鈥檋i ha excuses (crisis econ貌miques que no terminen mai, la guerra d鈥橴cra茂na鈥), afectant a la classe treballadora en general i a sectors tan vulnerables com els i les pensionistes.

CGT no ha deixat de sortir al carrer per lluitar contra les contra-reformes que s鈥檈stan aprovant (reformes laborals i de pensions, lleis mordassa, etc).

Una vegada m茅s el proper 15 d鈥檕ctubre, juntament amb el moviment pensionista, la CGT sortir脿 als carrers de Madrid per reclamar la fi de l鈥檃tac que representa la nova proposta de reforma de les pensions i per la pujada dels salaris i de les pensions a l鈥橧PC real.

Per la pujada de les pensions i els salaris a l鈥橧PC real. No a aquesta reforma de les pensions!

El 15 d鈥檕ctubre tothom a Madrid!