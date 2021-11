–

驴Qui茅n en Cuba, Venezuela, Bolivia o Nicaragua no ha escuchado hablar de las 鈥渕atrices de opini贸n鈥? Esas que se montan a trav茅s de los medios de comunicaci贸n y las redes sociales en laboratorios del enemigo y atacan los procesos sociales transformadores. 驴No es acaso bastante com煤n en los an谩lisis de la plaza, en las columnas de opini贸n, en las denuncias p煤blicas y discusiones pol铆ticas comentar y denunciar 鈥渕atrices de opini贸n鈥 que se montan contra los gobiernos y pueblos de estos pa铆ses? Sin duda que as铆 es.

Pero 鈥 sobre todo despu茅s del 15N en Cuba – creo necesario formular un par de preguntas. En primer lugar, 驴qu茅 es una matriz de opini贸n? 驴a qu茅 nos referimos cuando usamos ese sintagma? La primera vez que le铆 una definici贸n que denota un esfuerzo interesante e intelectualmente creativo, fue en Granma. La propone la sic贸loga cubana Karima Oliva, dice ella:

鈥淯na matriz de opini贸n es una representaci贸n parcial de la realidad de impronta ideol贸gica que responde a los intereses de determinado grupo de poder y se fabrica con la intenci贸n de producir o mantener la hegemon铆a y dominar la opini贸n p煤blica respecto a un tema. Las matrices de opini贸n intentan crear condiciones subjetivas favorables para intervenir o administrar los procesos pol铆ticos. Se gestionan tomando en cuenta las caracter铆sticas de los p煤blicos a los que van destinadas.鈥

Esta propuesta contribuye a llenar un vac铆o definicional que tenemos en el campo revolucionario respecto de un concepto que usamos a cada rato, respecto del cual siempre estamos alertando (鈥渙jo, que nos est谩n montando una matriz de opini贸n鈥), en relaci贸n al cual actuamos (鈥渆pa, hay que combatir esa matriz鈥), etc. La definici贸n de Oliva le da una caracter铆stica ideol贸gica y operativa a las matrices de opini贸n, tambi茅n una direcci贸n (los p煤blicos) y un prop贸sito (intervenir en procesos pol铆ticos鈥).

Karima Oliva aborda este vac铆o desde la perspectiva que centra su mirada en el obligatorio diagn贸stico que siempre debemos realizar del enemigo, de sus procedimientos y mecanismos. Esa necesaria descripci贸n que realiza puede ser complementada con una mirada que tambi茅n ponga el foco en nuestros propio bando y, desde ah铆, formularnos preguntas como las que siguen.

驴S贸lo quienes adversan los procesos revolucionarios construyen y ponen en circulaci贸n matrices de opini贸n? 驴S贸lo la clase dominante tiene la capacidad de construir matrices? 驴s贸lo quienes controlan los medios de producci贸n mundial de comunicaci贸n pueden posicionarse en el polo de la producci贸n de las matrices? Si as铆 fuera, entonces en el campo revolucionario solo nos limitar铆amos a detectar y denunciar las del enemigo, y eso ser铆a todo.

En ese sentido, para no estar condenado a aquello, vale la pena realizar en serio un viraje metodol贸gico en relaci贸n con una actitud tan propia de nuestra pr谩ctica pol铆tica de lucha y resistencia: estar siempre hablando del enemigo y de lo que 茅ste nos hace.

Claramente, en torno al llamado contrarrevolucionario del 15N se despleg贸 toda una batalla en el plano semio-comunicacional. 脡sta incluy贸 las redes sociales (tendencias, fake news, bots, actividad org谩nica, guerra de etiquetas , etc.), los medios mundiales (antes que ocurriera esa marcha que nunca ocurri贸 ya era titular en CNN; El Pa铆s, EFE, etc.), los medios nacionales (que, por ejemplo, informaron acerca de la relaci贸n del principal convocante a la marcha con el terrorismo de Miami), pero tambi茅n el boca a boca, la comunicaci贸n directa, el rumor, etc. Sin duda, nuestra militancia ha observado con atenci贸n lo que el enemigo en esta fase aguda de ataque comunicacional hizo en el plano de las matrices de opini贸n contra Cuba.

Y por estos d铆as 驴qu茅 pas贸 con nosotros/as? 驴construimos matrices?, si es as铆, 驴cu谩les? 驴c贸mo se construyeron, cu谩les fueron sus canales de circulaci贸n principales, c贸mo se instalaron en la opini贸n p煤blica, qu茅 formatos se mostraron como los m谩s efectivos para el campo revolucionario, que programas o iniciativas comunicacionales, qu茅 voceros/as lograron darle voz a esas matrices, etc.?

No tengo las respuestas claras, s铆 la necesidad de advertir acerca de la urgencia de observar, analizar y aprender de nuestras propias experiencias exitosas. La del 15N sin duda la fue.

Pudimos observar que hay tropa digital revolucionaria, que se activ贸 org谩nica y activamente por esos d铆as y en modo multiplataforma. Se apreci贸 una incipiente respuesta sist茅mica entre mundo digital y el anal贸gico, entre medios tradicionales, digitales y vocer铆as para enfrentar una batalla como la que se avecinaba. Vimos fuerza comunicacional propia, a pesar de la asimetr铆a. Vimos intuici贸n y asertividad operativa, vimos, en el marco de un escenario asim茅trico, la importancia de apostar a variables cualitativas m谩s que a las cuantitativas.

Un ejemplo aparentemente nimio al respecto: a las ‘fake news’, a las granjas de ‘bots’ del imperialismo, a los beneficios algor铆tmicos de los que disfrutan los voceros peteyankees y a su actividad inorg谩nica y monetariamente inflada, nuestra tropa respondi贸 con artiller铆a de memes que convocaron tanta genialidad humor铆stica y provocaron tanta carcajada aut茅ntica que ya algunos est谩n pidiendo nombrar el 15N como el D铆a Nacional del Meme en Cuba.

Alg煤n intelectual de rostro grave me podr铆a reprochar candidez en el ejemplo, 鈥渜u茅 ingenuidad pol铆tica鈥 me dir铆a este hombre serio, 鈥渕eter los memes en la lucha revolucionaria… qu茅 banal鈥. Para responder s贸lo basta recordar la importancia del humor pol铆tico en nuestra tradici贸n que hoy, sin duda, se manifiesta en el formato 鈥渕eme鈥, que, adem谩s, es el formato m谩s dado a la viralizaci贸n y que conecta con una amplia audiencia juvenil, esa que descree de los rostros adustos.

Tambi茅n agregar lo importante que es la risa y, m谩s a煤n, burlarse del enemigo y re铆rse de 茅ste en momentos clave, como una batalla ganada que ten铆a d铆a y hora fijada por el adversario, y eso, adem谩s, en un per铆odo en que el desaliento es la macro-matriz del imperialismo para desmoralizarnos y socavarnos por dentro.

Volvimos a las matrices. Y me atrevo a afirmar que el imperialismo tiene bien definida una macro-estrategia: provocar el desaliento permanente de las fuerzas revolucionarias. Desde ah铆 emanan, semio-comunicacionalmente hablando- un sinn煤mero de matrices de opini贸n que la sustentan, la nutren, y en su despliegue nos hacen da帽o y afectan la correlaci贸n de fuerza.

Es el momento de la contraofensiva comunicacional despu茅s del fiasco mayamero del 15N, pero 驴con qu茅 matrices de opini贸n? Analicemos nuestra fuerza y triunfos, y sabremos responder a esa pregunta. Y sabiendo responder a esa pregunta, sabremos dar mejor contienda en la batalla comunicacional.

