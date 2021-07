–

Desde que comenz贸 la explotaci贸n (fracking) se han registrado m谩s de 260 movimientos en una zona que no era de sismicidad. La mayor percepci贸n de estos movimientos la tienen la poblaci贸n de Sauzal Bonito, un peque帽o pueblo de la provincia de Neuqu茅n, que advierte que sus casas se agrietan y temen por derrumbes. Hace pocas semanas, la Fundaci贸n Ambiente y Recursos Naturales (FARN) present贸 junto a la comunidad Wirkaleo y vecinos y vecinas de la localidad un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que se tomen medidas que aseguren que la actividad hidrocarbur铆fera no cause sismos. Por Red Eco Alternativo.

Para la FARN, el incremento de la actividad s铆smica est谩 directamente vinculado al fracking (hidrofractura) y a trav茅s del amparo se exige que no se hagan m谩s fracturas para estudiar el tema y definir acciones necesarias para evitar la inducci贸n de sismicidad, adem谩s de avanzar con monitoreos de las infraestructuras de los sitios m谩s afectados, asegurar las edificaciones, bajar la intensidad de presi贸n alejando las fracturas de poblados y cuerpos de agua, entre otras.

El fracking ha generado sismos en muchas lugares del mundo como Estados Unidos, Canad谩, China y Reino Unido, incluso en este 煤ltimo pa铆s la actividad fue prohibida por esta raz贸n.

Fuente: Mart铆n 脕lvarez (Observatorio Petrolero Sur / FARN)

